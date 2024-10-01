查找有关 Cloudflare 的计划、入门和计费的一些最常见问题。
Cloudflare 可保护和加速任何线上网站。一旦您的网站加入 Cloudflare，其网络流量就会通过我们的智能全球网络进行路由传输。我们会自动优化您的网页传送，以便您的访问者获得最快的页面加载时间和最佳性能。我们还会阻止威胁并限制滥用机器人和爬网程序浪费您的带宽和服务器资源。
Cloudflare 为 Business 和 Enterprise 计划提供 SLA。
Cloudflare 的 Business 计划提供 100％ 的正常运行时间保证。如果发生宕机，客户可获得服务积分，根据相应的中断和受影响客户对月费的比例计算。您可以在这里查看完整的 Business 计划 SLA：https://www.cloudflare.com/business-sla/
Cloudflare Enterprise 客户可以从每月的费用中获得 10 倍的积分（包括在 Standard Success Offering 中)，按照各自的中断和受影响的客户比例计算。Premium Success Offering 提供 25 倍的正常运行时间 SLA 补偿积分。可在此查看完整的 Enterprise 计划 SLA：https://www.cloudflare.com/enterprise_support_sla/
是的，您可以免费使用 Cloudflare。 Cloudflare 的 Free 计划提供最基本的网站性能和安全功能。如果您需要更多功能，可以随时升级到更高级别的计划。
我们的费用按照“每个域”收取。 这意味着每个域都是单独收费的，而不论子域的数量多少。例如，如果您将 example1.com 和 example2.com 升级为 Pro 计划，则会分别收费，您将每月支付 40 美元。您可以根据需要创建尽可能多的子域名，如 test1.example1.com 或 test2.example1.com，这不会产生任何额外费用。
您首次选择付费方案的日期将是定期结算日期。例如：如果您在 1 月 10 日首次注册，所有费用将在每月的 10 号开始计费。
如果您目前有一个付费计划（例如 Pro）用于您的某个域，然后升级到价格较高的计划（例如 Business），则会发生以下情况：
Business 计划的每小时按比例费用将计入借记，直至账单周期结束
Pro 计划的每小时按比例费用将计入贷记，直至账单周期结束
在下一个结算周期开始时，您需要支付 Business 计划的全部费用
您将收到付款成功升级的发票
如果您选择一个域名并从价格较高的计划（例如 Business）降级为价格较低的计划（例如 Pro），则会发生以下情况：
您的域名将立即被降级，并从更高层次Cloudflare的计划，您已经预先支付不再受益
您的帐单将在下一个结算周期的开始进行调整，以反映该专业计划的费用
您将不会收到退款您已经预先支付了价格较高的计划资金
如果您从价格较低的计划转向价格较高的计划，则按以下方式收费：
按比例分配剩余天数=剩余的总天数的当前结算周期/＃在计费周期天＃
未使用的价格较低计划的贷记 = 较低计划的价格 * 按比例的剩余天数
剩余的价格较高计划的借记 = 较高计划的价格 * 按比例的剩余天数
区域应付金额 = 较高价格计划的借记 - 较低价格计划的贷记
您的附加区域将按照所选计划的按比例时间收费。 示例：
您的第一个区域订阅在本月10日付费计划，您在每月30天的第20天添加的第二区
我们将向您额外收取第二个计划的 (20/30) * 价格
在下一个结算周期（下个月的 10 号），将收取两个计划的全价