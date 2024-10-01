無金鑰 SSL

保持對私人 SSL 金鑰的控制
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不必在加密 Web 流量和向第三方提供者提供 SSL 私密金鑰之間做選擇，即可獲得雲端的所有優勢（包括 DDoS 緩解、負載平衡和 WAN 最佳化）。

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無金鑰 SSL 的優勢
安全護盾保護圖示
增強安全控制

使用本解決方案，您不僅可以保持對 SSL 金鑰的控制，同時仍然可從強大的 Cloudflare 安全性中獲益。與傳統 SSL 服務不同的是，您無需共用私密金鑰，從而降低了潛在的安全風險。

遵守原則

對於擁有嚴格安全性原則或監管要求的組織而言，這種方法可透過讓您保持 SSL 金鑰的私密性來確保合規性。這有助於避免與金鑰共用相關的任何原則衝突。

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技術靈活性

該服務克服了可能會阻止 SSL 金鑰共用的技術障礙。它不僅與 Cloudflare 的網路無縫整合，同時還兼顧了技術限制和喜好設定。

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保護加密流量

您的加密流量透過 Cloudflare 的全球網路路由傳送，不僅可確保與標準 SSL 服務具有同樣的保護和效能水準，還增加了金鑰控制的優勢。

工作原理

透過一條安全的加密通道進行通訊

無金鑰 SSL - 工作原理 - 圖表

無金鑰 SSL 要求 Cloudflare 對傳輸回客戶來源的流量進行解密、檢查並重新加密。

對於啟用無金鑰 SSL 的 SSL 流量，在建立初始 SSL 工作階段時還涉及一個額外的端點，之後正常的傳輸才會恢復。

有關更多詳細資料，請參閱此部落格貼文

無金鑰 SSL - 工作原理 - 圖表

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無金鑰 SSL 主要使用案例

遷移至雲端，同時將金鑰保存在自己的環境中

將私密金鑰儲存在自己的硬體上

使用 Cloudflare Tunnel 或公用 DNS，透過一個安全通道將流量傳送到金鑰伺服器，而且無需將其公開暴露在網際網路的其餘部分。

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滿足地理需求

透過無金鑰 SSL，Cloudflare 可以尊重金鑰儲存國家/地區的偏好，無論是我們自己還是與作為金鑰儲存機構的受信任第三方合作。

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