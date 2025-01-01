Доверив Cloudflare заботу о TLS-шифровании, вы сможете защищать пользователей и данные, не замедляя работу веб-приложений. Экономьте время на управлении сертификатами TLS и обеспечьте их своевременное обновление, чтобы в браузерах не появлялись предупреждения о потенциальной опасности, а поисковые системы не снижали позиции ваших ресурсов при выдаче результатов.
TLS обеспечивает шифрование передачи данных между пользователями и серверами. Предотвращайте атаки посредника и защищайте пользовательские данные, чтобы обеспечить безопасность приложений и соответствие нормативным требованиям.
Используя новейшие протоколы и работая поблизости от пользователей, Cloudflare TLS минимизирует задержку и ускоряет загрузку веб-страниц.
Поисковые системы предпочитают веб-сайты, использующие TLS. Избавьте свой сайт от предупреждения об отсутствии шифрования, из-за которого пользователи могут побояться перейти на вашу страницу.
Настройте сертификаты для домена менее чем за 5 минут. Сохраните своего хостинг-провайдера. Никаких изменений кода не требуется.
Решение Transport Layer Security (TLS), ранее известное как SSL, шифрует веб-трафик и выполняет аутентификацию серверов-источников. Сертификаты Cloudflare TLS автоматически обновляются, что экон�омит время и деньги, а также предотвращает сбои в обслуживании.
Cloudflare также предлагает расширенные возможности персонализации для организаций, включая Advanced Certificate Manager, SSL без ключа, пользовательские имена хостов, а также SSL for SaaS.
«Используя TLS-сертификаты Cloudflare, которые обновляются автоматически, мы экономим примерно 50 000 долларов в год, избегая лишних административных расходов и убытка от неполадок, вызванных просроченными сертификатами».
Джон Тёрнер, руководитель по безопасности приложений, LendingTree
TLS шифрует весь контент, передаваемый между сервером и пользователем, чтобы предотвратить утечку данных.
При использовании TLS не появляются предупреждения в браузере и не снижаются позиции на странице результатов в поисковых системах.
Cloudflare выдает вам сертификаты и автоматически обновляет их.
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