Сертификаты SSL/TLS

TLS-сертификаты для ваших веб-сайтов — быстро, просто, бесплатно.

Доверив Cloudflare заботу о TLS-шифровании, вы сможете защищать пользователей и данные, не замедляя работу веб-приложений. Экономьте время на управлении сертификатами TLS и обеспечьте их своевременное обновление, чтобы в браузерах не появлялись предупреждения о потенциальной опасности, а поисковые системы не снижали позиции ваших ресурсов при выдаче результатов.

Планы Enterprise включают SSL и многое другое! Запланируйте демонстрацию решений.

ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE TLS
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Защита пользователей и данных

TLS обеспечивает шифрование передачи данных между пользователями и серверами. Предотвращайте атаки посредника и защищайте пользовательские данные, чтобы обеспечить безопасность приложений и соответствие нормативным требованиям.

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Улучшите эффективность веб-сайта

Используя новейшие протоколы и работая поблизости от пользователей, Cloudflare TLS минимизирует задержку и ускоряет загрузку веб-страниц.

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Увеличьте поток трафика к веб-сайту

Поисковые системы предпочитают веб-сайты, использующие TLS. Избавьте свой сайт от предупреждения об отсутствии шифрования, из-за которого пользователи могут побояться перейти на вашу страницу.

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Развертывание без усилий

Настройте сертификаты для домена менее чем за 5 минут. Сохраните своего хостинг-провайдера. Никаких изменений кода не требуется.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Более быстрые и безопасные веб-сайты с TLS

What is ssl

Решение Transport Layer Security (TLS), ранее известное как SSL, шифрует веб-трафик и выполняет аутентификацию серверов-источников. Сертификаты Cloudflare TLS автоматически обновляются, что экономит время и деньги, а также предотвращает сбои в обслуживании.

Cloudflare также предлагает расширенные возможности персонализации для организаций, включая Advanced Certificate Manager, SSL без ключа, пользовательские имена хостов, а также SSL for SaaS.

What is ssl

Узнайте, как развернуть TLS в сложных корпоративных средах

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Что говорят наши клиенты

«Используя TLS-сертификаты Cloudflare, которые обновляются автоматически, мы экономим примерно 50 000 долларов в год, избегая лишних административных расходов и убытка от неполадок, вызванных просроченными сертификатами».

Джон Тёрнер, руководитель по безопасности приложений, LendingTree

Основные примеры использования SSL/TLS

Cloudflare TLS помогает защитить ваш бренд и обеспечить безопасность ваших веб-сайтов и пользователей. Сервис можно развернуть менее чем за 5 минут.

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Обеспечьте шифрование конфиденциальных данных

TLS шифрует весь контент, передаваемый между сервером и пользователем, чтобы предотвратить утечку данных.

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Поддерживайте и увеличивайте трафик сайта

При использовании TLS не появляются предупреждения в браузере и не снижаются позиции на странице результатов в поисковых системах.

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Экономьте время на управлении сертификатами

Cloudflare выдает вам сертификаты и автоматически обновляет их.

Помогаем организациям по всему миру оптимизировать управление сертификатами

Смотреть примеры использования

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СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Делайте больше с меньшими усилиями: экономичные стратегии безопасности и производительности приложений

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СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Делайте больше с меньшими усилиями: экономичные стратегии безопасности и производительности приложений

Получить справочный документ
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ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Электронная книга Everywhere Security

Получить электронную книгу
Эскиз электронной книги
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNet article - thumbnail
Подробнее

Поиск доступных доменных имен в регистраторе доменов Cloudflare

Подробнее
Whitepaper Thumbnail
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Делайте больше с меньшими усилиями: экономичные стратегии безопасности и производительности приложений

Получить справочный документ
Whitepaper Thumbnail
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Электронная книга Everywhere Security

Получить электронную книгу
Эскиз электронной книги
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNet article - thumbnail
Подробнее

Поиск доступных доменных имен в регистраторе доменов Cloudflare

Подробнее
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