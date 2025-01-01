Здесь вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы о тарифных планах Cloudflare, о том, как начать работу и как происходит оплата.
Cloudflare защищает веб-сайты и ускоряет их работу. Как только ваш сайт становится частью сообщества Cloudflare, его трафик маршрутизируется через нашу интеллектуальную глобальную сеть. Мы автоматически оптимизируем доставку веб-страниц, обеспечивая посетителям максимальную скорость загрузки и наилучшую производительность. Мы также блокируем угрозы и нейтрализуем деятельность вредоносных ботов и веб-сканеров, не позволяя им расходовать вашу пропускную способность и ресурсы сервера.
Чтобы узнать больше о том, как работает Cloudflare, прочтите статью нашей базы знаний.
Самый простой способ научиться пользоваться Cloudflare — зарегистрироваться, это займет менее 5 минут.
Политику Cloudflare по этим вопросам можно посмотреть на странице https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
Отчет Cloudflare о прозрачности операций размещен на странице https://www.cloudflare.com/transparency/
Cloudflare предоставляет SLA для наших планов Business и Enterprise.
План Business от Cloudflare предлагает гарантию 100% безотказной работы. В редких случаях перебоев клиенты получают кредит на обслуживание за ежемесячную плату, пропорционально соответствующим сбоям и соотношению затронутых клиентов. Вы можете просмотреть полную версию SLA для плана Business здесь: https://www.cloudflare.com/business-sla/
Клиенты Cloudflare Enterprise получают 10-кратный кредит (включенный в предложение Standard Success) в счет ежемесячной платы, пропорционально соответствующему сбою и количеству затронутых клиентов. Предложение Premium Success включае�т в себя 25-кратное возмещение сбоя по Соглашению об уровне обслуживания. Вы можете просмотреть полное Соглашение об уровне обслуживания для плана Enterprise здесь.: https://www.cloudflare.com/enterprise_support_sla/
Да, можно. План Free включает в себя самые базовые средства для обеспечения производительности и безопасности веб-сайтов. Если нужно больше, вы всегда можете перейти на более высокий уровень.
Наши цены указаны для каждого домена. Это означает, что каждый домен оплачивается отдельно, тогда как количество поддоменов не имеет значения. Например, если вы обновите example1.com и example2.com до плана Pro, за них будет взиматься отдельная плата, а вы будете платить 40 долларов США в месяц. Вы можете иметь столько поддоменов, как test1.example1.com или test2.example1.com, сколько захотите, и за это не будет взиматься дополнительная плата.
Дата, когда вы впервые выберете платный план, будет являться датой регулярного выставления счетов. Например: если вы оформите подписку 10 января, все будущие счета будут выставляться 10-го числа каждого месяца.
If you currently have a paid plan (e.g. Pro) for one of your domains and upgrade to a higher priced plan (e.g. Business), the following happens:
You will be debited the hourly pro-rata cost of the Business plan until the end of the billing cycle
You will be credited the hourly pro-rata cost of the Pro plan until the end of the billing cycle
At the beginning of the next billing cycle, you will be charged for the full cost of the Business plan
You will receive an invoice upon successful payment of the upgrade
Если выбрать домен и понизить для него план (например, перейти с Business на Pro), произойдет следующее:
Преимущества более высокого плана Cloudflare перестанут действовать сразу, несмотря на предоплату.
Сумма к оплате будет скорректирована в начале следующего платежного цикла — она будет уменьшена до стоимости услуг по плану Pro.
Предоплата за план более высокого уровня не возвращается.
Если вы переходите на план с более высокой стоимостью, расчет происходит следующим образом:
Доля оставшихся дней = кол-во оставшихся дней в текущем платежном цикле разделить на общее кол-во дней в платежном цикле
Возврат за неиспользованную часть плана с более низкой стоимостью = тариф старого плана умножить на долю оставшихся дней
Списание за оставшиеся дни по более высокому тарифу = тариф нового плана умножить на долю оставшихся дней
Необходимая доплата = Дебет для более дорогого тарифного плана минус Кредит для более дешевого тарифного плана
Дополнительная зона будет оплачиваться соразмерно количеству дней использования выбранного плана. Например:
Для первой зоны вы оформили платный план на 10-й день месяца, для второй — на 20-й день. В месяце 30 дней.
Сумма доплаты будет рассчитана по формуле: (20/30) * тариф плана для второй зоны.
В следующий платежный цикл (начиная с 10-го числа следующего месяца) вам уже нужно будет оплачивать полную сумму за обе зоны.