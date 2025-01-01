Cloudflare предоставляет SLA для наших планов Business и Enterprise.

План Business от Cloudflare предлагает гарантию 100% безотказной работы. В редких случаях перебоев клиенты получают кредит на обслуживание за ежемесячную плату, пропорционально соответствующим сбоям и соотношению затронутых клиентов. Вы можете просмотреть полную версию SLA для плана Business здесь: https://www.cloudflare.com/business-sla/

Клиенты Cloudflare Enterprise получают 10-кратный кредит (включенный в предложение Standard Success) в счет ежемесячной платы, пропорционально соответствующему сбою и количеству затронутых клиентов. Предложение Premium Success включае�т в себя 25-кратное возмещение сбоя по Соглашению об уровне обслуживания. Вы можете просмотреть полное Соглашение об уровне обслуживания для плана Enterprise здесь.: https://www.cloudflare.com/enterprise_support_sla/