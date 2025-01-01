Inscreva-se

Sobre a Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) é a empresa líder em nuvem de conectividade com a missão de ajudar a construir uma internet melhor. Ela permite que as organizações tornem seus funcionários, aplicativos e redes mais rápidos e seguros em qualquer lugar, ao mesmo tempo que reduz a complexidade e os custos. A nuvem de conectividade da Cloudflare oferece a plataforma unificada mais completa de produtos nativos de nuvem e ferramentas para desenvolvedores, para que qualquer organização possa obter o controle necessário para trabalhar, desenvolver e acelerar seus negócios.

Alimentada por uma das maiores e mais interconectadas redes do mundo, a Cloudflare bloqueia bilhões de ameaças on-line para seus clientes todos os dias. Milhões de organizações confiam nela, desde as maiores marcas, empreendedores e pequenas empresas, até organizações sem fins lucrativos, grupos humanitários e governos

20%

de todos os sites são protegidos pela Cloudflare

+ de 330

cidades em mais de 125 países abrangem a rede da Cloudflare

36%

das empresas da Fortune 500 são clientes da Cloudflare

2010

lançamento da Cloudflare

4.600

total de funcionários

17

escritórios em todo o mundo

Liderança

Matthew Prince

Cofundador e CEO

Matthew Prince

Cofundador e CEO

Matthew Prince é cofundador e CEO da Cloudflare A missão da Cloudflare é ajudar a construir uma internet melhor. Hoje a empresa administra uma das maiores redes do mundo, que abrange mais de 330 cidades em mais de 125 países. Matthew é pioneiro em tecnologia do Fórum Econômico Mundial, membro do Conselho de Relações Exteriores e vencedor do Prêmio Tech Fellow de 2011.

Matthew possui um MBA pela Harvard Business School, onde foi bolsista de George F. Baker e recebeu o Dubilier Prize for Entrepreneurship. Ele é membro da Ordem dos Advogados de Illinois e obteve seu J.D. (Juris Doctor) pela Universidade de Chicago e bacharelado em literatura inglesa e ciências da computação pelo Trinity College. Ele também é cocriador do projeto Honey Pot, a maior comunidade de webmasters que rastreiam fraudes e abusos on-line.
Michelle Zatlyn

Cofundadora e presidente

Michelle Zatlyn

Cofundador e presidente

Michelle Zatlyn é cofundadora e presidente da Cloudflare (NYSE: NET), empresa líder em nuvem de conectividade com a missão de ajudar a construir uma internet melhor. Ela atualmente faz parte do conselho de administração da Atlassian e da World Economic Forum Young Global Leaders Foundation.

Antes de cofundar a Cloudflare, Michelle ocupou cargos no Google e na Toshiba e lançou duas startups de sucesso. Michelle já foi incluída na Fortune’s 40 Under 40, nomeada “2024 Changemaker” pela CNBC, e foi reconhecida como 2024 Top Female Founder pela Inc. Magazine. Ela possui um diploma de bacharel em ciências, com distinção, da universidade McGill, e um MBA pela Harvard Business School, onde recebeu o Dubilier Prize for Entrepreneurship.
Thomas Seifert

Chief Financial Officer

Thomas Seifert

Chief Financial Officer

Thomas Seifert atua como nosso Chief Financial Officer desde junho de 2017. Antes de se juntar a nós, ele atuou como vice-presidente executivo e Chief Financial Officer da Symantec Corporation, fornecedora de software e serviços de segurança cibernética, de março de 2014 a novembro de 2016 e atuou como consultor da Symantec de dezembro de 2016 a março de 2017. De dezembro de 2012 a março de 2014, Seifert atuou como vice-presidente executivo e Chief Financial Officer da Brightstar Corp., uma empresa de distribuição e serviços sem fio. De outubro de 2009 a setembro de 2012, ele atuou como vice-presidente sênior e Chief Financial Officer da Advanced Micro Devices Inc., uma empresa de semicondutores, onde também atuou como Interim Chief Executive Officer de janeiro de 2011 a agosto de 2011. Thomas Seifert hoje, atua como membro do conselho de administração da First Derivatives plc, uma empresa de software de análise de ultra-alta performance. Anteriormente, ele atuou no conselho de administração da CompuGroup Medical SE, um provedor de eHealth, e da IPG Photonics Corporation, um fabricante de lasers de fibra. Thomas Seifert possui bacharelado em administração de empresas, MBA pela Universidade Friedrich Alexander e mestrado em matemática e economia pela Wayne State University.
Doug Kramer

Chief Legal Officer

Doug Kramer

Chief Legal Officer

Doug Kramer, Chief Legal Officer, ingressou na Cloudflare, Inc. em agosto de 2016. Ele é responsável por gerenciar as equipes jurídica, de políticas e de confiança e segurança da empresa. Antes de ingressar na Cloudflare, Doug ocupou vários cargos seniores na administração do presidente Barack Obama, incluindo secretário de pessoal e assistente adjunto do presidente, consultor associado da Casa Branca, administrador adjunto da administração de pequenas empresas e consultor jurídico da USAID.

No início de sua carreira, ele exerceu a advocacia na Covington em Washington, D.C. e na Polsinelli em Kansas City. Doug é membro vitalício do conselho de relações exteriores, graduado pela Universidade de Georgetown e pela Faculdade de Direito da Universidade de Chicago.
Grant Bourzikas

Chief Security Officer

Grant Bourzikas

Chief Security Officer

Grant Bourzikas ingressou na Cloudflare em 2023 como SVP e Chief Security Officer. Ele é uma elemento essencial na máquina que ajuda a construir uma internet melhor, com a missão de proteger a Cloudflare de ameaças sofisticadas e promover a inovação que permite à empresa permanecer à frente no cenário atual de segurança cibernética.

Grant foi cinco vezes CSO com mais de 20 anos de experiência no setor privado incluindo uma empresa de infraestrutura crítica da Fortune 500, uma organização de serviços financeiros e uma empresa de jogos. Mais recentemente, foi CSO do Silicon Valley Bank, responsável pelo desenvolvimento e implementação do programa de segurança da informação do banco e pela supervisão das políticas de segurança em toda a empresa. Grant é bacharel em contabilidade e mestre em ciências de dados e inteligência artificial pela Southern Methodist University.
Dane Knecht

Chief Technology Officer

Dane Knecht

Chief Technology Officer

Dane Knecht é Chief Technology Officer na Cloudflare, a empresa líder em nuvem de conectividade. Knecht é o responsável por dar vida às ideias mais audaciosas e inovadoras da empresa, que são fundamentais para a estratégia e evolução contínuas da Cloudflare. Nos últimos treze anos passados na Cloudflare, Knecht liderou o desenvolvimento, o lançamento e a ampliação de produtos como o Cloudflare Zero Trust, a plataforma para desenvolvedores da Cloudflare e, mais recentemente, a plataforma de inferência e agentes de IA da empresa. Knecht ingressou na Cloudflare quando a empresa tinha menos de 30 pessoas. Antes de trabalhar na Cloudflare, Knecht fundou uma empresa de SaaS de comércio eletrônico que foi adquirida mais tarde, e ocupou cargos de liderança de produtos na MessageOne e na Dell. Graduou-se pela Universidade de Colúmbia e, atualmente, reside em Austin, no Texas.
Stephanie Cohen

Chief Strategy Officer

Stephanie Cohen

Chief Strategy Officer

Stephanie Cohen ingressou na Cloudflare em 2024 como a primeira Chief Strategy Officer. Executiva operacional experiente, ela traz mais de duas décadas de experiência na Goldman Sachs, onde assessorou a liderança e os conselhos de algumas das empresas e instituições mais importantes do mundo. Além de seu tempo no banco de investimentos, ela foi Chief Strategy Officer da Goldman Sachs, administrou dois segmentos globais multibilionários e atuou como membro do comitê de gestão.
Em sua função na Cloudflare, Stephanie lidera os esforços da empresa para expandir a amplitude e a profundidade de sua presença em conselhos e na alta administração, visando ir além de US$ 5 bilhões em receita. Stephanie é bacharel em ciências financeiras pela Universidade de Illinois.
Alissa Starzak

Deputy CLO, Global Head of Policy

Alissa Starzak

Deputy CLO, Global Head of Policy

Alissa Starzak é vice-presidente, Deputy Chief Legal Officer e Global Head of Public Policy na Cloudflare, uma empresa de conectividade em nuvem que ajuda as organizações a tornar seus aplicativos e redes mais rápidos e seguros, enquanto bloqueia bilhões de ameaças diariamente. Antes de ingressar na Cloudflare, ela atuou em vários cargos de segurança nacional dentro do governo dos EUA, mais notavelmente como a 21ª General Counsel of the Department of the Army, confirmada pelo Senado. Sua carreira de destaque também inclui cargos seniores no Poder Executivo e no Senado, prática privada em Washington, D.C., e um estágio como assessora judicial no Tribunal de Apelações dos EUA para o Quinto Circuito, com o Hon. E. Grady Jolly. Starzak se formou no Amherst College e na Faculdade de Direito da Universidade de Chicago.
CJ Desai

President of Product and Engineering

Chirantan (CJ) Desai

President of Product & Engineering

CJ Desai é President of Product & Engineering da Cloudflare. Ele tem mais de 25 anos de experiência em inovação de produtos, estratégias de entrada no mercado e eficiência operacional, todos fundamentais para formar equipes de alto desempenho e promover o crescimento sustentável dos negócios em larga escala. Mais recentemente, CJ Desai atuou como presidente e COO na ServiceNow. Desai supervisionou produtos, plataforma, design, engenharia, suporte ao cliente e operações de infraestrutura de nuvem da ServiceNow, bem como sucesso do cliente. Antes de ingressar na ServiceNow, Desai foi presidente da divisão de tecnologias emergentes na EMC, onde tinha responsabilidade total pelo P&L de produtos de tecnologia emergentes, com foco em lançamento e crescimento de novas linhas de produtos. Desai gerenciou várias linhas de produtos por nove anos na Symantec, incluindo segurança de endpoint, segurança de e-mail e web, segurança de servidores e segurança móvel. Desai iniciou sua carreira na Oracle Corp e foi um membro fundamental da equipe que lançou o primeiro serviço de nuvem da Oracle.

