自动化证书生命周期管理


Transport layer security (TLS) 和安全套接字层（SSL）证书是建立信任和在线安全通信的关键。但手动管理它们的生命周期是一项重大负担。组织需要在满足业务和监管需求的同时自动化流程。

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什么是证书生命周期管理？

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网站使用 SSL/TLS 证书来验证其所有权并加密 Web 流量。这些证书由证书颁发机构（CA）签发，在一段固定期限内有效，到期后必须进行续订。

网站所有者负责证书整个生命周期内的管理——从颁发到过期或续订。但这些手动流程往往需要他们花费大量时间。

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Challenges of managing the certificate lifecycle

耗时的管理

管理 SSL/TLS 证书可能是一项繁琐且耗时的工作。组织需要找到简化证书签发、续订和其他任务的方法。

自定义需求

组织通常需要定制证书，指定主机名、选择加密套件、调整有效期或选择特定的证书颁发机构（CA）。

确保合规性

对于许多组织来说，遵守日益严格的数据隐私法规和最新的加密标准并非易事。

让 Cloudflare 管理 SSL/TLS 证书生命周期的好处

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简化证书管理

有效的证书生命周期管理可以自动化域控制验证以及 TLS 证书的签发和续期，免除手动操作。

自定义证书部署

合适的证书管理解决方案将使您能够在证书上指定主机名，修改有效期，并从多个 CA 中选择。

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保持合规

灵活的工具将允许您限制旧版加密套件的使用，并只允许支持最新、最安全版本 TLS 协议的流量连接。

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及时续订证书

自动续订可以帮助确保网站继续出现在搜索排名中，并避免用户点击浏览器的安全警告才能访问。

关键用例

证书生命周期管理的主要用例

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自动颁发证书

快速发展的组织需要一种方法来简化新主机名和 Web 资产的新证书颁发。自动颁发证书的解决方案可以加快流程，并消除新域名的安全和隐私漏洞。

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使用自定义证书

您可能需要延长证书的验证期限，选择特定的证书颁发机构，或者以其他方式定制证书。合适的证书管理解决方案将允许您使用定制证书，以满足组织、行业或监管要求。

保留对私钥的控制权

来自高度监管行业的组织不能共享私钥。一种提供无密钥 SSL 的解决方案使这些组织能够继续使用 TLS 并利用云服务，同时将私钥安全地保存在他们自己的硬件安全模块（HSM）中。

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确保安全冗余

备份 TLS 证书至关重要，可避免在密钥泄露或 CA 撤销时出现保护漏洞。使用自动备份证书的生命周期管理解决方案，您可在必要时立即切换到有效的证书。

Cloudflare 如何提供证书生命周期管理

使用 Cloudflare Advanced Certificate Manager 来保护您的 Web 应用，减轻团队的工作负担

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自动化管理

让 Cloudflare 自动管理 TLS 证书的颁发和续订，消除繁琐的手动任务。

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自动加密

自动加密所有新域，增强安全性。根据您的需求和监管要求定制加密。

可自定义的证书

列出特定主机名，设定短于 90 天的有效期，定义可接受的加密套件，并选择您的首选 CA。

免费证书管理

使用免费的 Cloudflare 通用 SSL 证书解决方案，通过一个简单的通用解决方案来减少 SSL/TLS 证书生命周期管理的开销。适用于只有一个子域名级别的网站。

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高级自定义选项(自定义主机名、有效期、证书颁发机构等等)
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为新主机名颁发 TLS 证书
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备份证书
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来自首选证书颁发机构的自定义 SSL 证书
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自有硬件安全模块上的私钥存储
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