SSL for SaaS

使用增強式加密保護客戶的資料
Illustration of a shield, lock, and password

保護客戶資料不僅是安全的最佳實踐，也是客戶和審計人員所期望的。

Cloudflare 與 SaaS 提供商合作以簡化加密，使您的客戶對您的服務更有信心，知道他們的資料安全無虞。

正在尋找網站 SSL？請查看我們的免費 SSL 服務。

Illustration of a shield, lock, and password
SSL for SaaS 的優勢
品牌化訪客體驗

透過品牌網域實現更高的 SEO 排名，同時保留完全受管 TLS 憑證的優勢。

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安全、高效能的客戶資產

使用 SSL/TLS 憑證保護客戶網域免遭中間人攻擊和網路窺探。使用 HTTP/2 通訊協定進一步提高速度。

快速的全球 SSL 部署

Cloudflare 在其覆蓋 330 座城市的全球資料中心網路中部署新憑證，只需幾分鐘即可啟用 HTTPS。

工作原理

加速客戶部署流程

What is ssl

Cloudflare 管理整個 SSL 生命週期，從建立和保護私密金鑰，一直到網域驗證、發行、續訂和重新發行。

透過 SSL for SaaS，您可以傳送單一 API 呼叫作為部署的一部分，而您的客戶只需將起始 CNAME 新增至您的網域即可。

What is ssl

瞭解如何在複雜的企業環境中部署 TLS

取得白皮書

客戶評價

「透過 SSL for SaaS，我們實現了一個更簡單的流程，因為 Cloudflare 的 API 可以處理客戶 SSL 憑證的佈建、提供、自動續訂和維護。此外，如今的端對端 HTTPS 意味著我們為客戶增強了隱私性和效能，並可以利用我們以前無法使用的瀏覽器功能，例如 Local Storage（本機儲存）。」

——Olo 技術長

SSL for SaaS 主要使用案例
Apex 代理靈活性

允許客戶將其 apex 代理到您的應用程式，無論其使用什麼 DNS 提供者。

自帶 IP

在 Cloudflare 邊緣公告自有 IP 範圍，並管理客戶的 IP 指派。

Smart routing icon
自訂來源伺服器

隨公司規模擴大，將客戶路由到所選原始伺服器。

Cloudflare browser orange
萬用字元自訂主機名稱

將加密、效能和安全性擴展到任何具有萬用字元自訂主機名稱的客戶子域。

幫助組織將 Cloudflare 的優勢延伸至他們的客戶

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