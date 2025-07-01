Time
TIME100 AI 2025
Conheça os inovadores, líderes e pensadores que estão transformando nosso mundo através de avanços revolucionários em inteligência artificial. O cofundador e CEO da Cloudflare, Matthew Prince, foi citado como o número 1 na lista da TIME.
CNBC Mad Money
Jim Cramer, da CNBC, se junta a Matthew Prince, CEO e cofundador da Cloudflare
4 de agosto de 2025
Investors Business Daily
How Cloudflare CEO Prince Turned Company Into Internet's 'Swiss Army Knife'
17 de julho de 2025
The New York Times
Cloudflare apresenta o bloqueio padrão de raspadores de dados de IA
1 de julho de 2025
Comunicado de imprensa
A Cloudflare faz parceria com o Giga da UNICEF para acelerar a conectividade escolar em todo o mundo
26 de setembro de 2025
Comunicado de imprensa
A Cloudflare introduz o NET Dollar para apoiar um novo modelo de negócios para a internet impulsionada por IA
23 de setembro de 2025
Comunicado de imprensa
A Cloudflare oferece aos criadores uma nova ferramenta para controlar o uso de seus conteúdos
24 de setembro de 2025
