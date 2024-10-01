SSL/TLS 证书

快速、简单、免费的网站 TLS 证书

通过 Cloudflare TLS 保护用户和数据，而不会拖慢 Web 应用。节省用于 TLS 证书管理的时间，并保持证书最新，以避免浏览器安全警告和搜索引擎降级。

Enterprise 计划包含 SSL 及其他丰富功能！欢迎预约演示。

Cloudflare TLS 的优势
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保护用户和数据

TLS 确保用户和服务器之间传输的数据经过加密。防止在途攻击并保护用户数据，确保应用安全并满足合规要求。

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提高网站性能

通过使用最新的协议并靠近用户运行，Cloudflare TLS 将延迟降至最低，加快网页加载速度。

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增加网站流量

搜索引擎偏爱使用 TLS 的网站。避免浏览器显示未加密警告，导致用户不远访问。

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部署毫不费力

5 分钟内即可完成一个域的证书设置。不必更换托管提供商。无需更改代码。

工作方式

TLS 使网站更快、更安全

What is ssl

Transport Layer Security（TLS），旧称 SSL，用于加密 Web 流量并验证源服务器的身份。Cloudflare TLS 证书自动更新，节省时间和金钱，避免服务中断。

Cloudflare 还为企业提供高级定制选项，包括 Advanced Certificate Manager、无密钥 SSL、自定义主机名和 SSL for SaaS

What is ssl

了解如何在复杂的企业环境中部署 TLS

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客户感言

“使用 Cloudflare 可自动更新的 TLS 证书，我们每年能够节省大约 5 万美元，这包括管理成本以及由于证书到期而中断所导致的收入损失。”

John Turner — LendingTree 应用安全主管

SSL/TLS 主要用例

Cloudflare TLS 帮助保护企业品牌，确保网站和用户安全，而且部署仅需不到 5 分钟。

安全盾保护 2
加密敏感数据

TLS 加密服务器和用户之间传递的所有内容，防止数据泄漏。

Global traffic management icon
维持并增加网站流量

使用 TLS 可避免浏览器安全警告和搜索引擎排序优先级下降。

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节省证书管理时间

Cloudflare 为您签发证书并自动更新。

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