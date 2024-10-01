自動執行憑證生命週期管理


Transport Layer Security (TLS) 和安全通訊端層 (SSL) 憑證對建立信任和建立線上安全通訊至關重要。但手動管理其生命週期是個沉重的負擔。組織需要自動執行這些流程，並同時滿足業務和監管需求。

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憑證生命週期管理 - 主圖

什麼是憑證生命週期管理？

憑證生命週期管理 - 問題部分 - 示意圖

網站使用 SSL/TLS 憑證來驗證擁有權並加密 Web 流量。這些憑證由憑證授權單位 (CA) 發行，並在一段固定的時間內有效，然後必須續訂。

網站擁有者負責在憑證的整個生命週期期間進行管理，從發行到過期或續訂。但這些手動流程通常需要大量的時間。

憑證生命週期管理 - 問題部分 - 示意圖

Challenges of managing the certificate lifecycle

耗時的管理

管理 SSL/TLS 憑證的工作可能非常繁瑣，而且會耗費大量時間。組織需要採取一些方式，來簡化憑證發行、續訂和其他工作。

需要自訂

組織通常需要自訂憑證、指定主機名稱、選擇密碼套件、調整有效期間或挑選特定 CA。

確保合規性

對於很多組織而言，保持遵守越來越嚴格的資料隱私法規和最新的加密標準是非常困難的。

允許 Cloudflare 管理 SSL/TLS 憑證生命週期的優勢

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簡化憑證管理

有效的憑證生命週期管理可以自動執行網域控制驗證以及 TLS 憑證發行和續訂，從而消除手動工作。

自訂憑證部署

採用合適的憑證管理解決方案，您將能夠在憑證上指定主機名稱、修改有效期間，以及從多個 CA 中進行選擇。

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保持合規性

透過靈活的工具，您可以限制使用舊版密碼套件，僅允許支援最新、最安全的 TLS 通訊協定版本的流量連線。

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及時續訂憑證

自動執行續訂有助於確保網站繼續出現在搜尋排名中，並且使用者能夠輕鬆存取，無需點擊過去常出現的瀏覽器安全警告。

關鍵使用案例

憑證生命週期管理的關鍵使用案例

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自動發行憑證

快速成長的組織需要採取某種方法，來簡化為新的主機名稱和 Web 資產發行新憑證的流程。自動發行憑證的解決方案可以加快流程，並消除新網域的安全和隱私漏洞。

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自帶自訂憑證

您可能需要延長憑證的驗證期、選擇特定 CA，或者以其他方式自訂憑證。採用合適的憑證管理解決方案，您可以使用自訂憑證來滿足組織、產業或監管要求。

保持對私密金鑰的保管

嚴格受監管產業內的組織不能共用自己的私密金鑰。採用提供無金鑰 SSL 的解決方案，這些組織可以繼續使用 TLS 並利用雲端，同時在自己的硬體安全模組 (HSM) 上確保私密金鑰的安全。

安全護盾保護圖示
確保安全性備援

保留備份 TLS 憑證對於避免在發生金鑰外洩或 CA 撤銷時出現防護漏洞至關重要。利用可自動備份憑證的生命週期管理解決方案，您可以在必要時立即切換至有效憑證。

Cloudflare 如何提供憑證生命週期管理

透過 Cloudflare Advanced Certificate Manager，確保 Web 應用程式安全並減少團隊的工作量

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自動化管理

透過讓 Cloudflare 自動管理 TLS 憑證發行和續訂，消除繁瑣的手動工作。

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自動加密

透過自動加密所有新網域加強安全性。根據您的需求和監管要求定制加密。

可自訂的憑證

列出特定的主機名稱、建立少於 90 天的有效期間、定義可接受的密碼套件，以及選擇偏好的 CA。

免費的憑證管理

使用免費的 Cloudflare Universal SSL 憑證解決方案，可透過一個簡單、一體適用的解決方案減少 SSL/TLS 憑證生命週期管理開銷。適用於僅有一個子網域層級的網站。

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進階自訂選項（自訂主機名稱、有效期間、憑證授權單位等）
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自動為新主機名稱頒發的 TLS 憑證
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備份憑證
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由慣用憑證授權單位頒發的自訂憑證
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自己的硬體安全模組上的私密金鑰儲存
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