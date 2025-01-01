Упростите шифрование, чтобы ваши клиенты могли больше доверять вашим сервисам, а данные их конечных пользователей были в безопасности.
Ищете средства SSL-шифрования для своего сайта? Взгляните на наш бесплатный сервис SSL.
Достигайте более высокого рейтинга SEO с помощью брендированных доменов, сохраняя при этом преимущества полностью управляемого сертификата TLS.
Защитите домены клиентов от атак посредника и отслеживания сетевого трафика (snooping) с помощью сертификатов SSL/TLS. Используйте протокол HTTP/2 для более эффективного повышения скорости.
Cloudflare развертывает новые сертификаты в своей глобальной сети центров обработки данных в 335 городах, позволяя подключить HTTPS за считанные минуты.
Cloudflare управляет всем жизненным циклом SSL — от создания и защиты закрытых ключей до проверки доменов, выпуска, возобновления и повторного выпуска.
Используя SSL for SaaS, вы можете отправить один вызов API в рамках регистрации. Все, что нужно сделать вашему клиенту, — это добавить исходный CNAME в ваш домен.
«Благодаря SSL for SaaS мы реализовали более простой процесс, поскольку API Cloudflare обеспечивает предоставление, обслуживание, автоматическое продление и поддержку SSL-сертификатов наших клиентов. Кроме того, сквозной HTTPS теперь означает, что мы повысили конфиденциальность и производительность для наших клиентов и можем использовать функции браузера, такие как локальное хранилище, которые мы раньше не могли использовать».
Технический директор, Olo
Дайте клиентам возможность проксировать свой вершинный домен в ваше приложение независимо от DNS-провайдера.
Используйте свой собственный диапазон IP-адресов, чтобы объявлять его на периферии Cloudflare и управлять назначениями IP-адресов своих клиентов.
Направляйте клиентов в выбранный вами источник по мере масштабирования вашей компании.
Расширьте шифрование, производительность и безопасность на любой поддомен клиента с помощью настраиваемых имен хостов с подстановочными знаками.
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