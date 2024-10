I nostri prezzi sono "per dominio", vale a dire, che tutti i domini vengono addebitati separatamente, mentre il numero di sottodomini non fa differenza. Ad esempio, se effettui l'upgrade di example1.com e example2.com al Pro Plan, riceverai addebiti separati pari a $ 40/mese. Al contempo, puoi disporre di un numero di sottodomini illimitato, ad esempio, test1.example1.com o test2.example1.com, senza incorrere in costi aggiuntivi.