Les entreprises ont besoin de services de sécurité unifiés et superposés, applicables à l'ensemble des points de terminaison et des utilisateurs, peu importe leur localisation. Cloudflare peut vous aider.
L'architecture des réseaux d'entreprise continue d'évoluer, de même que les méthodes utilisées par les entreprises pour sécuriser leurs réseaux, leurs utilisateurs et leurs données.
Avec l'essor du télétravail et la poursuite de la migration vers le cloud, les architectures et équipements de sécurité traditionnels (les réseaux MPLS conçus sur mesure et les assemblages hétéroclites d'outils et de boîtiers physiques, impossibles à entretenir) ne répondent plus aux besoins du réseau des entreprises modernes. Ces dernières se voient dès lors contraintes de réévaluer leur approche de la sécurité réseau.
Cloudflare One, notre solution de sécurité réseau mondiale et basée sur le cloud, est conçue pour les entreprises qui ont besoin de connecter et de sécuriser leurs effectifs, sans s'en remettre à des équipements de sécurité traditionnels, jongler entre plusieurs solutions dédiées, ni sacrifier la visibilité et le contrôle sur l'autel de la sécurité de leur réseau.
Avec Cloudflare, chaque service de sécurité réseau est proposé depuis un vaste réseau périphérique couvrant plus de 330 villes réparties sur 125 pays. Les attaques sont ainsi automatiquement atténuées à proximité de la source et le trafic réseau acheminé via les chemins les plus rapides et les plus efficaces. De même, les politiques d'accès peuvent être appliquées de manière uniforme à l'ensemble de vos effectifs, indépendamment de leur situation géographique.
Poursuivez votre lecture pour découvrir comment Cloudflare protège les réseaux d'entreprise à l'aide de notre suite de services de sécurité réseau évolutifs.
Sécurisez votre réseau contre les attaques DDoS de toutes tailles et de tous types en moins de trois secondes (en moyenne).
Remplacez un assemblage hétéroclite d'équipements et de circuits propriétaires coûteux par un réseau mondial unique.
Définissez des politiques applicables à l'ensemble du trafic entrant et sortant de votre réseau, sans faire appel à un assemblage hétéroclite de solutions issues de fournisseurs différents ni entretenir d'équipements physiques encombrants.
Inspectez et sécurisez chaque connexion de vos bureaux régionaux, datacenters et collaborateurs en télétravail avec n'importe quelle destination sur Internet, sans pénalité en termes de performances.
Cloudflare One allie des produits réseau conçus pour sécuriser les réseaux d'entreprise et connecter les collaborateurs dans n'importe quel point du monde.
Découvrez comment Magic Firewall et Magic WAN travaillent en symbiose pour vous permettre d'appliquer, à la périphérie, des politiques de pare-feu au trafic issu de toute entité sur votre réseau d'entreprise.
Le choix du bon service d'atténuation des attaques DDoS pour protéger vos réseaux et vos utilisateurs se révèle essentiel. Voici cinq questions à vous poser au moment de choisir un fournisseur.
Le pare-feu réseau de Cloudflare protège les utilisateurs distants, les bureaux régionaux, les datacenters et l'infrastructure cloud, afin d'aider les entreprises à rester au fait des événements survenant sur leurs réseaux.
Découvrez les cinq risques auxquels font face les réseaux modernes, de même que les technologies et les stratégies que les entreprises peuvent mettre en œuvre pour se protéger contre ces risques.