網站的 TLS 憑證生命週期管理可能是一個繁瑣的手動過程，但 Cloudflare 可以自動為您發行和續訂 TLS 憑證。
自訂憑證上的主機名稱、調整憑證有效期、選取自己的憑證授權單位 (CA) 和密碼套件，或者自帶憑證。
Cloudflare 從我們的全球資料中心提供 TLS 憑證，以確保使用者能夠快速載入。我們也支援最新、最先進的 TLS 版本以實現最佳效能。
透過啟用最安全的��密碼套件和 TLS 1.3，滿足各種資料法規的要求。
Cloudflare 在我們的全球網路上託管憑證，無論網站訪客身處何地，都能實現更快的連線。
使用 Cloudflare，還可以輕鬆地調整 TLS 憑證，使其符合您的使用案例。將所有主機名稱新增至一個憑證、加密多個子網域層級、選擇自己的憑證授權單位 (CA)、控制用於 TLS 的密碼套件，或自動加密您建立的所有新網域。
「Advanced Certificate Manager 簡化了我們在眾多網域中管理憑證的方式，同時讓我們能夠滿足嚴格的安全性要求。管理密碼套件以及在我們的參數內自動續訂的功能，創造了一個可用且安全的環境。」
——OneTrust 資訊安全主管
即使有成百上千個網域和子網域，Advanced Certificate Manager 也能自動管理 TLS 憑證。
憑證的預設有效期是 90 天；使用有效期較短的憑證可減少入侵造成的損害。