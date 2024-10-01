无密钥 SSL

保留对 SSL 私钥的控制权
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享受云服务的所有好处（包括 DDoS 防护、负载平衡和 WAN 优化），而无需选择加密 Web 流量或将 SSL 私钥交给第三方提供商。

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Keyless SSL 的优势
安全护盾保护图标
增强安全控制

这个解决方案让您掌控自己的 SSL 密钥，同时仍能受益于 Cloudflare 的强大安全性。不同于传统 SSL 服务，您无需分享私钥，从而降低了潜在的安全风险。

政策合规性

对于有严格的安全政策或监管要求的组织，这种方法允许您保持 SSL 密钥的私密性，从而确保合规性。这有助于避免与密钥共享相关的政策冲突。

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技术灵活性

该服务克服了可能阻碍 SSL 密钥共享的技术障碍。它提供与 Cloudflare 网络的无缝集成，同时容纳技术限制和偏好。

Global traffic management icon
受保护的加密流量

您的加密流量被路由通过 Cloudflare 的全球网络传输，确保获得与使用标准 SSL 服务相同的保护和性能，但增加了密钥控制的好处。

工作方式

通过安全、加密的通道进行通信

Keyless SSL - How it works - diagram

Keyless SSL 要求 Cloudflare 解密、检查并重新加密流量，以便传输回客户的源站。

对于启用了 Keyless SSL 的 SSL 流量，创建初始 SSL 会话时会涉及一个额外端点，其后将恢复正常传输。

如需了解更多信息，请查看这篇博客文章

Keyless SSL - How it works - diagram

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Keyless SSL 的主要用例

迁移到云端，同时将您的密钥保留在自己的环境中

将私钥存储在自己的硬件上

使用 Cloudflare Tunnels 或公共 DNS 通过安全通道将流量发送到密钥服务器，无需将其公开暴露给互联网的其他部分。

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满足地域需求

Keyless SSL 允许 Cloudflare 尊重关于密钥存储国家/地区的偏好，可由我们自己存储，也可与作为密钥存储代理的可信第三方合作。

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