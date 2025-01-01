什麼是 SSL 憑證？

SSL 憑證顯示用於驗證網站擁有者和使用 SSL/TLS 加密 Web 流量的重要資訊，包括公開金鑰、憑證頒發單位和關聯的子網域。

學習目標

閱讀本文後，您將能夠：

  • 瞭解什麼是 SSL 憑證
  • 瞭解 SSL 憑證中記錄的資料
  • 解釋為什麼需要 SSL/TLS 加密
  • 瞭解如何取得免費的 SSL 憑證

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什麼是 SSL 憑證？

SSL 憑證安全瀏覽

SSL 憑證使網站能夠使用比 HTTP 更加安全的 HTTPS。SSL 憑證是託管在網站來源伺服器中的資料檔案。SSL 憑證促成了 SSL/TLS 加密，它們含有網站的公開金鑰和網站標識以及相關資訊。

嘗試與來源伺服器通訊的裝置將引用此檔案，以獲取公開金鑰並驗證伺服器的身分。私密金鑰應保密並妥善保管。

什麼是 SSL？

SSL（通常稱為 TLS）是用於加密網際網路流量和驗證伺服器身分的通訊協定。任何具有 HTTPS 網址的網站都使用 SSL/TLS。請參閱什麼是 SSL？什麼是 TLS？來瞭解更多資訊。

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SSL 憑證如何運作？

SSL 憑證在單一資料檔案中包含下列資訊：

  • 針對其頒發憑證的網域名稱
  • 憑證頒發給哪個人、組織或裝置
  • 頒發憑證的憑證授權單位
  • 憑證授權單位的數位簽章
  • 關聯的子網域
  • 憑證的頒發日期
  • 憑證的到期日期
  • 公開金鑰（私密金鑰保持秘密）

用於 SSL 的公開和私密金鑰本質上是用於加密和簽署資料的長字串。用公開金鑰加密的資料只能用私密金鑰解密。

憑證託管在網站的來源伺服器上，並傳送至任何要求載入網站的裝置。大多數瀏覽器都允許使用者檢視 SSL 憑證：在 Chrome 中，可以透過點擊 URL 欄左側的掛鎖圖示來檢視憑證。

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為什麼網站需要 SSL憑證？

網站需要 SSL 憑證，以確保使用者資料的安全，驗證網站的擁有權，防止攻擊者建立網站的虛假版本，並且獲得使用者信任。

加密：SSL/TLS 加密之所以可行，是因為 SSL 憑證促成了公開金鑰/私密金鑰配對。用戶端（例如 Web 瀏覽器）從伺服器的 SSL 憑證獲取開啟 TLS 連線所需的公開金鑰。

驗證：SSL 憑證可確認用戶端正在與實際擁有該網域的正確伺服器進行通訊。這有助於防止網域詐騙和其他類型的攻擊。

HTTPS：對企業而言，HTTPS 網址必須使用 SSL憑證，這一點最為重要。HTTPS 是 HTTP 的安全形式，HTTPS 網站是透過 SSL/TLS 加密流量的網站。

除了在傳輸過程中保護使用者資料外，HTTPS 還使網站更值得使用者信賴。許多使用者不會注意到以 http:// 和 https:// 開頭的網址的區別，但大多數瀏覽器都使用醒目的方式將 HTTP 網站標記為「不安全」，並且嘗試為切換到 HTTPS 和增強安全性提供獎勵。

SSL 憑證不安全瀏覽

網站如何獲得 SSL 憑證？

為了使 SSL 憑證有效，網域需要從憑證授權單位 (CA) 獲取該憑證。CA 是外部組織，也是受信任的第三方，它會產生並頒發 SSL 憑證。CA 還使用自己的私密金鑰對憑證進行數位簽署，以允許用戶端裝置對其進行驗證。大多數（但不是全部）CA 為頒發 SSL 憑證收取費用。

頒發之後，需要在網站的來源伺服器上安裝並啟動憑證。Web 代管服務通常可以為網站營運者處理這一事務。在來源伺服器上啟動憑證後，該網站便可透過 HTTPS 進行載入，並且往返於該網站的所有流量都將受到加密和保護。

什麼是自我簽署 SSL 憑證？

從技術上講，任何人都可以透過產生公開/私密金鑰對並包括上述所有資訊來建立自己的 SSL 憑證。此類憑證稱為自我簽署憑證，因為使用的數位簽章將是網站自己的私密金鑰，而不是來自 CA。

但若使用自我簽署憑證，就沒有外部授權單位來驗證來源伺服器是否是它聲稱的身分。瀏覽器認為自我簽署憑證不可信，並且儘管使用了 https:// URL，但可能仍然將網站標記為「不安全」。它們也可能會完全終止連線，阻止網站載入。

是否有可能獲得免費的 SSL 憑證？

Cloudflare 提供免費的 SSL/TLS 加密，是第一家這樣做的公司，其於 2014 年 9 月推出了 Universal SSL

要獲得免費的 SSL 憑證，網域擁有者需要註冊 Cloudflare 並在其 SSL 設定中選擇一個 SSL 選項。本文包含有關使用 Cloudflare 設定 SSL 的進一步說明

為什麼 Cloudflare 提供免費的 SSL 憑證？

Cloudflare 能夠免費提供 SSL，因為它的全球分散式 CDN 擁有高效的代理伺服器，它們在世界各地的資料中心中執行。Cloudflare 的使命是協助提高網際網路的安全性，而 HTTPS 的廣泛採用是實現這一目標的重要步驟。SSL/TLS 加密可保護使用者資料，預防攻擊，並使網際網路在總體上更加安全。

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