O que é segurança de acesso remoto?

A segurança de acesso remoto (às vezes chamada de "acesso remoto seguro") compreende tecnologias e processos que ajudam a garantir que apenas usuários e dispositivos autorizados acessem recursos internos de fora da rede corporativa. Com a expansão do trabalho remoto e híbrido, a segurança de acesso remoto aumentou em importância.

Muitas organizações implementaram recursos de segurança de acesso remoto como parte de uma transformação de segurança mais ampla. No passado, a segurança corporativa costumava usar um modelo de castelo e fosso: todos dentro da rede (o "castelo") podiam acessar dados, aplicativos e outros recursos livremente. A segurança do perímetro (que incluía o "fosso") mantinha os outros fora, impedindo o acesso aos recursos, a menos que os guardas decidissem abaixar a ponte levadiça.

As organizações agora têm várias pessoas trabalhando além das paredes do castelo todos os dias. A implantação de recursos de segurança de acesso remoto como parte de um modelo de segurança Zero Trust permite que essas organizações apoiem melhor os usuários distantes sem colocar aplicativos e dados em risco.

A segurança de acesso remoto pode empregar vários recursos, incluindo:

As equipes de TI ou de segurança podem definir políticas que concedem acesso aos usuários a recursos específicos com base em suas funções. Por exemplo, um membro da equipe financeira que trabalha em casa pode ter acesso ao software de contabilidade, mas não ao sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) usado para modificar o site da empresa. As políticas de acesso baseadas em função seguem o princípio do menor privilégio, que afirma que os usuários devem ter acesso apenas ao que é absolutamente necessário para realizar seu trabalho e nada mais.

Essas políticas ajudam a prevenir as ameaças internas e podem limitar os danos causados por violações por invasores externos: se alguém roubasse as credenciais de um funcionário, o ladrão só teria acesso a uma seleção limitada de recursos.

A segurança de acesso remoto deve exigir mais do que simples nomes de usuário e senhas. A maioria das implementações de segurança de acesso remoto inclui autenticação multifator (MFA), que exige que os usuários verifiquem sua identidade com um ou dois fatores de autenticação adicionais. Os usuários podem precisar empregar uma senha única enviada via texto, uma chave USB física ou uma função de reconhecimento facial. A MFA ajuda a garantir que senhas roubadas sozinhas não permitam que criminosos acessem as redes corporativas.

A segurança de acesso remoto também pode incluir autenticação adaptativa ou políticas de acesso condicional. Por exemplo, se alguém estiver fazendo login em um local atípico, pode ser que precise se autenticar novamente para obter acesso a recursos. Se viajarem para um país com alto risco de ataques cibernéticos, eles poderão ser impedidos de acessar sistemas muito confidenciais.

Algumas organizações continuam a empregar serviços tradicionais de rede privada virtual (VPN) . Mas a segurança de acesso remoto é melhor atendida com a tecnologia de acesso à rede Zero Trust (ZTNA) , um elemento essencial em um modelo de segurança Zero Trust. Os serviços de VPN operam de forma semelhante ao modelo desatualizado de castelo e fosso: depois que os usuários fazem o login, eles têm liberdade total em uma rede corporativa. Por outro lado, o ZTNA oferece aos usuários e dispositivos conectados acesso apenas aos recursos que eles solicitaram e têm permissão para acessar.

Para usuários remotos, fazer login em vários aplicativos separadamente pode retardar seriamente os fluxos de trabalho. A funcionalidade de logon único (SSO) permite que os usuários façam login apenas uma vez para acessar vários softwares como serviço (SaaS) e aplicativos no local.

A segurança de acesso remoto pode se beneficiar de ferramentas que monitoram e analisam o comportamento do usuário e do dispositivo, sinalizando comportamentos que são atípicos ou potencialmente perigosos. Por exemplo, as organizações podem adotar recursos de análise de comportamento de usuários e entidades (UEBA) , plataformas de serviços de segurança na borda (SSE) , sistemas de gerenciamento de informações e eventos de segurança (SIEM) e ferramentas estendidas de detecção e resposta (XDR). Ao identificarem comportamentos atípicos, essas ferramentas podem bloquear automaticamente o acesso a recursos, alertar os administradores ou definir outras respostas.

A segurança de acesso remoto é essencial para qualquer organização que tenha usuários acessando recursos internos de fora do perímetro de segurança corporativa, incluindo:

Os recursos de segurança de acesso remoto podem ajudar as organizações a fortalecer sua postura geral de segurança e, ao mesmo tempo, oferecer maior flexibilidade no trabalho. Com a implementação correta, as organizações podem:

Proteger melhor os recursos internos: a segurança de acesso remoto ajuda a proteger os dados, aplicativos e outros recursos que são fundamentais para uma empresa.

Reduzir a superfície de ataque: o crescimento do trabalho remoto e híbrido expandiu a superfície de ataque para muitas organizações. Os recursos de segurança de acesso remoto podem ajudar a abordar as vulnerabilidades que são criadas por um número crescente de endpoints remotos.

Reforçar o controle e a governança: os recursos de segurança de acesso remoto ajudam as equipes de TI e de segurança a recuperar o controle de sua rede distribuída geograficamente. Os administradores podem conceder aos funcionários acesso apenas aos recursos essenciais de que precisam para realizar seu trabalho.

Capacitar os funcionários remotos: a segurança de acesso remoto permite que os funcionários sejam produtivos em qualquer lugar. Assim, podem acessar os recursos internos de que precisam sem comprometer a segurança.

Manter a conformidade: os recursos de segurança de acesso remoto ajudam as organizações a manter a conformidade com regulamentações rígidas de privacidade e segurança de dados. Elas podem proteger uma força de trabalho remota ou híbrida e, ao mesmo tempo, minimizar os riscos de ameaças internas e violações por invasores externos. Além disso, podem fornecer visibilidade das atividades de usuários e manter trilhas de auditoria que podem ajudar a demonstrar a conformidade.

Quais são as limitações da segurança de acesso remoto?

A eficácia da segurança de acesso remoto depende em grande parte de sua implementação. Se uma organização não conseguir implementar os principais recursos ou não integrar o acesso remoto a uma estrutura de segurança mais ampla, a organização poderá enfrentar lacunas de segurança, frustrando os usuários e aumentando a complexidade para os administradores.

As organizações podem encontrar os seguintes problemas:

Vulnerabilidades da VPN

As organizações que ainda usam serviços de VPN tradicionais para segurança de acesso remoto deixam grande parte de sua rede exposta. Se um invasor rouba as credenciais de VPN de um funcionário, o invasor poderá ser capaz de acessar toda a rede corporativa. O ZTNA é uma alternativa melhor às VPNs porque limita o acesso à rede de acordo com a função e os privilégios de um funcionário.

Experiências do usuário abaixo do ideal

A MFA pode ser frustrante se os usuários forem constantemente solicitados a verificar sua identidade de várias maneiras. Para melhorar a experiência do usuário, os administradores podem implementar a autenticação adaptativa para limitar a MFA a situações específicas (como quando os usuários estão trabalhando fora de seus locais usuais) e implementar o SSO para reduzir o número de solicitações de autenticação.

Complexidade de gerenciamento

Algumas organizações podem comprar várias soluções ou serviços de vários fornecedores. Isso pode aumentar a complexidade do gerenciamento e, ao mesmo tempo, possivelmente deixar lacunas de segurança. A implementação de recursos de segurança de acesso remoto em uma única plataforma pode reduzir ou eliminar esses desafios.

Foco na verificação remota

Os recursos de segurança de acesso remoto são projetados para abordar usuários e dispositivos que operam além do perímetro de rede corporativo. Mas muitas organizações também precisam gerenciar o acesso de entidades dentro da rede. A maioria das organizações se sai melhor com a implementação de ferramentas que possam lidar com usuários e dispositivos, não importa onde estejam.

Segurança de acesso remoto versus ZTNA

Os recursos de acesso remoto oferecem suporte a um modelo Zero Trust, verificando pessoas e dispositivos que operam fora da rede corporativa. Ainda assim, os recursos de acesso remoto não são suficientes para uma implementação completa do Zero Trust. As organizações precisam complementar a segurança de acesso remoto com recursos que verifiquem as entidades dentro da rede.

O ZTNA pode conceder acesso a aplicativos e pessoas, estejam essas entidades dentro ou fora do perímetro corporativo. Além de verificar a identidade e a função do usuário, o ZTNA avalia o dispositivo, a localização do usuário, o momento e a frequência das solicitações, o aplicativo e os dados solicitados, entre outros fatores.

As soluções ZTNA oferecem vários recursos adicionais que também são essenciais para a segurança de acesso remoto. Por exemplo, elas podem oferecer recursos de MFA além de integração com provedores de identidade (IdPs), plataformas de SSO ou ambos. Com a solução ZTNA certa, as organizações podem fortalecer a verificação de entidades e, ao mesmo tempo, simplificar a experiência do usuário.

Segurança de acesso remoto versus gerenciamento de identidade e acesso (IAM)

O gerenciamento de identidade e acesso (IAM) verifica a identidade do usuário e controla seus privilégios. Pode ser entregue por meio de um único produto ou uma combinação de processos, aplicativos, serviços em nuvem e hardware.

O IAM é um componente de segurança de acesso remoto. Mas enquanto a segurança de acesso remoto se concentra em usuários remotos, o IAM pode ser usado para todos os usuários, onde quer que estejam trabalhando.

A Cloudflare é compatível com a segurança de acesso remoto?

O serviço ZTNA da Cloudflare permite que as organizações implementem a segurança de acesso remoto como parte de seu modelo de segurança Zero Trust. Funcionários remotos, funcionários em viagem, prestadores de serviços e parceiros podem se conectar com segurança a recursos corporativos de qualquer lugar, estejam os recursos em data centers corporativos ou em nuvem. Saiba mais sobre o Cloudflare Access.

Perguntas frequentes

O que é o acesso à rede Zero Trust (ZTNA) e como ele aprimora a segurança do acesso remoto?

O acesso à rede Zero Trust (ZTNA) é um modelo de segurança que verifica cada usuário e dispositivo antes de conceder acesso a aplicativos, independentemente de estar dentro ou fora de uma rede segura e confiável. O ZTNA aprimora a segurança remota eliminando a confiança implícita, verificando dispositivos e exigindo autenticação contínua para todos os recursos. O ZTNA também torna o movimento lateral através de um dispositivo ou usuário comprometido muito mais difícil: no ZTNA, os dispositivos conectados não são capazes de ver nenhum recurso na rede além daqueles aos quais estão conectados.

Como o controle de acesso baseado em contexto fortalece a segurança do acesso remoto?

O controle de acesso baseado em contexto usa fatores em tempo real, como localização do usuário, integridade do dispositivo e padrões de comportamento, para tomar decisões de acesso. Essa abordagem permite uma segurança mais eficaz, adaptando as permissões de acesso com base no contexto de risco atual. Por exemplo, uma tentativa repentina de login do outro lado do mundo pode ser contestada ou negada.

Qual é o papel da avaliação da postura do dispositivo no acesso remoto seguro?

A avaliação da postura do dispositivo verifica se os dispositivos de conexão atendem aos requisitos de segurança antes de permitir o acesso à rede. Parte de uma abordagem de segurança Zero Trust, a avaliação da postura do dispositivo evita que dispositivos comprometidos ou não compatíveis acessem recursos corporativos confidenciais. Por exemplo, dispositivos que executam versões desatualizadas de software, têm vulnerabilidades não corrigidas, executam aplicativos inseguros ou violam as políticas de segurança de qualquer outra forma podem ter acesso negado.

Como um perímetro definido por software (SDP) protege os recursos corporativos?

Um perímetro definido por software (SDP) oculta recursos de rede de usuários não autorizados. Ele estabelece conexões um a um entre usuários e recursos específicos, reduzindo significativamente a superfície de ataque.

Por que a segmentação baseada em identidade é importante para a segurança de acesso remoto?

A segmentação com base em identidade é um tipo de microssegmentação. Ela impõe políticas de segurança e acesso com base na identidade do aplicativo/carga de trabalho. É uma maneira de reduzir a probabilidade de movimento lateral de um invasor ou de um insider malicioso, não importa onde estejam localizados.