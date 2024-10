"Com o SSL for SaaS implementamos um fluxo mais simples, porque a API da Cloudflare gerencia o provisionamento, a distribuição, a renovação automática e a manutenção dos certificados SSL de nossos clientes. Além disso, com o protocolo HTTPS de ponta a ponta reforçamos a privacidade e o desempenho dos nossos clientes e podemos aproveitar recursos do navegador como o armazenamento local, algo que antes não era possível usar."