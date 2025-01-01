SSL без ключа требует, чтобы система Cloudflare расшифровывала, проверяла и повторно шифровала трафик для передачи обратно к серверу-источнику клиента.

Для трафика SSL с включенным SSL без ключа в создании первоначального сеанса SSL участвует еще одна конечная точка, после чего возобновляется нормальная передача.

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