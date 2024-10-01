SSL for SaaS 使用增強式加密保護客戶的資料

保護客戶資料不僅是安全的最佳實踐，也是客戶和審計人員所期望的。

Cloudflare 與 SaaS 提供商合作以簡化加密，使您的客戶對您的服務更有信心，知道他們的資料安全無虞。