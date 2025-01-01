Автоматизируйте управление жизненным циклом сертификатов


Сертификаты Transport layer security (TLS) и Secure Sockets Layer (SSL) являются ключом к построению доверия и безопасного взаимодействия в Интернете. Но ручное управление их жизненным циклом является серьезным неудобством. Организациям необходимо автоматизировать процессы, одновременно удовлетворяя потребности бизнеса и соответствия нормативным требованиям.

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Что такое управление жизненным циклом сертификатов?

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Веб-сайты используют сертификаты SSL/TLS для подтверждения владения и шифрования веб-трафика. Эти сертификаты выдаются центрами сертификации (ЦС) и действительны в течение фиксированного периода времени, прежде чем их будет необходимо продлить.

Владельцы веб-сайтов несут ответственность за управление сертификатами на протяжении всего их жизненного цикла — от выпуска до истечения срока действия или продления. Но эти выполняемые вручную процессы часто требуют большого количества времени.

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Проблемы управления жизненным циклом сертификатов

Трудоемкое управление

Управление сертификатами SSL/TLS может быть утомительной и отнимающей много времени работой. Организациям необходимы способы оптимизации выдачи, продления сертификатов и выполнения других, связанных с ними задач.

Необходимость настройки

Организациям часто приходится настраивать сертификаты, указывая имена хостов, выбирая наборы шифров, корректируя периоды действия или выбирая конкретные центры сертификации.

Обеспечение соблюдения нормативных требований

Для многих организаций соблюдение все более строгих требований к конфиденциальности данных и новейших стандартов шифрования является сложной задачей.

Преимущества разрешения Cloudflare управлять жизненным циклом сертификатов SSL/TLS

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Оптимизация управления сертификатами

Эффективное управление жизненным циклом сертификатов позволяет автоматизировать проверку контроля домена, а также выпуск и продление сертификатов TLS, избавляя от ручных задач.

Настройка развертывания сертификатов

Правильно подобранное решение для управления сертификатами позволит вам указывать имена хостов в сертификате, изменять срок действия и выбирать один из нескольких центров сертификации.

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Обеспечение нормативного соответствия

Гибкие инструменты позволят вам ограничить использование устаревших наборов шифров и разрешить подключения только из трафика, который поддерживает новейшую и наиболее безопасную версию протокола TLS.

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Контроль продления сертификатов

Автоматизация продлений сертификатов поможет веб-сайтам отображаться в поисковых рейтингах и обеспечит их доступность для пользователей, которым не нужно будет кликать предупреждения о безопасности в браузере.

Ключевые примеры использования

Ключевые примеры управления жизненным циклом сертификатов

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Автоматическая выдача сертификатов

Быстрорастущим организациям необходим способ упростить выдачу новых сертификатов для новых имен хостов и веб-ресурсов. Решение, которое автоматически выдает сертификаты, может ускорить процессы и устранить пробелы в безопасности и конфиденциальности для новых доменов.

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Возможность использования собственных сертификатов

У вас может возникнуть необходимость продлить срок проверки сертификата, выбрать конкретный центр сертификации или настроить сертификат другими способами. Правильно подобранное решение для управления сертификатами позволит вам использовать индивидуальные сертификаты, соответствующие организационным, отраслевым или нормативным требованиям.

Контроль хранения закрытого ключа

Организации в строго регулируемых отраслях не могут делиться своими закрытыми ключами. Решение, предлагающее SSL без ключа, позволяет таким организациям продолжать использовать TLS и облако, сохраняя при этом закрытые ключи в безопасности на своих собственных аппаратных модулях безопасности (HSM).

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Обеспечьте резервирование безопасности

Хранение резервных сертификатов TLS имеет критически важное значение для предотвращения брешей в защите в случае компрометации ключа или отзыва центра сертификации. Благодаря решению по управлению жизненным циклом, которое автоматически создает резервные копии сертификатов, при необходимости вы можете мгновенно переключиться на действительный сертификат.

Как Cloudflare обеспечивает управление жизненным циклом сертификатов

Защитите свое веб-приложение и сократите рабочую нагрузку своей команды с помощью Cloudflare Advanced Certificate Manager

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Автоматизированное управление

Избавьтесь от утомительных ручных задач: Cloudflare может автоматически управлять выпуском и продлением сертификата TLS.

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Автоматическое шифрование

Повысьте безопасность за счет автоматического шифрования всех новых доменов. Настройте шифрование в соответствии со своими потребностями и нормативными требованиями.

Настраиваемые сертификаты

Составьте список конкретных имен хостов, установите срок действия менее 90 дней, определите допустимые наборы шифров и выберите предпочтительный центр сертификации.

Бесплатное управление сертификатами

Используйте бесплатное решение по сертификатам Cloudflare Universal SSL, чтобы сократить затраты на управление жизненным циклом сертификатов SSL/TLS с помощью простого универсального решения. Доступно для сайтов только с одним уровнем поддомена.

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Широкие возможности персонализации (собственное имя хоста, срок действия, центр сертификации и так далее)
Широкие возможности персонализации (собственное имя хоста, срок действия, центр сертификации и так далее)
Автоматически выдаваемые сертификаты TLS для новых имен хостов
Автоматически выдаваемые сертификаты TLS для новых имен хостов
Резервное копирование сертификатов
Резервное копирование сертификатов
Возможность использовать сертификаты удобного вам центра сертификации
Возможность использовать сертификаты удобного вам центра сертификации
Хранение закрытых ключей в вашем личном аппаратном модуле
Хранение закрытых ключей в вашем личном аппаратном модуле

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