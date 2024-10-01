防止数据泄露 保护应用程序，避免因受到攻击导致敏感的客户数据泄露

数据遭受入侵可能导致敏感的客户信息，如信用卡、密码和其他个人身份识别信息 (PII)，从应用程序的数据存储中泄漏。 在尝试入侵客户数据时，攻击者经常使用多种攻击媒介，如 DNS 欺骗、窥探传输中的数据、暴力登录尝试或恶意有效负载漏洞利用。

2017 年，全球数据泄露的平均成本（每笔数据丢失或被盗记录）为 141 美元，而美国数据泄露的平均总成本为 362 万美元。 由于政府与媒体的审查标准越来越高，公司即使面对最少量数据外泄的情况也会面临严重后果。 业务影响包括客户和收入损失、信任度下降、品牌受损或监管处罚。

网站和应用程序需要一个可扩展网络的韧性和智能，以抵御最复杂、最新的攻击。防范威胁不应以安全服务造成的延迟降低性能为代价，而且安全服务必须易于配置，以消除错误配置，从而避免造成新的漏洞。