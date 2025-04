Copiar o link do artigo

O que é serviço de segurança de borda (SSE)? O serviço de segurança de borda (SSE) é o aspecto de segurança do serviço de acesso seguro de borda (SASE). O SASE é um modelo de TI nativo de nuvem que combina serviços de rede e segurança de borda de redes de longa distância (WANs) de uma forma mais adequada, em comparação com as arquiteturas de rede tradicionais, para a forma como as empresas modernas operam.

O SASE pode ser dividido em dois conjuntos de recursos interligados: serviços de rede e serviços de segurança.

O lado de rede do SASE: serviços de borda WAN

A Gartner, a empresa de pesquisa e consultoria que primeiro cunhou o termo "SASE", considera os serviços de borda de rede de longa distância (WAN), incluindo rede de longa distância definida por software (SD-WAN), como a capacidade de rede sobre a qual o SASE é construído. As WANs conectam redes locais em grandes distâncias. Mover esses recursos para a borda atende melhor às filiais, usuários de dispositivos móveis e infraestrutura em nuvem. Os serviços de WAN entregues na borda também são mais escaláveis e flexíveis do que as WANs tradicionais baseadas em MPLS.

O lado da segurança do SASE: SSE

O SSE inclui três componentes principais, juntamente com alguns recursos adicionais:

Juntas, essas áreas compõem o SSE — com outros recursos de segurança, como o firewall como serviço (FWaaS) e o isolamento do navegador remoto (RBI), frequentemente incluídos também. Quando os serviços de WAN de borda centrados na nuvem e SSE são fornecidos a partir da mesma arquitetura de rede, uma organização pode implantar totalmente um modelo SASE

Como a Cloudflare ajuda as organizações a adotarem o SSE?

A Cloudflare tem uma rede com mais de 335 localizações em todo o mundo e há muito tempo a Cloudflare é líder em segurança, performance de rede e computação de borda. A plataforma Cloudflare One inclui todos os aspectos de SSE listados acima e combina isso com rede como serviço para uma implantação completa do SASE. Saiba mais sobre o Cloudflare One.