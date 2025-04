Copia link dell'articolo

Che cos’è la mitigazione DDoS?

La mitigazione DDoS è il processo che consente di proteggere efficacemente un server o una rete vittime di un attacco Distributed Denial of Service (DDoS). Utilizzando apparecchiature di rete appositamente progettate o un servizio di protezione basato su cloud, la vittima presa di mira è in grado di mitigare la minaccia incombente.

La mitigazione di un attacco DDoS tramite un provider basato su cloud contempla 4 fasi:

Individuazione: per bloccare un attacco distribuito, un sito web deve essere in grado di distinguere un attacco da un volume elevato di traffico regolare. Se in seguito al rilascio di un prodotto o altro annuncio il sito di un'azienda viene "travolto" da nuovi visitatori legittimi, l'ultima cosa che il sito vorrà fare sarà limitarli o impedire loro in altro modo di visualizzare il contenuto delle pagine. La reputazione IP, i modelli di attacco più comuni e le esperienze precedenti contribuiscono a identificare correttamente un attacco. Reazione: in questo passaggio la rete di protezione DDoS risponde a una minaccia incombente identificata, eliminando in modo intelligente il traffico di bot dannosi e assorbendo il resto del traffico. Adottando regole di pagina WAF per gli attacchi al livello applicativo (L7) o un altro processo di filtraggio per gestire attacchi di livello inferiore (L3/L4) come l'amplificazione di tipo memcached o NTP, una rete è in grado di mitigare il tentativo di interruzione del servizio. Routing: instradando il traffico in modo intelligente, un'efficace soluzione di mitigazione DDoS suddividerà il traffico rimanente in blocchi gestibili, impedendo il denial-of-service. Adattamento: una rete efficiente scandaglia il traffico in cerca di modelli, quali la ripetizione di blocchi IP ostili, attacchi particolari provenienti da determinati paesi o protocolli specifici utilizzati in modo improprio. Adattandosi ai modelli di attacco, un servizio di protezione è in grado di rafforzarsi contro attacchi futuri.

Come scegliere un servizio di mitigazione DDoS

Traditional DDoS mitigation solutions involved purchasing equipment that would live on site and filter incoming traffic. This approach involves purchasing and maintaining expensive equipment, and also relied on having a network capable of absorbing an attack. If a DDoS attack is large enough, it can take out the network infrastructure upstream preventing any on-site solution from being effective. When purchasing a cloud-based DDoS mitigation service, certain characteristics should be evaluated.