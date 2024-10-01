高级证书管理器

使用 TLS 保护应用程序，同时减少团队工作负荷。
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Cloudflare Advanced Certificate Manager 为自动管理证书的颁发、管理和续订，并为您创建的所有新域名提供自动加密，能够根据您的组织和监管需求进行定制，使您的网站更易管理、更快、更安全，无论是主站还是子域。

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Advanced Certificate Manager 的优势
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轻松管理多个证书

网站的 TLS 证书生命周期管理可能是一个繁琐、手动的过程，但 Cloudflare 会为您自动颁发和续订 TLS 证书。

满足各种需求的自定义证书

自定义证书上的主机名，调整证书有效期，选择您自己的证书颁发机构(CA)和加密套件，或者使用您自己的证书。

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提高网站速度性能

Cloudflare 从我们的全球数据中心提供 TLS 证书，确保用户能快速加载页面。我们还支持最新、最先进的 TLS 版本，以确保最佳性能。

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符合加密要求

启用最安全的加密套件和 TLS 1.3，确保遵守最新的数据监管法规。

工作方式

自动化您的证书颁发、管理和续期

Secure SaaS access: HOW IT WORKS - Illustration

Cloudflare 将证书托管在我们的全球网络上，无论访客身在何处，都能更快地连接到网站。

Cloudflare 还支持轻松调整 TLS 证书以适应您的用例。将所有主机名添加到一个证书中，加密多级子域名，选择您自己的证书颁发机构(CA)，控制用于 TLS 的加密套件，或自动加密您创建的所有新域名。

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了解如何在最小化开销的同时充分利用 TLS

获取白皮书

客户感言

“Advanced Certificates Manager 简化了我们跨多个域管理证书的方式，同时仍然能够满足我们严格的安全要求。管理加密套件并按照我们的参数自动更新的能力，创造了一个可用和安全的环境。”

信息安全负责人 — OneTrust

帮助全球组织保护他们的网站

查看案例研究
Advanced Certificate Manager 的主要用例

Advanced Certificate Manager 简化了跨多个域维护 TLS 的流程，并允许针对独特用例的细粒度自定义

管理数百个网站

Advanced Certificate Manager 自动化 TLS 证书管理，即使数百个域名和子域名也没有问题。

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确保符合加密要求

使用最新加密套件进行加密和身份验证，阻止使用安全性较低的加密套件建立连接。查看我们有关最新安全加密套件的推荐

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限制攻击的影响

证书的默认有效期为 90 天；使用更短的有效期可以减少入侵造成的破坏。

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