查找有關 Cloudflare 的計劃、入門和計費的一些最常見問題。
Cloudflare 可保護並加速任何線上網站。一旦您的網站成為 Cloudflare 社區的一部分，其網路流量就會通過我們的智慧全球網路進行傳輸。我們會自動最佳化您網頁的投放，以便您的訪客獲得最快的頁面載入時間和最佳效能。我們還會封鎖威脅並限制濫用傀儡程式和網路爬蟲浪費您的頻寬和伺服器資源。
Cloudflare 提供 SLA 給我們的商業及企業方案。
Cloudflare 的 Business 方案提供100% 正常運作時間保證。如果發生宕機，客戶可獲得服務積分，根據相應的中斷和受影響客戶對月費的比例計算。要查看完整的 Business 方案 SLA：https://www.cloudflare.com/business-sla/
Cloudflare Enterprise 客戶可��以從每月的費用中獲得 10 倍的積分（包括在 Standard Success Offering 中)，按照各自的中斷和受影響的客戶比例計算。Premium Success Offering 提供 25 倍的正常執行時間 SLA 補償積分。可在此查看完整的 Enterprise 方案 SLA：https://www.cloudflare.com/enterprise_support_sla/
可以，您可以使用免費的 Cloudflare。 Cloudflare 的免費方案提供最基本的網站效能及安全性功能。如果您有更多的需求，您可以隨時升級到更高級別的方案。
我們的定價是根據「每個網域」。 這意味著每個網域都是單獨收費的 - 而子網域的數量並沒有什麼區別。例如，如果您將 example1.com 和 example2.com 升級為專業方案，則會另行收費，您將每月支付 40 美元。您可以根據需要擁有盡可能多的子網域名稱，如test1.example1.com 或 test2.example1.com，這不會產生任何額外費用。
您首次選擇付費方案的日期將是定期的帳單結算日期。例如：如果您在 1 月 10 日首次註冊，所有未來的費用將在每個月的 10 號結算。
如果您目前有一個付費方案（例如，Pro）用於您的某個網域並升級到價格較高的方案（例如，Business），則會發生以下情況：
Business 方案的每小時按比例費用將計入借記，直至帳單週期結束
Pro 方案的每小時按比例費用將計入貸記，直至帳單週期結束
在下一個帳單結算週期開始時，您需要支付商業計劃的全部費用
為此升級成功付款後，您將收到發票
如果您選擇網域名稱並且從較高價格的方案（例如，商業版）降級為較低價格的方案（例如，專業版），則會發生以下情況：
您的網域將會立即降級，不再受益於您預先支付的更高級別 Cloudflare 方案
您的帳單將在下一個結算週期開始時進行調整，以反映 Pro Plan 的費用
對於您已為高價方案預付的金額，您將不會獲得退款
如果您從較低價格的方案轉向較高價格的方案，則需按以下方式收費：
按比例剩餘天數 = 目前結算週期中剩餘的天數/結算週期中的總天數
獲得未使用的較低價格方案的信用額度 = 較低方案的價格*按比例的剩餘天數
扣除剩餘的較高價格方案的信用額度 = 較高方案的價格*按比例的剩餘天數
區域的金額 = 高價計劃的借方 - 低價計劃的貸方
您的附加區域將按照所選方案的按比例時間收費。 例如：
您的第一個區域在某月的 10 日訂閱了付費方案，並在總共 30 天的月份的第 20 天新增了第二個區域
我們將向您收取第二個方案的額外的（20/30）*價格
在下一個帳單結算週期（下個月 10 號），您將收取兩個方案的全價