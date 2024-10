"Con SSL for SaaS abbiamo implementato un flusso più semplice perché l'API di Cloudflare gestisce il provisioning, il servizio, il rinnovo automatizzato e la manutenzione dei certificati SSL dei nostri clienti. Inoltre, HTTPS end-to-end ora significa che abbiamo rafforzato la privacy e le prestazioni per i nostri clienti e possiamo sfruttare le funzionalità del browser, come l'archiviazione locale, che prima non potevamo usare."