Cloudflare One, notre solution de sécurité réseau mondiale et basée sur le cloud, est conçue pour les entreprises qui ont besoin de connecter et de sécuriser leurs effectifs, sans s'en remettre à des équipements de sécurité traditionnels, jongler entre plusieurs solutions dédiées, ni sacrifier la visibilité et le contrôle sur l'autel de la sécurité de leur réseau.

Avec Cloudflare, chaque service de sécurité réseau est proposé depuis un vaste réseau périphérique couvrant plus de 330 villes réparties sur 125 pays. Les attaques sont ainsi automatiquement atténuées à proximité de la source et le trafic réseau acheminé via les chemins les plus rapides et les plus efficaces. De même, les politiques d'accès peuvent être appliquées de manière uniforme à l'ensemble de vos effectifs, indépendamment de leur situation géographique.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment Cloudflare protège les réseaux d'entreprise à l'aide de notre suite de services de sécurité réseau évolutifs.