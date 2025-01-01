«Благодаря SSL for SaaS мы реализовали более простой процесс, поскольку API Cloudflare обеспечивает предоставление, обслуживание, автоматическое продление и поддержку SSL-сертификатов наших клиентов. Кроме того, сквозной HTTPS теперь означает, что мы повысили конфиденциальность и производительность для наших клиентов и можем использовать функции браузера, такие как локальное хранилище, которые мы раньше не могли использовать».