Copier le lien de l'article

Qu’est-ce que l’atténuation DDoS ?

L’atténuation DDoS fait référence au processus consistant à protéger de manière efficace un serveur ou un réseau ciblé par une attaque par déni de service distribué (DDoS). En utilisant un équipement réseau spécifique ou un service de protection basé sur le cloud, une victime ciblée peut atténuer la menace entrante.

L’atténuation d’une attaque DDoS à l’aide d’un fournisseur basé sur le cloud se décompose en 4 étapes :

Détection - pour arrêter une attaque distribuée, un site web doit être capable de distinguer une attaque d’un volume élevé de trafic normal. Si un site Web est submergé de nouveaux visiteurs légitimes en raison du lancement d’un produit ou d’une annonce, il est indispensable qu’il évite de les ralentir ou les empêche de visualiser le contenu du site web. La réputation IP, les modèles d’attaques fréquents et les données antérieures permettent d’effectuer une bonne détection. Réponse - durant cette étape, le réseau de protection DDoS répond à une menace entrante identifiée en éliminant intelligemment le trafic de bots malveillants et en absorbant le reste du trafic. En utilisant les règles de page WAF pour les attaques de la couche application (L7), ou un autre processus de filtrage pour traiter les attaques de niveau inférieur (L3/L4) telles que le memcached ou l’amplification NTP, un réseau est capable d’atténuer la tentative de perturbation. Routage - En routant intelligemment le trafic, une solution d’atténuation DDoS efficace divisera le trafic restant en fragments maîtrisables pour empêcher le déni de service. Adaptation - Un bon réseau analyse le trafic à la recherche de modèles tels que la répétition de blocs IP incriminés, d’attaques particulières en provenance de certains pays ou de protocoles particuliers mal utilisés. En s’adaptant aux modèles d’attaque, un service de protection peut se renforcer contre les attaques futures.

Victime d'une attaque ? Une protection exhaustive contre les cyberattaques Discuter avec un expert

Choisir un service d’atténuation DDoS

Les solutions traditionnelles d’atténuation des attaques DDoS impliquaient l’achat d’équipements qui demeuraient sur site et filtraient le trafic entrant. Cette méthode obligeait à acheter et entretenir des équipements coûteux, et à disposer d’un réseau capable d’absorber une attaque. Si une attaque DDoS est suffisamment importante, elle peut éliminer l’infrastructure réseau en amont, en empêchant toute solution sur site d’être efficace. Lors de l’achat d’un service d’atténuation DDoS basé sur le cloud, certaines caractéristiques doivent être évaluées.