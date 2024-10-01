自动化证书生命周期管理

网站使用 SSL/TLS 证书来验证其所有权并加密 Web 流量。这些证书由证书颁发机构（CA）签发，在一段固定期限内有效，到期后必须进行续订。

网站所有者负责证书整个生命周期内的管理——从颁发到过期或续订。但这些手动流程往往需要他们花费大量时间。