Расширенный диспетчер сертификатов

Защитите свое приложение с помощью TLS, одновременно снижая рабочую нагрузку вашей команды
Advanced Certificate Manager illustration

Advanced Certificate Manager от Cloudflare автоматически управляет выдачей, управлением и продлением ваших сертификатов с помощью автоматического шифрования для всех новых создаваемых вами доменов, настраиваемых в соответствии с вашими организационными и нормативными потребностями. Благодаря Advanced Certificate Manager ваши веб-сайты становятся проще в управлении, быстрее и безопаснее — от основных сайтов до поддоменов.

Advanced Certificate Manager illustration
ПРЕИМУЩЕСТВА ADVANCED CERTIFICATE MANAGER
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Простое управление несколькими сертификатами

Управление жизненным циклом сертификатов TLS для веб-сайтов может представлять собой трудный и весьма утомительный ручной процесс, но Cloudflare автоматически предоставляет и обновляет сертификаты TLS для вас.

Пользовательские сертификаты для любых потребностей

Настраивайте имена хостов в сертификате, задавайте срок действия сертификата, выбирайте собственный центр сертификации (CA) и наборы шифров или используйте свои собственные сертификаты.

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Повышение скорости работы веб-сайта

Cloudflare предоставляет TLS-сертификаты из наших глобальных центров обработки данных, обеспечивая быстрое время загрузки для пользователей. Мы также поддерживаем новейшие, наиболее совершенные версии TLS для обеспечения оптимальной производительности.

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Обеспечение соответствия требованиям к шифрованию

Не отставайте от нормативных требований к данным, используя самые безопасные наборы шифров и TLS 1.3.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Автоматизация выдачи, управления и продления сертификатов

Secure SaaS access: HOW IT WORKS - Illustration

Cloudflare размещает сертификаты в нашей глобальной сети, обеспечивая более быстрое подключение к посетителям веб-сайтов независимо от их местонахождения.

Cloudflare также позволяет легко адаптировать сертификаты TLS для вашего варианта использования. Добавляйте все имена хостов в один сертификат, шифруйте несколько уровней поддоменов, выбирайте собственный центр сертификации (CA), управляйте наборами шифров, используемыми для TLS, или автоматически шифруйте все новые создаваемые вами домены.

Secure SaaS access: HOW IT WORKS - Illustration

Узнайте, как получить максимальную отдачу от TLS, минимизируя при этом накладные расходы

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Что говорят наши клиенты

«Advanced Certificate Manager упростил управление сертификатами в наших многочисленных доменах, но при этом позволил нам обеспечить соответствие строгим требованиям безопасности. Возможность управлять наборами шифров, а также автоматическое обновление в рамках наших параметров создает доступную и безопасную среду.»

Руководитель службы информационной безопасности, OneTrust

Помогаем организациям по всему миру защитить свои веб-сайты

Смотреть примеры использования
Основные примеры использования Advanced Certificate Manager

Advanced Certificate Manager оптимизирует процесс поддержки TLS в нескольких доменах, а также обеспечивает детальную настройку для нишевых вариантов использования

Управление сотнями веб-сайтов

Advanced Certificate Manager автоматизирует управление сертификатами TLS даже для сотен доменов и поддоменов.

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Обеспечение соблюдения нормативных требований к шифрованию

Используйте самые современные наборы шифров для шифрования и аутентификации и блокируйте соединения, использующие менее безопасные наборы шифров. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по использованию самых последних и безопасных наборов шифров.

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Ограничение воздействия атак

По умолчанию срок действия сертификатов составляет 90 дней; используйте сертификаты с более коротким сроком действия, чтобы уменьшить ущерб от компрометации.

Ресурсы

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СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Максимальное увеличение возможностей TLS и минимизация накладных расходов

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Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

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Поиск доступных доменных имен в регистраторе доменов Cloudflare

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Cloudflare предлагает недорогие доменные имена без дополнительной платы

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СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Максимальное увеличение возможностей TLS и минимизация накладных расходов

Получить справочный документ
Whitepaper Thumbnail
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNet article - thumbnail
Подробнее

Поиск доступных доменных имен в регистраторе доменов Cloudflare

Подробнее
Whitepaper Thumbnail
Подробнее

Cloudflare предлагает недорогие доменные имена без дополнительной платы

Подробнее
Whitepaper Thumbnail
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Максимальное увеличение возможностей TLS и минимизация накладных расходов

Получить справочный документ
Whitepaper Thumbnail
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNet article - thumbnail
Подробнее

Поиск доступных доменных имен в регистраторе доменов Cloudflare

Подробнее
Whitepaper Thumbnail
Подробнее

Cloudflare предлагает недорогие доменные имена без дополнительной платы

Подробнее
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Получите Advanced Certificate Manager для своей организации

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