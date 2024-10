A Sage ajuda as empresas a prosperar. A Sage faz parceria com a Cloudflare para apoiar a segurança de aplicativos de gestão empresarial para milhões de usuários

A Sage é líder em tecnologia contábil, financeira, de RH e de folha de pagamento para pequenas e médias empresas (PMEs). Sua tecnologia automatiza práticas de contabilidade, folha de pagamento e pagamentos.

Apoiando milhões de empresas em 21 países, a Sage ajuda as PMEs a prosperar num cenário digital complexo.O ecossistema da Sage permite aos empreendedores descarregar os seus processos administrativos e libertar tempo e recursos para se concentrarem nos objetivos empresariais principais. O objetivo da Sage é derrubar barreiras para que todos possam prosperar e ter uma boa segurança incorporada nos produtos desde o início é a base para isso.

Desafio: proteger o acesso a aplicativos empresariais para milhões de usuários

Como fornecedora de ferramentas de gestão financeira e empresarial baseadas em nuvem, a Sage é responsável pela segurança das informações financeiras dos seus clientes. É uma responsabilidade que levam a sério, especialmente à medida que as ameaças on-line se tornam mais sofisticadas e as ameaças automatizadas aumentam em frequência.

“Um foco importante da segurança cibernética é o surgimento de grupos criminosos que tentam exigir resgate das empresas, tornando os dados indisponíveis ou simplesmente lucrando com dados roubados”, afirma Gustavo Zeidan, diretor de segurança da informação (CISO) da Sage. “O nosso desafio é proteger os dados dos nossos clientes, bem como os dados dos seus próprios clientes, mantendo-nos à frente da evolução tecnológica e antecipando mudanças no cenário de ameaças, monitorando sempre o ambiente e garantindo que a Sage e os dados dos nossos clientes permanecem seguros. ”

À medida que o portfólio de produtos da Sage crescia, também crescia a necessidade de proteger e integrar as suas novas ofertas sem prejudicar os esforços de desenvolvimento ou o acesso dos usuários a ferramentas e informações financeiras.

“Estamos constantemente evoluindo nossos processos de negócios e tecnologia, e uma parte significativa dessa iniciativa envolveu um forte impulso em direção a uma arquitetura de rede Zero Trust”, explica Zeidan. “Temos descomissionado de forma consistente e incansável formas de trabalho legadas e tecnologias antigas, como a VPN, e modernizado a forma como nossos colegas de negócios e equipes de desenvolvimento usam a tecnologia para realizar seu trabalho.”

Procurando um parceiro com ideias semelhantes e dedicado à inovação, a Sage escolheu a Cloudflare para ajudar a atingir seus objetivos de segurança e desenvolvimento.

Solução: mitigação de ameaças automatizada e redução da complexidade da rede com ferramentas integradas de segurança e análise da Cloudflare

Usando a Cloudflare, a Sage conseguiu reduzir os custos de manutenção e otimizar sua presença digital.

“A quantidade de insights que obtivemos com as soluções integradas da Cloudflare, como o DNS Analytics, é impressionante”, diz Zeidan. “Com essa visibilidade adicional, pudemos criar uma compreensão de nossa presença no nível do host e tomar decisões de negócios baseadas em dados sobre o que manter e o que descomissionar, permitindo-nos simplificar enormemente a nossa presença externa.”

A Sage inicialmente adotou os principais serviços de aplicativos da Cloudflare, como o Firewall de aplicativos web (WAF) e a Rede de distribuição de conteúdo (CDN) global para reforçar o desempenho do produto e proteger seus sites e APIs. Com base em seus sucessos iniciais, a Sage começou a incorporar ferramentas adicionais da Cloudflare, como gerenciamento de bots e mitigação de DDoS, para se defender proativamente contra ameaças usando análise comportamental, impressão digital e aprendizado de máquina para monitorar o tráfego.

“A Cloudflare nos dá a capacidade de identificar o que é tráfego humano e o que é tráfego automatizado”, diz Zeidan. “Isso ajuda a proteger nossos sites de ataques automatizados e a filtrar o tráfego quando eles tentam usar nossa plataforma de uma maneira diferente para a qual foi projetada.”

Simplificar a segurança e o desenvolvimento de aplicativos com o Cloudflare Workers

Garantir um acesso sem esforço, manter uma segurança rigorosa dos aplicativos e proteger os dados de uma base de milhões de usuários, com o seu conjunto abrangente de ferramentas de gestão empresarial, foi fundamental para o sucesso da Sage.

Hoje, a parceria Cloudflare-Sage vai além da segurança. A plataforma de desenvolvimento Cloudflare Workers oferece à Sage DevOps um ambiente no qual eles podem inovar e testar e implantar com segurança camadas adicionais de código diretamente da borda de rede.

“O Cloudflare Workers trouxe imensa flexibilidade às nossas equipes de engenharia”, afirma Zeidan. "Essa solução por si só permitiu que as equipes de operações fornecessem respostas rápidas a vários desafios de arquitetura sem precisar chegar perto do código do aplicativo ou fazer alterações na infraestrutura principal."

A Sage e a Cloudflare partilham o foco na inovação e na criação de soluções que tragam benefícios claros aos seus usuários finais.

“A Sage tem a ambição de derrubar barreiras e transformar a forma como as pessoas pensam e trabalham, permitindo que as suas organizações prosperem.”