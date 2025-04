Limitação de taxa baseada em IP padrão, que protege endpoints não autenticados, limita o número de solicitações de endereços de IP específicos e lida com abusos de infratores reincidentes

Limitação de taxa avançada, que também protege as APIs contra abusos, mitiga ataques volumétricos de sessões de API autenticadas e oferece mais personalização

Uma defesa abrangente contra ameaça de DDoS também depende de vários métodos que podem variar dependendo do tamanho da organização, de sua arquitetura de rede, e de outros fatores. Saiba mais sobre como evitar ataques DDoS.

8) Gerenciar scripts de terceiros e uso de cookies

Recomendação: procurar ferramentas especificamente para lidar com riscos do lado do cliente

No desenvolvimento da web, “lado do cliente” se refere a tudo em um aplicativo web que é exibido ou acontece no cliente (dispositivo do usuário final). Isso inclui o que o usuário do site vê, como texto, imagens e o restante da IU, junto com quaisquer ações que um aplicativo realiza no navegador do usuário.

A maioria dos eventos do lado do cliente requer o carregamento de JavaScript e outros códigos de terceiros no navegador do visitante da web. Porém, os invasores procuram comprometer essas dependências (por exemplo, com ataques estilo Magecart). Isso deixa os visitantes vulneráveis a malware, roubo de dados de cartão de crédito, mineração de criptomoedas e muito mais.

Os cookies também apresentam riscos do lado do cliente. Por exemplo, um invasor pode explorar cookies para expor visitantes do site à adulteração de cookies, o que pode, em última análise, levar ao controle de conta ou fraude de pagamento. No entanto, os administradores de site , desenvolvedores ou membros da equipe de conformidade muitas vezes nem sabem quais cookies estão sendo usados por seu site.

Para reduzir o risco de scripts e cookies de terceiros, implemente um serviço que: