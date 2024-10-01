Sage 旨在推动业务增长—并携手 Cloudflare，支持数百万用户业务管理应用程序的安全性。

Sage 在为中小企业 (SMB) 提供会计、财务、人力资源和工资单技术方面处于领先地位。会计、薪资和付款流程均可利用其技术实现自动化。

Sage 在 21 个国家和地区为数以百万计的企业提供支持，助力中小企业在复杂的数字化环境中发展壮大。Sage 生态系统能够帮助创业者简化其行政流程，释放时间和资源，聚焦关键业务目标。Sage 旨在消除壁垒，让所有人都能够发展壮大，所以从最初就将强大的安全性整合到产品中。

挑战：保护数百万用户对业务应用的访问

作为一家提供基于云的财务和业务管理工具的供应商，Sage 有责任确保客户财务信息的安全。其非常重视这种责任，尤其是在网络威胁变得愈加复杂，自动化威胁的频率增加的今天。

Sage首席信息安全官（CISO）Gustavo Zeidan：“网络安全的一个主要关注是一种犯罪团伙的崛起，他们试图通过使数据不可用来勒索企业，或直接利用被盗数据获利。我们的挑战是：通过在技术演进中保持领先，并预测威胁环境的变化，始终监控环境并确保 Sage 及客户数据的安全，从而保护我们客户的数据，以及他们自己客户的数据。”

随着 Sage 产品组合的增长，他们需要在不妨碍开发工作或用户访问金融工具和信息的情况下保护和集成他们的新产品。

Zeidan 说道：“我们始终在不断改进业务流程和技术，而这一举措的关键部分之一就是积极推广 Zero Trust 网络架构。我们坚定不移地摒弃过时的工作方法和技术，比如 VPN，同时通过现代化使我们的专业人员和开发团队运用技术来完成任务。

Sage 在致力于创新的道路上遇到了 Cloudflare 这一志同道合的合作伙伴，能够助力其实现其安全和发展目标。

解决方案：借助 Cloudflare 的集成安全和分析工具，缓解自动化威胁并简化网络管理。

Sage 可以借助 Cloudflare 来降低维护费用并优化其数字足迹。

令人印象深刻的是我们从 Cloudflare 集成解决方案（如 DNS 分析）所获得的见解水平。借助这种增强的可见性，我们可以更深入地了解我们在主机级别的足迹，并基于数据做出关于保留和淘汰哪些内容的商业决策，而这使得我们能够极大地精简对外部的依赖。

Sage 最初采用 Cloudflare 的核心应用程序服务，例如 Web 应用防火墙(WAF)和全球内容分发网络(CDN)，以提高产品性能并保护其网站和 API。基于他们早期的成功，Sage 开始引入更多 Cloudflare 工具，如机器人管理和 DDoS 缓解，使用行为分析、指纹识别和机器学习监控流量，以主动防御威胁。

Zeidan说：“Cloudflare 让我们能够识别哪些是人类流量，哪些是自动化流量。这有助于保护我们的网站免受自动化攻击，并在他们试图以不同的方式使用我们的平台时过滤流量。”

利用 Cloudflare Workers 简化应用程序开发和安全性管理。

Sage 的成功关键在于获得了一套面向数百万用户的综合企业管理工具，旨在确保便捷访问的同时维持严格的应用程序安全性和数据保护。

今天，Cloudflare 与 Sage 的合作已经拓展到安全领域之外—通过 Cloudflare Workers 开发平台这一环境，Sage DevOps 现在可以直接从网络边缘进行创新、安全测试并进行额外代码层部署，

Zeidan 表示，Cloudflare Worker s为我们的工程团队提供了极大的灵活性。仅凭这一解决方案，运维团队就可以快速应对各种架构挑战，而无需深入研究应用程序代码或更改核心基础设施。

Sage 和 Cloudflare 都专注于创新，创造为最终用户带来明显好处的解决方案。

Sage 致力于打破壁垒，改变人员的思维和工作方式，最终使其组织发展壮大。