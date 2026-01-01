Simplifique o SASE e a segurança do espaço de trabalho
Conecte e proteja seus usuários, aplicativos, redes e agentes de IA com nossa plataforma unificada nativa de nuvem
Muitas jornadas de SASE são prejudicadas por “plataformas” desarticuladas e sobrecarregadas com dívidas tecnológicas. A nuvem de conectividade da Cloudflare é a resposta moderna: uma plataforma combinável que se adapta a qualquer caso de uso para simplificar a proteção de seu espaço de trabalho e modernizar sua rede.
Melhore a eficiência da TI e a experiência do usuário enquanto reduz o risco cibernético
Operações eficientes de TI e de rede
Acelere a sua implementação de SASE. A Cloudflare conecta e protege de ponta a ponta usando uma rede e um plano de controle com segurança integrada e melhora a eficiência da equipe de TI em 13%.
Experiências do usuário confiáveis
Garanta conectividade rápida e confiável com proteção consistente de qualquer lugar. Ofereça segurança no espaço de trabalho de sua empresa usando a mesma infraestrutura crítica que protege cerca de 20% da web.
Redução de riscos e custos cibernéticos
Habilite o acesso com privilégios mínimos e proteja seus dados com políticas de segurança Zero Trust e conectividade segura em relação ao quântico. A Cloudflare melhora a eficiência da equipe de segurança em 29%.
O que dizem os principais analistas
A Cloudflare foi nomeada Visionária no Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms de 2025
Obteve a 2ª maior pontuação na categoria “Estratégia” no The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, T3 de 2025
A Cloudflare é Strong Performer no The Forrester Wave™: Email, Messaging, and Security Solutions, T2 de 2025
Como a Cloudflare fornece o SASE
Segurança do espaço de trabalho
Rede como serviço
Arquitetura de rede
Vias de acesso e conectores
O guia do comprador para casos de uso de SASE
Uso seguro de IA generativa e agêntica pela força de trabalho
Principais casos de uso
Descubra a TI invisível e a IA oculta
Gerencie o acesso e o uso de aplicativos SaaS e ferramentas de IA com melhor visibilidade e controle.
Uso seguro da GenAI pela força de trabalho
Capacite suas equipes para usar qualquer ferramenta de IA com segurança com visibilidade e controles de uso
Substitua sua VPN
Reduza a dependência de VPNs complicadas e sobrecarregadas com uma abordagem mais moderna e escalável para acesso remoto.
Pare as ameaças de phishing direcionadas
Proteja e-mails e outros aplicativos de colaboração contra BEC, malware, links maliciosos e ataques habilitados por IA.
Acesso seguro para terceiros
Forneça uma experiência de primeira classe para colaboradores terceirizados com acesso rápido e seguro a aplicativos e infraestrutura.
Tráfego da web seguro para trabalhadores remotos
Aplique proteção contra malware com velocidade e consistência excepcionais em todo o mundo.
A Cloudflare ajuda a Conrad Electronic a implementar o Zero Trust e reduzir custos de rede
“Tudo é mais fácil com a Cloudflare. Todos os recursos internos e externos que possuem uma conta em nosso provedor de identidade podem se conectar rapidamente a sistemas específicos usando um logon único. Não ter que manter mil perfis de VPN melhora nossa segurança e economiza tempo."
Estudos de caso de SASE e segurança do espaço de trabalho
Consolida a segurança e moderniza sua rede
Acesso à Rede Zero Trust (ZTNA)
Aplique controles de acesso granulares para recursos internos.
Gateway seguro da web (SWG)
Proteger e inspecionar o tráfego corporativo na internet para mitigar o risco.
Isolamento do navegador remoto (RBI)
Proteger contra ameaças da internet e de dados, sem queda de desempenho.
E-BOOK
Guia sobre adoção de SASE para CISOs
Modernize a segurança da filial com etapas iniciais acessíveis, como filtragem de DNS baseada em localização.
Blog
Criptografia pós-quântica na plataforma da Cloudflare
Saiba mais sobre as proteções pós-quânticas fornecidas para acesso Zero Trust e casos de uso de filtragem da web.
Documentação
Evolua para o SASE com a arquitetura de referência da Cloudflare
