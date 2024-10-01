网站的 TLS 证书生命周期管理可能是一个繁琐、手动的过程，但 Cloudflare 会为您自动颁发和续订 TLS 证书。
自定义证书上的主机名，调整证书有效期，选择您自己的证书颁发机构(CA)和加密套件，或者使用您自己的证书。
Cloudflare 从我们的全球数据中心提供 TLS 证书，确保用户能快速加载页面。我们还支持最新、最先进的 TLS 版本，以确保最佳性能。
启用最安全的加密套件和 TLS 1.3，确保遵守最新的数据监管法规。
Cloudflare 将证书托管在我们的全球网络上，无论访客身在何处，都能更快地连接到网站。
Cloudflare 还支持轻松调整 TLS 证书以适应您的用例。将所有主机名添加到一个证书中，加密多级子域名，选择您自己的证书颁发机构(CA)，控制用于 TLS 的加密套件，或自动加密您创建的所有新域名。
“Advanced Certificates Manager 简化了我们跨多个域管理证书的方式，同时仍然能够满足我们严格的安全要求。管理加密套件并按照我们的参数自动更新的能力，创造了一个可用和安全的环境。”
信息安全负责人 — OneTrust
Advanced Certificate Manager 自动化 TLS 证书管理，即使数百个域名和子域名也没有问题。
证书的默认有效期为 90 天；使用更短的有效期可以减少入侵造成的破坏。