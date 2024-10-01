Cloudflare 为 Business 和 Enterprise 计划提供 SLA。

Cloudflare 的 Business 计划提供 100％ 的正常运行时间保证。如果发生宕机，客户可获得服务积分，根据相应的中断和受影响客户对月费的比例计算。您可以在这里查看完整的 Business 计划 SLA：https://www.cloudflare.com/business-sla/

Cloudflare Enterprise 客户可以从每月的费用中获得 10 倍的积分（包括在 Standard Success Offering 中)，按照各自的中断和受影响的客户比例计算。Premium Success Offering 提供 25 倍的正常运行时间 SLA 补偿积分。可在此查看完整的 Enterprise 计划 SLA：https://www.cloudflare.com/enterprise_support_sla/