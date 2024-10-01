保護客戶資料不僅是安全的最佳實踐，也是客戶和審計人員所期望的。
Cloudflare 與 SaaS 提供商合作以簡化加密，使您的客戶對您的服務更有信心，知道他們的資料安全無虞。
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透過品牌網域實現更高的 SEO 排名，同時保留完全受管 TLS 憑證的優勢。
使用 SSL/TLS 憑證保護客戶網域免遭中間人攻擊和網路窺探。使用 HTTP/2 通訊協定進一步提高速度。
Cloudflare 在其覆蓋 330 座城市的全球資料中心網路中部署新憑證，只需幾分鐘即可啟用 HTTPS。
Cloudflare 管理整個 SSL 生命週期，從建立和保護私密��金鑰，一直到網域驗證、發行、續訂和重新發行。
透過 SSL for SaaS，您可以傳送單一 API 呼叫作為部署的一部分，而您的客戶只需將起始 CNAME 新增至您的網域即可。
「透過 SSL for SaaS，我��們實現了一個更簡單的流程，因為 Cloudflare 的 API 可以處理客戶 SSL 憑證的佈建、提供、自動續訂和維護。此外，如今的端對端 HTTPS 意味著我們為客戶增強了隱私性和效能，並可以利用我們以前無法使用的瀏覽器功能，例如 Local Storage（本機儲存）。」
——Olo 技術長
允許客戶將其 apex 代理到您的應用程式，無論其使用什麼 DNS 提供者。
在 Cloudflare 邊緣公告自有 IP 範圍，並管理客戶的 IP 指派。
隨公司規模擴大，將客戶路由到所選原始伺服器。
將加密、效能和安全性擴展到任何具有萬用字元自訂主機名稱的客戶子域。