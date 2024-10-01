依賴 Cloudflare for TLS，保護使用者和資料而不減慢 Web 應用程式。節省 TLS 憑證管理的時間並確保憑證保持最新，以避免瀏覽器安全性警告以及在搜尋引擎中降低優先順序。
TLS 可確保在使用者和伺服器之間傳遞的資料已加密。防止中間人攻擊並保護使用者資料，以保護應用程式並滿足合規性要求。
透過使用最新的通訊協定並在靠近使用者的位置運作，Cloudflare TLS 可最大限度減少延遲，從而加快網頁載入速度。
搜尋引擎更偏好使用 TLS 的網站。避免因未加密網站上顯示的瀏覽器警告而導致使用者停止造訪。
在不到 5 分鐘的時間內為網域設定憑證。保留您的代管提供者。無需變更程式碼。
Transport Layer Security (TLS) 以前稱為 SSL，它會對 Web 流量進行加密並對來源伺服器進行驗證。Cloudflare TLS 憑證可自動續訂，既節省了時間和金錢，又防止了服務中斷。
Cloudflare 還提供適用於企業的進階自訂選項，包括 Advanced Certificate Manager、無金鑰 SSL、自訂主機名稱和 SSL for SaaS。
「利用 Cloudflare 可自動續訂的 TLS 憑證，我們一年省下了 50,000 美元，這包括管理成本以及因憑證過期中斷服務而造成的營收損失。」
——LendingTree 應用程式安全主管 John Turner
TLS 會加密在伺服器與使用者之間傳遞的所有內容來防止資料外洩。
使用 TLS 可避免出現瀏覽器安全性警告以及在搜尋引擎中降低優先順序。
Cloudflare 會為您頒發並自動續訂憑證。