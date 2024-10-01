数据遭受入侵可能导致敏感的客户信息，如信用卡、密码和其他个人身份识别信息 (PII)，从应用程序的数据存储中泄漏。 在尝试入侵客户数据时，攻击者经常使用多种攻击媒介，如 DNS 欺骗、窥探传输中的数据、暴力登录尝试或恶意有效负载漏洞利用。
2017 年，全球数据泄露的平均成本（每笔数据丢失或被盗记录）为 141 美元，而美国数据泄露的平均总成本为 362 万美元。 由于政府与媒体的审查标准越来越高，公司即使面对最少量数据外泄的情况也会面临严重后果。 业务影响包括客户和收入损失、信任度下降、品牌受损或监管处罚。
网站和应用程序需要一个可扩展网络的韧性和智能，以抵御最复杂、最新的攻击。防范威胁不应以安全服务造成的延迟降低性能为代价，而且安全服务必须易于配置，以消除错误配置，从而避免造成新的漏洞。
攻击者可能会拦截或“窥探”未加密的客户会话以盗取客户敏感数据，包括密码或信用卡号等凭据。
通过在 Cloudflare 网络边缘使用 SSL / TLS 快速加密、自动化证书管理以及支持最新的安全标准，可以安全传输敏感的客户数据，而不必担心暴露。
攻击者发动“字典攻击”，通过囤积的凭据自动登录，以暴力方式攻破受登录保护的页面。
Cloudflare 通过 速率限制（Rate Limiting） 提供精细控制，以便在网络边缘检测和阻止难以检测的攻击，由设置请求阈值、超时时间和响应代码的自定义规则定义。
攻击者可以通过恶意有效负载利用应用程序漏洞。最常见的形式包括 SQL 注入、跨站脚本攻击和远程文件包含。每种方式都可以通过在应用程序上运行恶意代码来暴露敏感数据。
通过 Web 应用程序防火墙（WAF）规则集自动过滤掉针对应用层的非法流量，包括基于 GET 和 POST 的 HTTP 请求。启用预构建的规则集，例如 OWASP Top 10 和 Cloudlare 应用程序特定规则集。构建规则集以指定要阻止、质询或放行的流量类型。
保护互联网资产免受针对网络层和应用程序层的恶意流量，以便在控制运营成本的前提下维持可用性和性能。
通过内容抓取、欺诈性结账和账户接管阻止滥用机器人破坏互联网资产。