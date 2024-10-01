通过 Cloudflare TLS 保护用户和数据，而不会拖慢 Web 应用。节省用于 TLS 证书管理的时间，并保持证书最新，以避免浏览器安全警告和搜索引擎降级。
TLS 确保用户和服务器之间传输的数据经过加密。防止在途攻击并保护用户数据，确保应用安全并满足合规要求。
通过使用最新的协议并靠近用户运行，Cloudflare TLS 将延迟降至最低，加快网页加载速度。
搜索引擎偏爱使用 TLS 的网站。避免浏览器显示未加密警告，导致用户不远访问。
5 分钟内即可完成一个域的证书设置。不必更换托管提供商。无需更改代码。
Transport Layer Security（TLS），旧称 SSL，用于加密 Web 流量并验证源服务器的身份。Cloudflare TLS 证书自动更新，节省时间和金钱，避免服务中断。
Cloudflare 还为企业提供高级定制选项，包括 Advanced Certificate Manager、无密钥 SSL、自定义主机名和 SSL for SaaS。
“使用 Cloudflare 可自动更新的 TLS 证书，我们每年能够节省大约 5 万美元，这包括管理成本以及由于证书到期而中断所导致的收入损失。”
John Turner — LendingTree 应用安全主管
TLS 加密服务器和用户之间传递的所有内容，防止数据泄漏。
使用 TLS 可避免浏览器安全警告和搜索引擎排序优先级下降。
Cloudflare 为您签发证书并自动更新。