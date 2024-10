Le terme protection contre les cybermenaces englobe les pratiques et les mesures mises en place pour protéger les systèmes, les réseaux et les données contre ces menaces. La protection contre les cybermenaces implique la mise en œuvre de mesures de contrôle de la sécurité, la limitation de l'accès des utilisateurs aux comptes et aux systèmes sensibles, la surveillance des activités potentiellement malveillantes, ainsi que la réponse aux violations de données et aux autres attaques.