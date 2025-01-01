Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) é a empresa líder em nuvem de conectividade com a missão de ajudar a construir uma internet melhor. Ela permite que as organizações tornem seus funcionários, aplicativos e redes mais rápidos e seguros em qualquer lugar, ao mesmo tempo que reduz a complexidade e os custos. A nuvem de conectividade da Cloudflare oferece a plataforma unificada mais completa de produtos nativos de nuvem e ferramentas para desenvolvedores, para que qualquer organização possa obter o controle necessário para trabalhar, desenvolver e acelerar seus negócios.

Alimentada por uma das maiores e mais interconectadas redes do mundo, a Cloudflare bloqueia bilhões de ameaças on-line para seus clientes todos os dias. Milhões de organizações confiam nela, desde as maiores marcas, empreendedores e pequenas empresas, até organizações sem fins lucrativos, grupos humanitários e governos