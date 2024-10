A Delivery Hero protege sua força de trabalho global em mais de 70 países com a Cloudflare

A Delivery Hero tem a missão de “entregar qualquer coisa, direto na porta dos clientes”. Hoje, a empresa é a plataforma de entrega local líder mundial, conectando clientes em mais de 70 países em quatro continentes com um ecossistema de restaurantes, lojas, parceiros de varejo e "Dmarts", seus supermercados de marca própria e somente para entrega.

A empresa administra um portfólio de marcas internacionais e regionais como efood, foodora, foodpanda, foody, Glovo, HungerStation, PedidosYa, talabat e Yemeksepeti, e também é pioneira global em q-commerce, vendas on-line e serviços logísticos ultrarrápidos que entregam mercadorias em menos de uma hora.

Fundada em 2011 em Berlim com uma equipe inicial de 10 pessoas, a Delivery Hero agora contrata funcionários em 4 continentes, em mais de 70 países e está listada na Bolsa de Valores de Frankfurt desde 2017.

Desafio: aumento da complexidade de TI e segurança impulsionado pelo rápido crescimento

Para a Delivery Hero, o rápido crescimento introduziu complexidades e desafios à sua abordagem de TI e segurança. Entre 2016 e 2020, a empresa aumentou sua força de trabalho de cerca de 9 mil para cerca de 30 mil funcionários e, ao longo desse período, expandiu o seu alcance global através de várias fusões e aquisições estratégicas. Acompanhar a integração de novos usuários e novas empresas com diferentes pilhas de tecnologia era cada vez mais desgastante para as equipes internas da Delivery Hero.

“Com tantas pessoas e infraestruturas diferentes para gerenciar, a complexidade aumentou”, explica Wilson Tang, Director of Engineering, Platform Core Services da Delivery Hero. “Isso limitou a eficiência com que poderíamos inovar. Para avançar rapidamente, precisávamos de ferramentas que nos ajudassem a controlar essa complexidade.”

A mudança para o trabalho remoto em 2020 impôs exigências ainda maiores à segurança, forçando a Delivery Hero a gerenciar uma superfície de ataque expandida e a permanecer vigilante contra o aumento das ameaças cibernéticas. Garantir o acesso seguro e produtivo dos funcionários aos recursos internos tornou-se uma prioridade máxima.

“Quando adotamos modelos de trabalho remoto e híbrido em todo o mundo, precisávamos proteger aplicativos projetados para acesso apenas em nossas redes internas de escritório”, diz Tang. “Proteger tudo e dar acesso aos funcionários de casa ou de qualquer outro lugar que eles escolhessem para trabalhar tornou-se muito mais desafiador e complexo.”

Para controlar essa complexidade, a Delivery Hero adotou a nuvem de conectividade da Cloudflare, que converge muitos serviços que as empresas precisam para proteger seus ambientes digitais. Especificamente, a Delivery Hero consolidou progressivamente mais segurança, desempenho e funcionalidade para desenvolvedores no plano de controle da Cloudflare, incluindo:

Proteger o acesso a recursos internos com Zero Trust.

Melhorar a segurança e o desempenho em aplicativos e sites públicos.

Simplificar o desenvolvimento e a configuração de aplicativos.

“A nuvem de conectividade da Cloudflare está nos ajudando a gerenciar a complexidade em nossas operações globais e tornou nossas vidas muito mais fáceis”, afirma Tang.

Proteger o acesso interno para apoiar o trabalho híbrido

A Delivery Hero, que sempre priorizou ferramentas de segurança nativas de nuvem, recorreu primeiro à Cloudflare para proteger o acesso a aplicativos internos. Especificamente, Tang e sua equipe começaram a avaliar o Cloudflare One, uma plataforma de Serviço de segurança de borda (SSE) que inclui um serviço de acesso à rede Zero Trust (ZTNA) para proteger o acesso remoto.

Anteriormente, a Delivery Hero dependia de uma solução VPN, mas considerava a tecnologia ineficiente para gerenciar e lenta para os usuários finais. Ao testar a Cloudflare, eles se concentraram primeiro na aplicação de verificações baseadas em identidade para aplicativos web, um caso de uso inicial comum que não requer a implantação de nenhum software cliente de dispositivo.

“Desde o início, a Cloudflare nos impressionou com sua facilidade e velocidade de implantação”, afirma Tang. “Proteger um aplicativo leva talvez cinco minutos e posso evitar os problemas de configuração de acesso com VPNs tradicionais.”

Com o tempo, a empresa ampliou sua implantação para mais usuários e mais aplicativos, incluindo ferramentas importantes para desenvolvedores e sistemas back-end de clientes. Hoje, a Delivery Hero usa a Cloudflare para proteger o acesso de mais de 40 mil funcionários a todos os aplicativos em ambientes auto-hospedados, SaaS e não web. A aplicação de verificações de identidade de logon único ajudou a Delivery Hero a melhorar sua postura de segurança com as práticas recomendadas de Zero Trust e a simplificar a experiência para os usuários finais.

“Com a Cloudflare, nossos funcionários podem acessar as ferramentas necessárias para realizar seu trabalho sem complicações extras de segurança ou problemas de conectividade”, afirma Tang.

A adoção da Cloudflare ajudou a Delivery Hero a escalar com mais eficiência, simplificando o processo de integração de novos funcionários e consolidando políticas de acesso em uma única plataforma. Isso liberou tempo e energia para a equipe técnica da Delivery Hero se concentrar na inovação e não na administração.

“Ser capaz de integrar novas equipes com rapidez e facilidade, transferir nossas novas marcas para uma plataforma consolidada e de fácil administração, como a Cloudflare, melhorou nossa eficiência e o tempo de lançamento no mercado de novos produtos”, afirma Tang. “A velocidade da inovação é tudo na indústria de tecnologia e, ao simplificar as operações usando a Cloudflare, podemos iterar e criar melhorias de serviço e valor que evitam que nossos clientes recorram aos nossos concorrentes.”

Proteger e melhorar o desempenho de sites públicos

Depois de simplificar sua abordagem de segurança para recursos internos, a Delivery Hero iniciou um processo semelhante para segurança em seus recursos voltados ao público, que incluem sites, aplicativos de clientes para computadores e dispositivos móveis e portais administrativos voltados para fornecedores.

Com a sua grande presença on-line e elevado volume de transações processadas, a Delivery Hero tem sido consistentemente um alvo atraente para os invasores, especialmente à medida que a empresa cresce. Esses ataques corriam o risco de minar a confiança dos clientes, e mitigá-los consumia tempo e energia da equipe.

“Enfrentamos todo tipo de ataque que você possa imaginar”, diz Tang. “Ataques DDoS e de bots com força bruta em nossos endpoints e preenchimento de credenciais com fins lucrativos e deliberados, controle de conta e tentativas de fraude de vouchers, identidades e cartões de crédito contra nossos portais de clientes e fornecedores.”

Para enfrentar esses riscos, a Delivery Hero protegeu todos os seus aplicativos e sites públicos com os serviços de aplicativos da Cloudflare. Recursos de segurança, como firewall de aplicativos web, mitigação de DDoS, gerenciamento de DNS e gerenciamento de bots, ajudam a equipe de Tang a recuperar a visibilidade e a proteção sobre sua crescente presença de ativos digitais.

“Devido ao seu avanço técnico, não é possível impedir os ataques de bots sem a observabilidade de uma ferramenta como a Cloudflare”, diz Tang. “Usando a Cloudflare para obter visibilidade, podemos consultar o tráfego malicioso, identificar os padrões de ataque e usar essas informações para desenvolver soluções para mitigá-los.”

A adoção dos serviços de aplicativos da Cloudflare também ajudou a Delivery Hero a gerenciar com mais eficiência a demanda global em seus sites.

“Vemos picos de tráfego durante todo o ano em todas as regiões devido a diferentes feriados, atividades de marketing ou festivais anuais.” diz Tang. “Não é incomum vermos um aumento de três vezes no tráfego em um país e um aumento de dez vezes em outro no dia seguinte.”

Usando a Cloudflare, a Delivery Hero se isolou contra esses picos de demanda, sejam eles esperados ou inesperados, e é capaz de oferecer experiências consistentes de alta velocidade para seus clientes durante todo o ano. Tang estima que o uso da nuvem de conectividade da Cloudflare reduziu a latência, cortou os custos de largura de banda da Delivery Hero em 90% e ajudou a empresa a atingir uma taxa de acertos do cache de 98,5% para sua vasta biblioteca de imagens de produtos e outros ativos on-line.

“A rede global e o Cache Reserve da Cloudflare reduziram nossos custos de infraestrutura e melhoraram nossos tempos de distribuição de imagens e ativos estáticos”, afirma Tang. “A economia é enorme, vários petabytes por mês.”

Proteger e agilizar o desenvolvimento

Uma última área em que a consolidação na nuvem de conectividade da Cloudflare ajudou a Delivery Hero foi tornar o desenvolvimento mais seguro e fácil.

Por exemplo, a Delivery Hero determinou que todos os novos recursos para sites e aplicativos sejam desenvolvidos com as proteções de segurança da Cloudflare.

“A Cloudflare é tão segura e fácil de usar que a tornamos uma ferramenta obrigatória para nossas equipes de desenvolvimento”, diz Tang. “Sempre que desenvolvemos um novo endpoint de API, ele deve estar por trás da Cloudflare, para que possamos protegê-lo e gerenciá-lo adequadamente.”

A Delivery Hero também usa o Cloudflare Workers, uma plataforma para desenvolvedores para desenvolver e implantar aplicativos e funções sem servidor. Ao configurar alterações no Workers, Tang e sua equipe podem dimensionar essas alterações em toda a área de aplicativos da Delivery Hero com rapidez.

“O Cloudflare Workers é muito fácil de implantar. Em minutos, podemos fazer alterações, criar integrações de terceiros ou incorporar novas tecnologias que, de outra forma, levariam centenas de horas de desenvolvimento e testes”, afirma Tang.

Ao longo dos anos lidando com vários casos de uso com a Cloudflare, Tang teve uma experiência positiva.

“A Cloudflare nos apoiou em cada etapa do caminho. Desde nossos gerentes de contas e agentes de Customer Success até o suporte técnico da Cloudflare, alguém está sempre disponível para nos ajudar a atingir nossos objetivos de negócios.”