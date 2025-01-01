Unified Risk Posture

Guide du RSSI pour réduire les risques et la complexité
Plus les surfaces d'attaque continuent de s'étendre, plus la gestion du cyber-risque devient une affaire trop complexe : les équipes de sécurité sont ralenties par un trop grand nombre d'outils cloisonnés, font face à bien trop de signaux et doivent déployer bien trop d'efforts manuels pour évaluer, hiérarchiser et atténuer les risques.
Ce guide destiné aux RSSI présente une approche plus simple unifiant les étapes essentielles de la gestion de la stratégie en matière de risques sur une plateforme unique. Cette approche unifiée rationalise plus spécifiquement comment les entreprises peuvent évaluer les risques de manière dynamique, échanger des signaux de risque entre leurs outils existants et appliquer des mesures de contrôle sur leurs environnements informatiques en pleine évolution.
Téléchargez ce guide du RSSI pour découvrir comment atténuer davantage de risques en déployant moins d'efforts. Découvrez :
Comment évaluer les risques de manière dynamique pour l'ensemble de vos collaborateurs et de vos applications.
Comment accomplir davantage avec les technologies de sécurité que vous utilisez déjà, notamment votre EPP, votre IdP, votre SIEM et vos outils XDR.
Comment simplifier la manière dont vous protégez votre surface d'attaque en pleine expansion en faisant converger le SSE (Security Service Edge, services de sécurité en périphérie) et vos mesures de contrôle WAAP (Web Application And API, applications web et API) sur une plateforme unique.