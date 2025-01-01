Cloudflare размещает сертификаты в нашей глобальной сети, обеспечивая более быстрое подключение к посетителям веб-сайтов независимо от их местонахождения.

Cloudflare также позволяет легко адаптировать сертификаты TLS для вашего варианта использования. Добавляйте все имена хостов в один сертификат, шифруйте несколько уровней поддоменов, выбирайте собственный центр сертификации (CA), управляйте наборами шифров, используемыми для TLS, или автоматически шифруйте все новые создаваемые вами домены.