SSL/TLS 憑證

為網站提供快速、簡單、免費的 TLS 憑證

依賴 Cloudflare for TLS，保護使用者和資料而不減慢 Web 應用程式。節省 TLS 憑證管理的時間並確保憑證保持最新，以避免瀏覽器安全性警告以及在搜尋引擎中降低優先順序。

Enterprise 方案包括 SSL 及更多功能！安排示範！

CLOUDFLARE TLS 的優勢
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保護使用者和資料

TLS 可確保在使用者和伺服器之間傳遞的資料已加密。防止中間人攻擊並保護使用者資料，以保護應用程式並滿足合規性要求。

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提升網站效能

透過使用最新的通訊協定並在靠近使用者的位置運作，Cloudflare TLS 可最大限度減少延遲，從而加快網頁載入速度。

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提高網站流量

搜尋引擎更偏好使用 TLS 的網站。避免因未加密網站上顯示的瀏覽器警告而導致使用者停止造訪。

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輕鬆部署

在不到 5 分鐘的時間內為網域設定憑證。保留您的代管提供者。無需變更程式碼。

工作原理

使用 TLS 確保網站更快速、更安全

What is ssl

Transport Layer Security (TLS) 以前稱為 SSL，它會對 Web 流量進行加密並對來源伺服器進行驗證。Cloudflare TLS 憑證可自動續訂，既節省了時間和金錢，又防止了服務中斷。

Cloudflare 還提供適用於企業的進階自訂選項，包括 Advanced Certificate Manager、無金鑰 SSL、自訂主機名稱和 SSL for SaaS

What is ssl

瞭解如何在複雜的企業環境中部署 TLS

取得白皮書

客戶評價

「利用 Cloudflare 可自動續訂的 TLS 憑證，我們一年省下了 50,000 美元，這包括管理成本以及因憑證過期中斷服務而造成的營收損失。」

——LendingTree 應用程式安全主管 John Turner

SSL/TLS 主要使用案例

Cloudflare TLS 可幫助您保護品牌並確保網站和使用者安全，且部署時間不超過 5 分鐘。

安全護盾保護 2
加密敏感性資料

TLS 會加密在伺服器與使用者之間傳遞的所有內容來防止資料外洩。

Global traffic management icon
維持和增加網站流量

使用 TLS 可避免出現瀏覽器安全性警告以及在搜尋引擎中降低優先順序。

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節省憑證管理時間

Cloudflare 會為您頒發並自動續訂憑證。

幫助世界各地的組織簡化憑證管理

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