这个解决方案让您掌控自己的 SSL 密钥，同时仍能受益于 Cloudflare 的强大安全性。不同于传统 SSL 服务，您无需分享私钥，从而降低了潜在的安全风险。
对于有严格的安全政策或监管要求的组织，这种方法允许您保持 SSL 密钥的私密性，从而确保合规性。这有助于避免与密钥共享相关的政策冲突。
该服务克服了可能阻碍 SSL 密钥共享的技术障碍。它提供与 Cloudflare 网络的无缝集成，同时容纳技术限制和偏好。
您的加密流量被路由通过 Cloudflare 的全球网络传输，确保获得与使用标准 SSL 服务相同的保护和性能，但增加了密钥控制的好处。
Keyless SSL 要求 Cloudflare 解密、检查并重新加密流量，以便传输回客户的源站。
对于启用了 Keyless SSL 的 SSL 流量，创建初始 SSL 会话时会涉及一个额外端点，其后将恢复正常传输。
如需了解更多信息，请查看这篇博客文章。
使用 Cloudflare Tunnels 或公共 DNS 通过安全通道将流量发送到密钥服务器，无需将其公开暴露给互联网的其他部分。
Keyless SSL 允许 Cloudflare 尊重关于密钥存储国家/地区的偏好，可由我们自己存储，也可与作为密钥存储代理的可信第三方合作。