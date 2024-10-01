保护客户数据不仅是安全的最佳实践，也是客户和审计人员所期望的。
Cloudflare 与 SaaS 提供商合作以简化加密，使您的客户对您的服务更有信心，知道他们的数据安全无虞。
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通过品牌域名获得更高的 SEO 排名，同时保留全托管 TLS 证书的好处。
使用 SSL/TLS 证书保护客户域以防在途攻击和网络窥探。使用 HTTP/2 协议以进一步提高速度。
Cloudflare 将新证书部署到其分布在 330 城市的全球数据中心网络，HTTPS 上线仅需数分钟。
Cloudflare 管理整个 SSL 生�命周期，从私钥创建和保护，到域验证、证书颁发、更新和重新颁发。
通过 SSL for SaaS，可作为部署过程的一部分发送单一 API 调用 —— 您的客户只需将初始 CNAME 添加到您的域名即可。
“通过 SSL for SaaS，我们实现了一个更简单的流程，因为 Cloudflare 的 API 可以处理客户 SSL 证书的配置、提供、自动续订和维护。此外，端到端 HTTPS 现在意味着我们为客户增强了隐私和性能，并可以利用我们以前无法使用的浏览器功能，例如 Local Storage。”
CTO — Olo
允许客户将其 apex 代理到您的应用，无论使用什么 DNS 提供商。
在 Cloudflare 网络边缘公告自有 IP 段，管理自己客户的 IP 分配。
随公司规模扩大，将客户路由到所选源服务器。
将加密、性能和安全性扩展到任何具有通配符自定义主机名的客户子域。