自动化证书生命周期管理

网站使用 SSL/TLS 证书来验证其所有权并加密 Web 流量。这些证书由证书颁发机构（CA）签发，在一段固定期限内有效，到期后必须进行续订。
网站所有者负责证书整个生命周期内的管理——从颁发到过期或续订。但这些手动流程往往需要他们花费大量时间。
管理 SSL/TLS 证书可能是一项繁琐且耗时的工作。组织需要找到简化证书签发、续订和其他任务的方法。
组织通常需要定制证书，指定主机名、选择加密套件、调整有效期或选择特定的证书颁发机构（CA）。
对于许多组织来说，遵守日益严格的数据隐私法规和最新的加密标准并非易事。
有效的证书生命周期管理可以自动化域控制验证以及 TLS 证书的签发和续期，免除手动操作。
合适的证书管理解决方案将使您能够在证书上指定主机名，修改有效期，并从多个 CA 中选择。
灵活的工具将允许您限制旧版加密套件的使用，并只允许支持最新、最安全版本 TLS 协议的流量连接。
自动续订可以帮助确保网站继续出现在搜索排名中，并避免用户点击浏览器的安全警告才能访问。
快速发展的组织需要一种方法来简化新主机名和 Web 资产的新证书颁发。自动颁发证书的解决方案可以加快流程，并消除新域名的安全和隐私漏洞。
您可能需要延长证书的验证期限，选择特定的证书颁发机构，或者以其他方式定制证书。合适的证书管理解决方案将允许您使用定制证书，以满足组织、行业或监管要求。
备份 TLS 证书至关重要，可避免在密钥泄露或 CA 撤销时出现保护漏洞。使用自动备份证书的生命周期管理解决方案，您可在必要时立即切换到有效的证书。
让 Cloudflare 自动管理 TLS 证书的颁发和续订，消除繁琐的手动任务。
自动加密所有新域，增强安全性。根据您的需求和监管要求定制加密。
列出特定主机名，设定短于 90 天的有效期，定义可接受的加密套件，并选择您的首选 CA。
使用免费的 Cloudflare 通用 SSL 证书解决方案，通过一个简单的通用解决方案来减少 SSL/TLS 证书生命周期管理的开销。适用于只有一个子域名级别的网站。
请致电销售人员: +1 (650) 319 8930