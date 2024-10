Sage aide les entreprises à prospérer : Sage établit un partenariat avec Cloudflare pour prendre en charge la sécurité des applications de gestion commerciale pour des millions d'utilisateurs

Sage est un leader dans la technologie de la comptabilité, des finances, des ressources humaines et de la paie pour les petites et moyennes entreprises (PME). Sa technologie permet d'automatiser les tâches liées à la comptabilité, à la paie et aux règlements.

Présente aux côtés de millions d'entreprises dans 21 pays, Sage aide les PME à se développer dans un paysage numérique complexe. L'écosystème Sage permet aux entrepreneurs de se décharger de leurs procédures administratives et de libérer du temps et des ressources pour se concentrer sur ce qui fait le cœur de métier de l'entreprise. L'objectif de Sage est de faire tomber les barrières pour que chacun puisse prospérer, et cela ne peut se faire qu'avec une bonne sécurité intégrée dès le départ dans les produits.

Objectif : sécuriser l'accès aux applications commerciales pour des millions d'utilisateurs

En tant que fournisseur d'outils de gestion financière et commerciale dans le cloud, Sage est responsable de la sécurité des informations financières de ses clients. C'est un rôle qui est pris très au sérieux, en particulier à une période où les menaces en ligne deviennent plus sophistiquées et où les menaces automatisées gagnent en fréquence.

« Une des préoccupations majeures en matière de cybersécurité concerne la montée en puissance des groupes criminels qui cherchent à rançonner les entreprises en rendant les données indisponibles ou simplement en exploitant les données volées », déclare Gustavo Zeidan, directeur de la sécurité des systèmes d'information. « Notre gageure est de protéger les données de nos clients, ainsi que celles de leurs propres clients, en restant à la pointe des progrès de la technologie et en anticipant l'évolution du panorama des menaces ; sans jamais cesser de surveiller l'environnement et veiller à ce que Sage et les données de nos clients restent sécurisés. »

Au fil de la croissance du portefeuille de produits de Sage, il est devenu de plus en plus nécessaire de sécuriser et d'intégrer les nouvelles offres sans freiner les efforts de développement ou l'accès des utilisateurs aux outils et aux informations financières.

« Nous sommes constamment en train de faire évoluer notre technologie et nos processus commerciaux et c'est cette dynamique qui a fortement contribué à ce que nous soyons tentés par une architecture réseau Zero Trust, » explique M. Zeidan. « Nous n'avons eu de cesse de nous débarrasser des anciennes méthodes de travail et des anciennes technologies telles que le VPN et nous avons modernisé la façon dont nos collègues et nos équipes de développement utilisent la technologie pour accomplir leurs tâches. »

À la recherche d'un partenaire dédié à l'innovation et œuvrant dans le même état d'esprit que le sien, Sage a choisi Cloudflare pour l'aider à atteindre ses objectifs en matière de sécurité et de développement.

Solution : atténuer les menaces automatisées et alléger la complexité du réseau à l'aide des outils d'analyse et de sécurité intégrés de Cloudflare

En faisant appel à Cloudflare, Sage a été en mesure de réduire les coûts de maintenance tout en rationalisant son empreinte numérique.

« La quantité d'informations que nous avons obtenues grâce aux solutions intégrées de Cloudflare, telles que DNS Analytics, est impressionnante, » déclare M. Zeidan. « Grâce à ce gain de visibilité, nous avons pu comprendre quelle était notre empreinte au niveau de l'hôte et prendre des décisions commerciales fondées sur des données à propos des éléments à conserver et de ceux à abandonner. Nous avons ainsi pu simplifier considérablement notre présence extérieure. »

Sage avait commencé par adopter les services pour applications essentiels de Cloudflare, comme le pare-feu d'applications web (WAF) et son réseau de diffusion de contenu (CDN) mondial, pour améliorer les performances de ses produits, mais aussi sécuriser ses sites web et ses API. Forte de ses premiers succès, Sage a commencé à intégrer d'autres outils Cloudflare, comme la gestion des bots et l'atténuation des attaques DDoS, afin de se défendre de manière proactive contre les menaces en mettant à profit l'analyse comportementale, l'analyse des empreintes numériques et l'apprentissage automatique (Machine Learning) pour surveiller le trafic.

« Cloudflare nous donne la possibilité d'identifier ce qui relève de l'humain ou du traffic automatisé, » déclare M. Zeidan. « Cela permet de protéger nos sites web contre les attaques automatisées et d'éliminer tout trafic tentant d'utiliser notre plateforme d'une manière différente de celle pour laquelle elle a été conçue. »

Simplification de la sécurité et du développement des applications avec Cloudflare Workers

Avec son ensemble complet d'outils de gestion de l'entreprise, il était indispensable pour le succès de Sage qu'elle puisse garantir un accès sans effort tout en assurant une sécurité des applications stricte et en protégeant les données de millions d'utilisateurs.

Aujourd'hui, le partenariat entre Cloudflare et Sage va bien au-delà de la sécurité. La plateforme de développement Cloudflare Workers offre aux équipes DevOps de Sage un environnement dans lequel elles peuvent innover et tester en toute sécurité des couches supplémentaires de code avant de les déployer et ce, directement à partir de la périphérie du réseau.

« Cloudflare Workers a apporté une immense flexibilité à nos équipes d'ingénieurs, » déclare M. Zeidan. « Cette solution seule a permis aux équipes d'opérateurs de relever rapidement les différents défis posés en matière d'architecture sans avoir à toucher au code de l'application ni à apporter des modifications à l'infrastructure de base. »

Sage et Cloudflare ont en commun un intérêt prononcé pour l'innovation et la création de solutions dont le bénéfice pour les utilisateurs finaux sera évident.

« Sage a pour ambition de faire tomber les barrières et de transformer la manière dont les personnes pensent et travaillent, afin que leurs organisations puissent prospérer. »