Решение Transport Layer Security (TLS), ранее известное как SSL, шифрует веб-трафик и выполняет аутентификацию серверов-источников. Сертификаты Cloudflare TLS автоматически обновляются, что экон�омит время и деньги, а также предотвращает сбои в обслуживании.

Cloudflare также предлагает расширенные возможности персонализации для организаций, включая Advanced Certificate Manager, SSL без ключа, пользовательские имена хостов, а также SSL for SaaS.