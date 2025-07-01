Inscreva-se

TIME100 AI 2025

Conheça os inovadores, líderes e pensadores que estão transformando nosso mundo através de avanços revolucionários em inteligência artificial. O cofundador e CEO da Cloudflare, Matthew Prince, foi citado como o número 1 na lista da TIME.

The new york times - Logotipo
Forbes - Logotipo
NBC - Logotipo
WSJ - Logotipo
CNET - Logotipo
Wired - Logotipo
Notícias recentes

CNBC Mad Money

Jim Cramer, da CNBC, se junta a Matthew Prince, CEO e cofundador da Cloudflare

4 de agosto de 2025

Investors Business Daily

How Cloudflare CEO Prince Turned Company Into Internet's 'Swiss Army Knife'

17 de julho de 2025

The New York Times

Cloudflare apresenta o bloqueio padrão de raspadores de dados de IA

1 de julho de 2025

Comunicados de imprensa

Comunicado de imprensa

A Cloudflare faz parceria com o Giga da UNICEF para acelerar a conectividade escolar em todo o mundo

26 de setembro de 2025

Comunicado de imprensa

A Cloudflare introduz o NET Dollar para apoiar um novo modelo de negócios para a internet impulsionada por IA

23 de setembro de 2025

Comunicado de imprensa

A Cloudflare oferece aos criadores uma nova ferramenta para controlar o uso de seus conteúdos

24 de setembro de 2025

Prêmios da indústria e da imprensa

Capa da revista Time - 100 most influential companies de 2025

TIME100 AI

TIME100 AI leaders 2025

2025

The 20 hottest AI cybersecurity companies

CRN AI 100

The 20 hottest AI cybersecurity companies

2025

Capa da revista Time - Americas best midsize companies de 2025

TIME100

As 100 empresas mais influentes da TIME

2025

Capa da revista Forbes - America's Best Midsize Companies de 2025

Forbes

Forbes best midsize employers 2025

2025

Recursos adicionais

Fale conosco

Daniella Vallurupalli , Head of Global Communications

press@cloudflare.com
+1 650-741-3104

Cloudflare Radar

Tendências e informações da internet atualizadas

Relações com investidores

Para obter as informações mais recentes para investidores

Blog

Para se manter atualizado sobre as novidades da Cloudflare

