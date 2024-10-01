Cloudflare 提供 SLA 給我們的商業及企業方案。

Cloudflare 的 Business 方案提供100% 正常運作時間保證。如果發生宕機，客戶可獲得服務積分，根據相應的中斷和受影響客戶對月費的比例計算。要查看完整的 Business 方案 SLA：https://www.cloudflare.com/business-sla/

Cloudflare Enterprise 客戶可��以從每月的費用中獲得 10 倍的積分（包括在 Standard Success Offering 中)，按照各自的中斷和受影響的客戶比例計算。Premium Success Offering 提供 25 倍的正常執行時間 SLA 補償積分。可在此查看完整的 Enterprise 方案 SLA：https://www.cloudflare.com/enterprise_support_sla/