TIME100 AI 2025

認識那些正在以人工智慧的突破性進展重塑我們世界的創新者、領導者與思想家。Cloudflare 聯合創辦人暨執行長 Matthew Prince 榮登《時代》雜誌 (TIME) 榜單第一名。

紐約時報 - 標誌
Forbes - 標誌
NBC - 標誌
WSJ - 標誌
CNET - 標誌
Wired - 標誌
近期新聞

CNBC Mad Money

CNBC 的 Jim Cramer 與 Cloudflare 的 CEO 兼共同創辦人 Matthew Prince 一同出席。

2025 年 8 月 4 日

投資者商務日報

Cloudflare 執行長 Prince 如何將公司打造成網際網路的「瑞士軍刀」

2025 年 7 月 17 日

紐約時報

Cloudflare 引入了對 AI 資料剽竊的預設封鎖

2025 年 7 月 1 日

新聞稿

新聞稿

Cloudflare 和 UNICEF 的 Giga 合作加速全球學校連線

2025 年 9 月 26 日

新聞稿

Cloudflare 推出 NET Dollar，以支援 AI 驅動網際網路的新商業模式

2025 年 9 月 25 日

新聞稿

Cloudflare 為創作者提供了新工具來控制對其內容的使用

2025 年 9 月 24 日

產業與媒體獎項

《時代》雜誌 2025 年度 100 大最具影響力公司封面

TIME100 AI

TIME100 AI 2025 年領導者

2025 年

20 家最熱門的 AI 網路安全公司

CRN AI 100

20 家最熱門的 AI 網路安全公司

2025 年

2025 年《時代》雜誌美國最佳中型企業封面

TIME100

TIME100 最具影響力公司

2025 年

2025 年《福布斯》(Forbes) 雜誌美國最佳中型企業封面

Forbes

富比士 2025 年最佳中型企業雇主

2025 年

