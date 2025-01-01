Kit de imprensa
Baixe ativos, incluindo imagens, vídeos, b-roll e muito mais.
Imagens
Logotipos da empresa
Logotipo em fundo transparente e branco
Fotos da liderança
Fotos da nossa equipe de liderança
Rede global (transparente)
Mais de 330 cidades em 125 países, incluindo a China
Vídeos
Movimento do mapa de rede da Cloudflare
Bumper da Cloudflare
B-roll da Cloudflare
B-roll do escritório da Cloudflare
O que é a Cloudflare?
Cloudflare Everywhere Security
Sobre a Cloudflare
Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) é a empresa líder em nuvem de conectividade com a missão de ajudar a construir uma internet melhor. Ela permite que as organizações tornem seus funcionários, aplicativos e redes mais rápidos e seguros em qualquer lugar, ao mesmo tempo que reduz a complexidade e os custos. A nuvem de conectividade da Cloudflare oferece a plataforma unificada mais completa de produtos nativos de nuvem e ferramentas para desenvolvedores, para que qualquer organização possa obter o controle necessário para trabalhar, desenvolver e acelerar seus negócios.
Alimentada por uma das maiores e mais interconectadas redes do mundo, a Cloudflare bloqueia bilhões de ameaças on-line para seus clientes todos os dias. Milhões de organizações confiam nela, desde as maiores marcas, empreendedores e pequenas empresas, até organizações sem fins lucrativos, grupos humanitários e governos
20%
de todos os sites são protegidos pela Cloudflare
+ de 330
cidades em mais de 125 países abrangem a rede da Cloudflare
36%
das empresas da Fortune 500 são clientes da Cloudflare
2010
lançamento da Cloudflare
4.600
total de funcionários
17
escritórios em todo o mundo
Liderança
Matthew Prince
Cofundador e CEO
Michelle Zatlyn
Cofundadora e presidente
Thomas Seifert
Chief Financial Officer
Doug Kramer
Chief Legal Officer
Grant Bourzikas
Chief Security Officer
Dane Knecht
Chief Technology Officer
Stephanie Cohen
Chief Strategy Officer
Alissa Starzak
Deputy CLO, Global Head of Policy
CJ Desai
President of Product and Engineering
Recursos adicionais
Fale conosco
Daniella Vallurupalli , Head of Global Communications
press@cloudflare.com
+1 650-741-3104
Relações com investidores
Para obter as informações mais recentes para investidores