什么是 SSL 证书？

复制文章链接

用于 SSL 的公钥和私钥本质上是用于加密和签署数据的长字符串。使用公钥加密的数据只能用私钥解密。

该证书托管在一个网站的源服务器上，并被发送到任何请求加载该网站的设备上。 大多数浏览器都允许用户查看 SSL 证书：在 Chrome 浏览器中，可以通过点击 URL 栏左侧的挂锁图标来实现。

安全 SSL 所有 Cloudflare 计划中均包含免费 SSL 免费开始使用

为什么网站需要 SSL 证书？

网站需要 SSL 证书，以确保用户数据的安全，验证网站的所有权，防止攻击者创建站点的虚假版本，并且获得用户信任。

加密：SSL/TLS 加密之所以可行，是因为 SSL 证书促成了公钥私钥配对。客户端（例如 Web 浏览器）从服务器的 SSL 证书获取打开 TLS 连接所需的公钥。

身份验证：SSL 证书可验证客户端正在与实际拥有该域的正确服务器进行通信。这有助于防止域欺骗和其他类型的攻击。

HTTPS：对企业而言，HTTPS 网址必须使用 SSL证书，这一点最为重要。HTTPS 是 HTTP 的安全形式，HTTPS 网站是通过 SSL/TLS 加密流量的网站。

除了在传输过程中保护用户数据外，HTTPS 还使站点更值得用户信赖。许多用户不会注意到以 http:// 和 https:// 开头的网址的区别，但大多数浏览器都使用醒目的方式将 HTTP 站点标记为“不安全”，并尝试鼓励切换到 HTTPS 和增强安全性。

网站如何获取 SSL 证书？

为了使 SSL 证书有效，域需要从证书颁发机构（CA）获取该证书。CA 是外部组织，也是受信任的第三方，它会生成并颁发 SSL 证书。CA 还使用自己的私钥对证书进行数字签名，以允许客户端设备对其进行验证。大多数（但不是全部）CA 为颁发 SSL 证书收取费用。

颁发之后，需要在网站的源站服务器上安装并激活证书。网站托管服务通常可以为网站运营者处理这一事务。在源站服务器上激活证书后，该网站便可通过 HTTPS 进行加载，并且往返于该网站的所有流量都将受到加密和保护。

什么是自签名 SSL 证书？

从技术上讲，任何人都可以通过生成公私钥对并包括上述所有信息来创建自己的 SSL 证书。此类证书称为自签名证书，因为使用的数字签名将是网站自己的私钥，而不是来自 CA。

但若使用自签名证书，就没有外部权威来验证源站服务器是否是它声称的身份。浏览器认为自签名证书不可信，并且尽管使用了 https:// URL，但可能仍然将站点标记为“不安全”。它们也可能会完全终止连接，从而阻止网站加载。

是否可以获得免费的 SSL 证书？

Cloudflare 提供免费的 SSL/TLS 加密，是第一家这样做的公司，其于 2014 年 9 月推出了 Universal SSL。

要获得免费的SSL证书，域名所有者需要注册 Cloudflare，并在其SSL设置中选择一个SSL选项。这篇文章对用 Cloudflare 设置 SSL 有进一步说明 。

为什么 Cloudflare 提供免费的 SSL 证书？

Cloudflare 能够免费提供 SSL，因为它的全球分布式 CDN 拥有高效的代理服务器，它们在世界各地的数据中心中运行。Cloudflare 的使命是帮助提高互联网的安全性，而 HTTPS 的广泛采用是实现这一目标的重要步骤。SSL/TLS 加密可保护用户数据，预防攻击，并使互联网在总体上更加安全。