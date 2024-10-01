Cloudflare 在我們的全球網路上託管憑證，無論網站訪客身處何地，都能實現更快的連線。

使用 Cloudflare，還可以輕鬆地調整 TLS 憑證，使其符合您的使用案例。將所有主機名稱新增至一個憑證、加密多個子網域層級、選擇自己的憑證授權單位 (CA)、控制用於 TLS 的密碼套件，或自動加密您建立的所有新網域。