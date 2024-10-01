Advanced Certificate Manager

使用 TLS 確保應用程式安全，同時減少團隊的工作量
Advanced Certificate Manager illustration

Cloudflare Advanced Certificate Manager 會自動管理憑證發行、管理和續訂，為您建立的所有新網域自動加密，並透過自訂來滿足您的組織和監管需求，從而讓您的網站從主要網站到子網域，都更易於管理、更快速、更安全。

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ADVANCED CERTIFICATE MANAGER 的優勢
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輕鬆管理多個憑證

網站的 TLS 憑證生命週期管理可能是一個繁瑣的手動過程，但 Cloudflare 可以自動為您發行和續訂 TLS 憑證。

可滿足任何需求的自訂憑證

自訂憑證上的主機名稱、調整憑證有效期、選取自己的憑證授權單位 (CA) 和密碼套件，或者自帶憑證。

Performance acceleration rocket orange
提升了網站速度效能

Cloudflare 從我們的全球資料中心提供 TLS 憑證，以確保使用者能夠快速載入。我們也支援最新、最先進的 TLS 版本以實現最佳效能。

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遵守加密要求

透過啟用最安全的密碼套件和 TLS 1.3，滿足各種資料法規的要求。

工作原理

自動執行憑證發行、管理和續訂

安全的 SaaS 存取：工作原理 - 示意圖

Cloudflare 在我們的全球網路上託管憑證，無論網站訪客身處何地，都能實現更快的連線。

使用 Cloudflare，還可以輕鬆地調整 TLS 憑證，使其符合您的使用案例。將所有主機名稱新增至一個憑證、加密多個子網域層級、選擇自己的憑證授權單位 (CA)、控制用於 TLS 的密碼套件，或自動加密您建立的所有新網域。

安全的 SaaS 存取：工作原理 - 示意圖

瞭解如何發揮 TLS 的最大功效，同時最大限度減少開銷

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客戶評價

「Advanced Certificate Manager 簡化了我們在眾多網域中管理憑證的方式，同時讓我們能夠滿足嚴格的安全性要求。管理密碼套件以及在我們的參數內自動續訂的功能，創造了一個可用且安全的環境。」

——OneTrust 資訊安全主管

幫助世界各地的組織保護網站

查看案例研究
Advanced Certificate Manager 主要使用案例

Advanced Certificate Manager 簡化了在多個網域維護 TLS 的過程，並允許針對小眾使用案例提供精細化自訂

管理成百上千個網站

即使有成百上千個網域和子網域，Advanced Certificate Manager 也能自動管理 TLS 憑證。

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確保遵守加密要求

使用最新的密碼套件進行加密和驗證，封鎖使用較不安全密碼套件的連線。若要瞭解最新、最安全的密碼套件，請參閱我們的建議

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限制攻擊的影響

憑證的預設有效期是 90 天；使用有效期較短的憑證可減少入侵造成的損害。

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