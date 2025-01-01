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在 Web 應用程式前端部署 WAF，即可在 Web 應用程式與網際網路之間設定一個護盾。盡管 Proxy 伺服器能透過使用中繼服務來保護用戶端機器的身分識別，但 WAF 是一種反向 Proxy，可使客戶在到達伺服器前通過 WAF，從而避免伺服器暴露。

WAF 透過一組稱為原則的規則運作。這些原則旨在透過篩選出惡意流量來抵禦應用程式中的漏洞。WAF 的價值部分來自於原則修改得以實施的速度和簡易性，便於更快回應不同的攻擊向量；在 DDoS 攻擊中，可透過修改 WAF 原則來快速執行 Rate Limiting。

資料表 Cloudflare WAF 如何抵禦 Web 攻擊 瞭解更多 報告 閱讀 2023 年第四季 DDoS 威脅情勢報告 取得報告

封鎖清單與白名單 WAF 之間有哪些差異？

基於封鎖清單 (負面安全性模型) 運作的 WAF，能抵禦已知攻擊。將一個封鎖清單 WAF 設想成一名接收命令的俱樂部保鏢，他可以拒絕讓不符合著裝規範的客人進入。相反，基於白名單 (正面安全性模型) 的 WAF 僅承認經過預先核准的流量。這就好比一個專屬派對的保鏢，他或她僅承認列於此名單中的人員。封鎖清單與白名單均具有各自的優缺點，這就是許多 WAF 提供可同時執行兩項操作的混合安全性模型的原因。

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什麼是網路型、主機型和雲端型 WAF？

WAF 可使用上述三種不同方法之一來執行，每種方法各有其自身的優缺點：

網路型 WAF 通常基於硬體。它們安裝於使延遲保持最低的本地，但網路型 WAF 是費用最貴的選項，而且需要實體設備的儲存和維護。

主機型 WAF 可以完全整合到應用程式軟體中。此一解決方案和網路型 WAF 相比起來沒那麼貴，而還有更多的可自訂性。不過主機型 WAF 的缺點就是會消耗本機伺服器資源、實施起來很複雜，以及維護成本高等問題。這些組合通常需要工程時間，還可能很昂貴。 .

雲端型 WAF 具有價格實惠的選項，該選項易於實施；它們通常提供周全的安裝，該安裝與變更 DNS 以重新導向流量一樣簡單。雲端型 WAF 的預付費用也是最低的，使用者可以按月或按年支付此服務以獲取安全性。基於雲端的 WAF 還可以提供一款解決方案，可持續更新以防禦最新威脅，而無需使用者端進行任何額外的工作或花費任何額外成本。雲端型 WAF 的缺點在於，使用者會將責任移交至第三方，這樣一來，WAF 的某些功能可能成為他們的黑箱。（基於雲端的 WAF 是一種雲端防火牆；瞭解有關雲端防火牆的更多資訊。）

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