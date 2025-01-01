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什麼是 DDoS 防護？

DDoS 防護指成功保護目標伺服器或網路免受分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊的這一過程。利用專門設計的網路設備或雲端型保護服務，目標受害者便能緩解傳入的威脅。

利用雲端型提供者緩解 DDoS 攻擊分為 4 個階段：

偵測 - 為了阻止分散式攻擊，網站需要能夠將攻擊與大量正常流量區分開來。如果產品版本或其他公告使網站被合法的新訪客所淹沒，網站需要做的最後一件事便是將這些訪客節流，或阻止其瀏覽該網站的內容。IP 聲譽、常見攻擊模式及先前資料可對適當的偵測給予協助。 回應——在此步驟中，DDoS 網路保護透過智慧地阻擋惡意傀儡程式流量並吸收其餘流量來應對識別出的傳入威脅。使用 WAF Page Rule 進行應用程式層 (L7) 攻擊，或使用其他過濾過程來處理較低級別 (L3 / L4) 攻擊，例如 memcached 或 NTP放大，網路就可以緩解破壞威脅。 路由傳送——透過智慧路由傳送流量，有效的 DDoS 防護解決方案會將剩餘流量分為可管理的區塊，從而防止拒絕服務。 調節 - 良好的網路可分析各模式流量，例如重複攻擊型 IP 封鎖、來自特定國家/地區的特定攻擊或使用不當的特定通訊協定。透過適應攻擊模式，保護服務可加強自身對將來攻擊的防範。

受到攻擊？ 全面防禦網路攻擊 與專家討論

選擇一款 DDoS 防護服務

傳統的 DDoS 緩解解決方案涉及購買存在於網站的設備，並篩選傳入流量。此方法涉及購買和維護昂貴的設備，還依賴於是否能使網路承受攻擊。如果 DDoS 攻擊足夠大，它可移除上游網路基礎結構，避免影響任何現場解決方案的有效性。購買基於雲端的 DDoS 緩解服務時，應評估特定特性。