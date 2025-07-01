語言
使用案例
實現應用程式現代化
實現安全現代化
實現網路現代化
CXO 主題
產業
資源
交流
產品
SSE 和 Zero Trust
應用程式安全性
應用程式效能
網路與 SASE
方案與定價
全球服務
文件
人工智慧
運算
媒體
儲存空間與資料庫
合作夥伴類型
建置
探索
支援
公司資訊
信任、隱私和安全
公眾利益
新聞編輯室
概觀
近期新聞
新聞稿
獎項
新聞資料包
Time
認識那些正在以人工智慧的突破性進展重塑我們世界的創新者、領導者與思想家。Cloudflare 聯合創辦人暨執行長 Matthew Prince 榮登《時代》雜誌 (TIME) 榜單第一名。
精選於
CNBC Mad Money
2025 年 8 月 4 日
投資者商務日報
2025 年 7 月 17 日
紐約時報
2025 年 7 月 1 日
2025 年 9 月 26 日
2025 年 9 月 25 日
2025 年 9 月 24 日
TIME100 AI
2025 年
CRN AI 100
TIME100
Forbes
Daniella Vallurupalli全球傳訊主管
press@cloudflare.com+1 650-741-3104
最新的網際網路趨勢與深入解析
如需最新的投資者資訊
及時瞭解有關 Cloudflare 的最新資訊