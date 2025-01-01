什麼是阻斷服務 (DDoS) 攻擊？

阻斷服務 (DoS) 攻擊是一種惡意行為，利用流量使 Web 資產不堪重負，以中斷其正常作業。

學習目標

閱讀本文後，您將能夠：

  • 定義 DoS 攻擊
  • 說明 DoS 攻擊的運作方式
  • 探索 DoS 攻擊的一些範例
  • 調查是否受到 DoS 攻擊
  • 區分 DoS 攻擊與 DDoS 攻擊

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什麼是阻斷服務攻擊？

阻斷服務 (DoS) 攻擊是一種網路攻擊，惡意行為者透過中斷裝置的正常運作，使其目標使用者無法使用電腦或其他裝置。DoS 攻擊通常透過請求壓垮或淹沒目標電腦，直到其無法處理正常流量，從而對其他使用者造成阻斷服務。DoS 攻擊的特徵是使用一台電腦來發起攻擊。

分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊是一種 DoS 攻擊，來自許多分散式來源，例如殭屍網路 DDoS 攻擊

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DoS 攻擊如何運作？

DoS 攻擊的主要重點是使目標電腦的容量過飽和，從而對其他請求造成阻斷服務。DoS 攻擊具有多種攻擊媒介，可按照它們的相似性來分組。

DoS 攻擊通常分為兩類：

緩衝區溢位攻擊

在這一種攻擊類型中，記憶體緩衝區溢位可能導致電腦耗盡所有可用的硬碟空間、記憶體或 CPU 時間。這種利用形式通常會導致行為緩慢、系統崩潰或其他有害的伺服器行為，從而造成阻斷服務。

洪水攻擊

透過使目標伺服器充滿大量封包，惡意行為者便能夠使伺服器容量過飽和，從而導致阻斷服務。大多數 DoS 洪水攻擊若要得逞，惡意行為者必須具有比目標更多的可用頻寬。

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有哪些歷史上重大的 DoS 攻擊？

從歷史上看，DoS 攻擊通常會利用網路、軟體和硬體設計中存在的安全漏洞。這種攻擊已變得不那麼普遍，因為 DDoS 攻擊具有更強的破壞性，並且一旦有可用工具便相對容易實現。實際上，大多數 DoS 攻擊也可以轉變為 DDoS 攻擊。

歷史上常見的 DoS 攻擊包括：

  • Smurf 攻擊：一種先前被利用的 DoS 攻擊。惡意行為者透過傳送偽造的封包來利用易受攻擊的網路的廣播位址，從而導致目標 IP 位址被淹沒。
  • Ping 洪水攻擊：這種簡單的阻斷服務攻擊基於用 ICMP (ping) 封包使目標不堪重負。用數量超過其有效回應能力的 ping 來淹沒目標，從而造成阻斷服務。此攻擊也可以用作 DDoS 攻擊。
  • 死亡之 Ping：通常與 Ping 洪水攻擊混淆，死亡之 Ping 攻擊涉及將格式錯誤的封包傳送到目標電腦，從而導致系統崩潰等有害行為。

如何判斷電腦是否遭受 DoS 攻擊？

儘管很難將攻擊與其他網路連線錯誤或高頻寬耗用區分開來，但某些特徵可能表明正在遭受攻擊。

DoS 攻擊的指標包括：

  • 網路效能不同尋常地降低，例如檔案或網站的載入時間較長
  • 無法載入特定網站（例如您的 Web 資產）
  • 同一網路上裝置之間的連線突然中斷

DDoS 攻擊和 DoS 攻擊有什麼區別？

DDoS 和 DoS 之間的區別在於攻擊中使用的連線數量。一些 DoS 攻擊（例如 Slowloris 之類的「低速緩慢」攻擊）的危害能力源自於實現它們的簡單性和低要求性。

DOS 與 DDoS 攻擊

DoS 使用單一連線，而 DDoS 攻擊會利用許多攻擊流量來源，通常以殭屍網路的形式進行。一般來說，許多攻擊在本質上是相似的，可以嘗試使用多個惡意流量來源。瞭解 Cloudflare 的 DDoS 防護如何阻止阻斷服務攻擊。

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