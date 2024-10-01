SSL for SaaS

使用强加密保护客户的数据
Illustration of a shield, lock, and password

保护客户数据不仅是安全的最佳实践，也是客户和审计人员所期望的。

Cloudflare 与 SaaS 提供商合作以简化加密，使您的客户对您的服务更有信心，知道他们的数据安全无虞。

要为网站配置 SSL？欢迎查看我们的 免费 SSL 服务。

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SSL for SaaS 的优势
品牌化访问者体验

通过品牌域名获得更高的 SEO 排名，同时保留全托管 TLS 证书的好处。

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安全、高性能的客户资产

使用 SSL/TLS 证书保护客户域以防在途攻击和网络窥探。使用 HTTP/2 协议以进一步提高速度。

快速的全球 SSL 部署

Cloudflare 将新证书部署到其分布在 330 城市的全球数据中心网络，HTTPS 上线仅需数分钟。

工作方式

加速客户部署流程

What is ssl

Cloudflare 管理整个 SSL 生命周期，从私钥创建和保护，到域验证、证书颁发、更新和重新颁发。

通过 SSL for SaaS，可作为部署过程的一部分发送单一 API 调用 —— 您的客户只需将初始 CNAME 添加到您的域名即可。

What is ssl

了解如何在复杂的企业环境中部署 TLS

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客户感言

“通过 SSL for SaaS，我们实现了一个更简单的流程，因为 Cloudflare 的 API 可以处理客户 SSL 证书的配置、提供、自动续订和维护。此外，端到端 HTTPS 现在意味着我们为客户增强了隐私和性能，并可以利用我们以前无法使用的浏览器功能，例如 Local Storage。”

CTO — Olo

SSL for SaaS 主要用例
Apex 代理灵活性

允许客户将其 apex 代理到您的应用，无论使用什么 DNS 提供商。

自带 IP

在 Cloudflare 网络边缘公告自有 IP 段，管理自己客户的 IP 分配。

Smart routing icon
自定义源服务器

随公司规模扩大，将客户路由到所选源服务器。

Cloudflare browser orange
通配符自定义主机名

将加密、性能和安全性扩展到任何具有通配符自定义主机名的客户子域。

帮助组织将 Cloudflare 的好处延伸到其客户

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