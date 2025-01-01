SSL for SaaS

Инструмент для поставщиков SaaS, позволяющий управлять веб-сайтами и SSL-сертификатами клиентов в больших масштабах
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Упростите шифрование, чтобы ваши клиенты могли больше доверять вашим сервисам, а данные их конечных пользователей были в безопасности.

Ищете средства SSL-шифрования для своего сайта? Взгляните на наш бесплатный сервис SSL.

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ПРЕИМУЩЕСТВА SSL FOR SaaS
Брендирование веб-ресурсов

Достигайте более высокого рейтинга SEO с помощью брендированных доменов, сохраняя при этом преимущества полностью управляемого сертификата TLS.

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Безопасность и производительность ресурсов для ваших клиентов

Защитите домены клиентов от атак посредника и отслеживания сетевого трафика (snooping) с помощью сертификатов SSL/TLS. Используйте протокол HTTP/2 для более эффективного повышения скорости.

Быстрое развертывание SSL в глобальных масштабах

Cloudflare развертывает новые сертификаты в своей глобальной сети центров обработки данных в 335 городах, позволяя подключить HTTPS за считанные минуты.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Ускорьте процесс подключения для ваших клиентов

What is ssl

Cloudflare управляет всем жизненным циклом SSL — от создания и защиты закрытых ключей до проверки доменов, выпуска, возобновления и повторного выпуска.

Используя SSL for SaaS, вы можете отправить один вызов API в рамках регистрации. Все, что нужно сделать вашему клиенту, — это добавить исходный CNAME в ваш домен.

What is ssl

Узнайте, как развернуть TLS в сложных корпоративных средах

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Что говорят наши клиенты

«Благодаря SSL for SaaS мы реализовали более простой процесс, поскольку API Cloudflare обеспечивает предоставление, обслуживание, автоматическое продление и поддержку SSL-сертификатов наших клиентов. Кроме того, сквозной HTTPS теперь означает, что мы повысили конфиденциальность и производительность для наших клиентов и можем использовать функции браузера, такие как локальное хранилище, которые мы раньше не могли использовать».

Технический директор, Olo

Основные примеры использования SSL for SaaS
Гибкость проксирования вершинных доменов

Дайте клиентам возможность проксировать свой вершинный домен в ваше приложение независимо от DNS-провайдера.

Свой IP для работы

Используйте свой собственный диапазон IP-адресов, чтобы объявлять его на периферии Cloudflare и управлять назначениями IP-адресов своих клиентов.

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Пользовательские источники

Направляйте клиентов в выбранный вами источник по мере масштабирования вашей компании.

Cloudflare browser orange
Пользовательские имена хостов с подстановочными знаками

Расширьте шифрование, производительность и безопасность на любой поддомен клиента с помощью настраиваемых имен хостов с подстановочными знаками.

Мы помогаем организациям делиться преимуществами решений Cloudflare с клиентами

Смотреть примеры использования

Ресурсы

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Обзор предлагаемых решений

Основы производительности, безопасности и шифрования приложений SaaS

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Product brief

SaaS решения от Cloudflare

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Обзор предлагаемых решений

Everywhere Security

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Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

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Обзор предлагаемых решений

Основы производительности, безопасности и шифрования приложений SaaS

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Product brief

SaaS решения от Cloudflare

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Обзор предлагаемых решений

Everywhere Security

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Solution brief - thumbnail
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNet article - thumbnail
Обзор предлагаемых решений

Основы производительности, безопасности и шифрования приложений SaaS

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Solution brief - thumbnail
Product brief

SaaS решения от Cloudflare

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Product brief thumbnail
Обзор предлагаемых решений

Everywhere Security

Читать описание решения
Solution brief - thumbnail
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
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