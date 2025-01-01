Сертификаты Transport layer security (TLS) и Secure Sockets Layer (SSL) являются ключом к построению доверия и безопасного взаимодействия в Интернете. Но ручное управление их жизненным циклом является серьезным неудобством. Организациям необходимо автоматизировать процессы, одновременно удовлетворяя потребности бизнеса и соответствия нормативным требованиям.
Веб-сайты используют сертификаты SSL/TLS для подтверждения владения и шифрования веб-трафика. Эти сертификаты выдаются центрами сертификации (ЦС) и действительны в течение фиксированного периода времени, прежде �чем их будет необходимо продлить.
Владельцы веб-сайтов несут ответственность за управление сертификатами на протяжении всего их жизненного цикла — от выпуска до истечения срока действия или продления. Но эти выполняемые вручную процессы часто требуют большого количества времени.
Управление сертификатами SSL/TLS может быть утомительной и отнимающей много времени работой. Организациям необходимы способы оптимизации выдачи, продления сертификатов и выполнения других, связанных с ними задач.
Организациям часто приходится настраивать сертификаты, указывая имена хостов, выбирая наборы шифров, корректируя периоды действия или выбирая конкретные центры сертификации.
Для многих организаций соблюдение все более строгих требований к конфиденциальности данных и новейших стандартов шифрования является сложной задачей.
Эффективное управление жизненным циклом сертификатов позволяет автоматизировать проверку контроля домена, а также выпуск и продление сертификатов TLS, избавляя от ручных задач.
Правильно подобранное решение для управления сертификатами позволит вам указывать имена хостов в сертификате, изменять срок действия и выбирать один из нескольких центров сертификации.
Гибкие инструменты позволят вам ограничить использование устаревших наборов шифров и разрешить подключения только из трафика, который поддерживает новейшую и наиболее безопасную версию протокола TLS.
Автоматизация продлений сертификатов поможет веб-сайтам отображаться в поисковых рейтингах и обеспечит их доступность для пользователей, которым не нужно будет кликать предупреждения о безопасности в браузере.
Быстрорастущим организациям необходим способ упростить выдачу новых сертификатов для новых имен хостов и веб-ресурсов. Решение, которое автоматически выдает сертификаты, может ускорить процессы и устранить пробелы в безопасности и конфиденциальности для новых доменов.
У вас может возникнуть необходим�ость продлить срок проверки сертификата, выбрать конкретный центр сертификации или настроить сертификат другими способами. Правильно подобранное решение для управления сертификатами позволит вам использовать индивидуальные сертификаты, соответствующие организационным, отраслевым или нормативным требованиям.
Организации в строго регулируемых отраслях не могут делиться своими закрытыми ключами. Решение, предлагающее SSL без ключа, позволяет таким организациям продолжать использовать TLS и облако, сохраняя при этом закрытые ключи в безопасности на своих собственных аппаратных модулях безопасности (HSM).
Хранение резервных сертификатов TLS имеет критически важное значение для предотвращения брешей в защите в случае компрометации ключа или отзыва центра сертификации. Благодаря решению по управлению жизненным циклом, которое автоматически создает резервные копии сертификатов, при необходимости вы можете мгновенно переключиться на действительный сертификат.
Избавьтесь от утомительных ручных задач: Cloudflare может автоматически управлять выпуском и продлением сертификата TLS.
Повысьте безопасность за счет автоматического шифрования всех новых доменов. Настройте шифрование в соответствии со своими потребностями и нормативными требованиями.
Составьте список конкретных имен хостов, установите срок действия менее 90 дней, определите допустимые наборы шифров и выберите предпочтительный центр сертификации.
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Чтобы использовать HTTPS, веб-сайту необходим сертификат SSL или TLS. Прочтите, как получить сертификат и начать шифровать веб-трафик.
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