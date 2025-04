Copiar o link do artigo

O que é mitigação de DDoS?

Mitigação de DDoS é o processo de proteger com sucesso um servidor ou rede de destino contra um ataque de negação de serviço distribuído (DDoS). Ao utilizar equipamentos de rede especialmente projetados ou um serviço de proteção baseado em nuvem, uma vítima visada consegue mitigar os ataques que a ameaçam.

Existem quatro estágios de mitigação de um ataque de DDoS que usam o provedor na nuvem:

Detecção — para interromper um ataque distribuído, é preciso que um site consiga distinguir o tráfego de ataque de um alto volume de tráfego normal. Se um lançamento de produto ou outro comunicado resultar em fazer com que um site seja inundado por novos visitantes legítimos, a última coisa que o site deseja é sufocá-los ou impedi-los de visualizar o conteúdo do site. A reputação do IP, padrões comuns de ataque e dados anteriores ajudam a detectar os ataques de forma adequada. Resposta — nessa etapa, a rede de proteção contra DDoS responde a uma ameaça identificada descartando com inteligência o tráfego de bots mal-intencionados e absorvendo o tráfego restante. Ao usar as regras de página de um WAF para ataques à camada de aplicação (L7) ou outro processo de filtragem para lidar com ataques de nível inferior (camadas L3/L4), como os ataques ao Memcached ou de amplificação do NTP, a rede consegue mitigar a tentativa de perturbação. Roteamento — ao rotear o tráfego de maneira inteligente, uma solução eficaz de mitigação de DDoS irá dividir o tráfego restante em blocos gerenciáveis, prevenindo-se contra as negações de serviço. Adaptação — uma boa rede analisa o tráfego em busca de padrões, como a repetição de blocos de IP criminosos, ataques específicos provenientes de determinados países ou protocolos específicos sendo usados incorretamente. Ao se adaptar aos padrões de ataque, um serviço de proteção pode se armar contra ataques futuros.

Está sob ataque? Proteção abrangente contra ataques cibernéticos Fale com um especialista

Como escolher um serviço de mitigação de DDoS

As soluções tradicionais de mitigação de DDoS envolviam a compra de equipamentos que se localizariam no local e filtrariam o tráfego de entrada. Essa abordagem envolve a aquisição e manutenção de equipamentos caros, além de depender da existência de uma rede capaz de absorver um ataque. Se um ataque DDoS for grande o suficiente, conseguirá derrubar a infraestrutura de rede upstream, impedindo que qualquer solução no local seja eficaz. Ao adquirir um serviço de mitigação de DDoS em nuvem, é necessário avaliar determinadas características.