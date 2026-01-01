Inscreva-se

Conecte e proteja seus usuários, aplicativos, redes e agentes de IA com nossa plataforma unificada nativa de nuvem

Muitas jornadas de SASE são prejudicadas por “plataformas” desarticuladas e sobrecarregadas com dívidas tecnológicas. A nuvem de conectividade da Cloudflare é a resposta moderna: uma plataforma combinável que se adapta a qualquer caso de uso para simplificar a proteção de seu espaço de trabalho e modernizar sua rede.
 
 

Plataforma SASE da Cloudflare

 

Uso seguro de IA pela força de trabalho

Implementar controles de uso de IA e gerenciamento de postura de segurança de IA (AI-SPM) para mitigar riscos e proteger dados.

VANTAGENS

Melhore a eficiência da TI e a experiência do usuário enquanto reduz o risco cibernético

Ícone de contêiner
Operações eficientes de TI e de rede

Acelere a sua implementação de SASE. A Cloudflare conecta e protege de ponta a ponta usando uma rede e um plano de controle com segurança integrada e melhora a eficiência da equipe de TI em 13%.

Múltiplos usuários - Laranja
Experiências do usuário confiáveis

Garanta conectividade rápida e confiável com proteção consistente de qualquer lugar. Ofereça segurança no espaço de trabalho de sua empresa usando a mesma infraestrutura crítica que protege cerca de 20% da web.

Cifrão - Laranja
Redução de riscos e custos cibernéticos

Habilite o acesso com privilégios mínimos e proteja seus dados com políticas de segurança Zero Trust e conectividade segura em relação ao quântico. A Cloudflare melhora a eficiência da equipe de segurança em 29%.

RECONHECIMENTO DO ANALISTA

O que dizem os principais analistas

Imagem de analista - Gartner
A Cloudflare foi nomeada Visionária no Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms de 2025
Imagem do analista - Forrester
Obteve a 2ª maior pontuação na categoria “Estratégia” no The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, T3 de 2025
Imagem do analista - Forrester
A Cloudflare é Strong Performer no The Forrester Wave™: Email, Messaging, and Security Solutions, T2 de 2025
Como a Cloudflare fornece o SASE

O guia do comprador para casos de uso de SASE

Uso seguro de IA generativa e agêntica pela força de trabalho

Principais casos de uso

Bloco Eyeball - Ícone
Descubra a TI invisível e a IA oculta

Gerencie o acesso e o uso de aplicativos SaaS e ferramentas de IA com melhor visibilidade e controle.

Marca de proteção do escudo de segurança - ícone
Uso seguro da GenAI pela força de trabalho

Capacite suas equipes para usar qualquer ferramenta de IA com segurança com visibilidade e controles de uso

Cloudflare-zero-trust
Substitua sua VPN

Reduza a dependência de VPNs complicadas e sobrecarregadas com uma abordagem mais moderna e escalável para acesso remoto.

Ícone quadrado - phishing
Pare as ameaças de phishing direcionadas

Proteja e-mails e outros aplicativos de colaboração contra BEC, malware, links maliciosos e ataques habilitados por IA.

Ícone quadrado - Multi-user-outline
Acesso seguro para terceiros

Forneça uma experiência de primeira classe para colaboradores terceirizados com acesso rápido e seguro a aplicativos e infraestrutura.

Ícone quadrado - Filtragem
Tráfego da web seguro para trabalhadores remotos

Aplique proteção contra malware com velocidade e consistência excepcionais em todo o mundo.

Saiba mais

A Cloudflare ajuda a Conrad Electronic a implementar o Zero Trust e reduzir custos de rede

Depoimentos - Imagem da Conrad
Conrad Electronic - logotipo claro

“Tudo é mais fácil com a Cloudflare. Todos os recursos internos e externos que possuem uma conta em nosso provedor de identidade podem se conectar rapidamente a sistemas específicos usando um logon único. Não ter que manter mil perfis de VPN melhora nossa segurança e economiza tempo."

Estudos de caso de SASE e segurança do espaço de trabalho

PRODUTOS

Consolida a segurança e moderniza sua rede

Ícone quadrado - Cloudflare-access
Acesso à Rede Zero Trust (ZTNA)

Aplique controles de acesso granulares para recursos internos.

Ícone quadrado - Cloudflare-gateway
Gateway seguro da web (SWG)

Proteger e inspecionar o tráfego corporativo na internet para mitigar o risco.

Ícone quadrado - Cloudflare-browser
Isolamento do navegador remoto (RBI)

Proteger contra ameaças da internet e de dados, sem queda de desempenho.

Recursos

Guia sobre adoção de SASE para CISOs

E-BOOK

Guia sobre adoção de SASE para CISOs

Modernize a segurança da filial com etapas iniciais acessíveis, como filtragem de DNS baseada em localização.

Criptografia pós-quântica

Blog

Criptografia pós-quântica na plataforma da Cloudflare

Saiba mais sobre as proteções pós-quânticas fornecidas para acesso Zero Trust e casos de uso de filtragem da web.

Documentação

Documentação

Evolua para o SASE com a arquitetura de referência da Cloudflare
Ícone de escudo de proteção de segurança

Comece a modernizar sua segurança e sua rede com o SASE

Discuta seus principais casos de uso com nossa equipe ou comece hoje mesmo uma prova de conceito com nosso plano gratuito.

