Cloudflare 将证书托管在我们的全球网络上，无论访客身在何处，都能更快地连接到网站。

Cloudflare 还支持轻松调整 TLS 证书以适应您的用例。将所有主机名添加到一个证书中，加密多级子域名，选择您自己的证书颁发机构(CA)，控制用于 TLS 的加密套件，或自动加密您创建的所有新域名。