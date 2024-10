Prévention des violations de données Protégez vos applications contre les attaques susceptibles de compromettre les données sensibles des clients

Une violation de données peut entraîner la fuite des données clients sensibles stockées dans la banque de données d'une application, comme les informations relatives aux cartes de paiement, les mots de passe ou les autres données à caractère personnel (PII). Les pirates emploient souvent plusieurs vecteurs d'attaque lorsqu'ils tentent de mettre la main sur des données client, notamment l'usurpation de DNS, l'interception de données en transit, les tentatives de connexion par force brute ou l'utilisation de charges malveillantes.

À l'échelle mondiale, le coût moyen d'une violation de données en 2017 s'élevait à 141 USD par enregistrement perdu ou volé, soit un montant total moyen par violation de 3,62 millions de dollars aux États-Unis. En raison de la vigilance croissante des pouvoirs publics et des médias à cet égard, les entreprises subissent de lourdes répercussions à la moindre compromission de données, avec les effets suivants sur l'activité : perte de clients et de revenus, diminution de la confiance, dégradation de la réputation, voire sanctions réglementaires.

Les sites web et les applications ont besoin de la résilience et de l'intelligence d'un réseau évolutif pour lutter contre les attaques les plus sophistiquées et les plus récentes. Les mesures de protection contre les menaces ne doivent pas dégrader les performances du fait de latences résultant du renforcement de la sécurité. De même, les services de sécurité doivent rester faciles à configurer afin d'éliminer les erreurs de configuration, sources de nouvelles vulnérabilités.