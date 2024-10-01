Cloudflare 將全面的 Web 安全性和效能服務統一於單�一、可組合的雲端原生平台上，從而能夠以更簡單的方式封鎖更多攻擊、提升使用者體驗並提高整個 Web 產品組合的可見度。我們的全球連通雲可以提供：

可組合的架構 ：使用完整的 API 可程式設計以及可自訂的記錄和路由，滿足任何獨特的使用案例

：使用完整的 API 可程式設計以及可自訂的記錄和路由，滿足任何獨特的使用案例 整合 ：透過單遍檢查以及一個只需 50 毫秒即可與 95% 的網際網路使用者連線的網路，消除延遲

：透過單遍檢查以及一個只需 50 毫秒即可與 95% 的網際網路使用者連線的網路，消除延遲 威脅情報 ：使用從每日封鎖 ~1580 億次攻擊的過程中收集而來的情報，封鎖更多已知和未知威脅

：使用從每日封鎖 ~1580 億次攻擊的過程中收集而來的情報，封鎖更多已知和未知威脅 統一介面：透過將所有安全性和效能服務統一在一個 UI 中，減少工具氾濫和警示倦怠