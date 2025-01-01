Веб-сайты используют сертификаты SSL/TLS для подтверждения владения и шифрования веб-трафика. Эти сертификаты выдаются центрами сертификации (ЦС) и действительны в течение фиксированного периода времени, прежде �чем их будет необходимо продлить.

Владельцы веб-сайтов несут ответственность за управление сертификатами на протяжении всего их жизненного цикла — от выпуска до истечения срока действия или продления. Но эти выполняемые вручную процессы часто требуют большого количества времени.