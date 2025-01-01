Advanced Certificate Manager от Cloudflare автоматически управляет выдачей, управлением и продлением ваших сертификатов с помощью автоматического шифрования для всех новых создаваемых вами доменов, настраиваемых в соответствии с вашими организационными и нормативными потребностями. Благодаря Advanced Certificate Manager ваши веб-сайты становятся проще в управлении, быстрее и безопаснее — от основных сайтов до поддоменов.
Управление жизненным циклом сертификатов TLS для веб-сайтов может представлять собой трудный и весьма утомительный ручной процесс, но Cloudflare автоматически предоставляет и обновляет сертификаты TLS для вас.
Настраивайте имена хостов в сертификате, задавайте срок действия сертификата, выбирайте собственный центр сертификации (CA) и наборы шифров или используйте свои собственные сертификаты.
Cloudflare предоставляет TLS-сертификаты из наших глобальных центров обработки данных, обеспечивая быстрое время загрузки для пользователей. Мы также поддерживаем новейшие, наиболее совершенные версии TLS для обеспечения оптимальной производительности.
Не отставайте от нормативных требований к данным, используя самые безопасные наборы шифров и TLS 1.3.
Cloudflare размещает сертификаты в нашей глобальной сети, обеспечивая более быстрое подключение к посетителям веб-сайтов независимо от их местонахождения.
Cloudflare также позволяет легко адаптировать сертификаты TLS для вашего варианта использования. Добавляйте все имена хостов в один сертификат, шифруйте несколько уровней поддоменов, выбирайте собственный центр сертификации (CA), управляйте наборами шифров, используемыми для TLS, или автоматически шифруйте все новые создаваемые вами домены.
Узнайте, как получить максимальную отдачу от TLS, минимизируя при этом накладные расходы
«Advanced Certificate Manager упростил управление сертификатами в наших многочисленных доменах, но при этом позволил нам обеспечить соответствие строгим требованиям безопасности. Возможность управлять наборами шифров, а также автоматическое обновление в рамках наших параметров создает доступную и без�опасную среду.»
Руководитель службы информационной безопасности, OneTrust
Advanced Certificate Manager автоматизирует управление сертификатами TLS даже для сотен доменов и поддоменов.
Используйте самые современные наборы шифров для шифрования и аутентификации и блокируйте соединения, использующие менее безопасные наборы шифров. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по использованию самых последних и безопасных наборов шифров.
По умолчанию срок действия сертификатов составляет 90 дней; используйте сертификаты с более коротким сроком действия, чтобы уменьшить ущерб от компрометации.