防止数据泄露

保护应用程序，避免因受到攻击导致敏感的客户数据泄露
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数据遭受入侵可能导致敏感的客户信息，如信用卡、密码和其他个人身份识别信息 (PII)，从应用程序的数据存储中泄漏。 在尝试入侵客户数据时，攻击者经常使用多种攻击媒介，如 DNS 欺骗、窥探传输中的数据、暴力登录尝试或恶意有效负载漏洞利用。

2017 年，全球数据泄露的平均成本（每笔数据丢失或被盗记录）为 141 美元，而美国数据泄露的平均总成本为 362 万美元。 由于政府与媒体的审查标准越来越高，公司即使面对最少量数据外泄的情况也会面临严重后果。 业务影响包括客户和收入损失、信任度下降、品牌受损或监管处罚。

网站和应用程序需要一个可扩展网络的韧性和智能，以抵御最复杂、最新的攻击。防范威胁不应以安全服务造成的延迟降低性能为代价，而且安全服务必须易于配置，以消除错误配置，从而避免造成新的漏洞。

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常见的数据泄露类型和预防

DNS 欺骗

受损的 DNS 记录，即“中毒缓存”可以从 DNS 服务器返回恶意回应，将不知情的访问者发送到攻击者的网站，让攻击者能够窃取用户凭据并获得合法帐户的所有权。

Cloudflare 解决方案

DNSSEC 使用加密签名验证 DNS 记录。通过检查与记录关联的签名，DNS 解析器可以验证请求的信息来自其权威域名服务器，而不是中间攻击者。

窥探传输中的数据

攻击者可能会拦截或“窥探”未加密的客户会话以盗取客户敏感数据，包括密码或信用卡号等凭据。

Cloudflare 解决方案

通过在 Cloudflare 网络边缘使用 SSL / TLS 快速加密、自动化证书管理以及支持最新的安全标准，可以安全传输敏感的客户数据，而不必担心暴露。

暴力登录尝试

攻击者发动“字典攻击”，通过囤积的凭据自动登录，以暴力方式攻破受登录保护的页面。

Cloudflare 解决方案

Cloudflare 通过 速率限制（Rate Limiting） 提供精细控制，以便在网络边缘检测和阻止难以检测的攻击，由设置请求阈值、超时时间和响应代码的自定义规则定义。

恶意有效负载攻击

攻击者可以通过恶意有效负载利用应用程序漏洞。最常见的形式包括 SQL 注入、跨站脚本攻击和远程文件包含。每种方式都可以通过在应用程序上运行恶意代码来暴露敏感数据。

Cloudflare 解决方案

通过 Web 应用程序防火墙（WAF）规则集自动过滤掉针对应用层的非法流量，包括基于 GET 和 POST 的 HTTP 请求。启用预构建的规则集，例如 OWASP Top 10 和 Cloudlare 应用程序特定规则集。构建规则集以指定要阻止、质询或放行的流量类型。

缓解 DDoS 攻击

保护互联网资产免受针对网络层和应用程序层的恶意流量，以便在控制运营成本的前提下维持可用性和性能。

详细了解 DDoS 保护

阻止恶意机器人滥用

通过内容抓取、欺诈性结账和账户接管阻止滥用机器人破坏互联网资产。

详细了解 Cloudflare 机器人管理

深受数百万互联网资产的信赖

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