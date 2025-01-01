Unified Risk Posture

Guide du RSSI pour réduire les risques et la complexité

Plus les surfaces d'attaque continuent de s'étendre, plus la gestion du cyber-risque devient une affaire trop complexe : les équipes de sécurité sont ralenties par un trop grand nombre d'outils cloisonnés, font face à bien trop de signaux et doivent déployer bien trop d'efforts manuels pour évaluer, hiérarchiser et atténuer les risques.

Ce guide destiné aux RSSI présente une approche plus simple unifiant les étapes essentielles de la gestion de la stratégie en matière de risques sur une plateforme unique. Cette approche unifiée rationalise plus spécifiquement comment les entreprises peuvent évaluer les risques de manière dynamique, échanger des signaux de risque entre leurs outils existants et appliquer des mesures de contrôle sur leurs environnements informatiques en pleine évolution.

Téléchargez ce guide du RSSI pour découvrir comment atténuer davantage de risques en déployant moins d'efforts. Découvrez :