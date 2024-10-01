瞭解 Cloudflare 的 Web 效能和安全服務如何幫助您封鎖攻擊、發現漏洞、加速使用者體驗、提高可用性和滿足其他關鍵使用案例。
利用下列產品，快取 Cloudflare 網路上的靜態內容、最佳化影像檔案、壓縮動態內容、將要求路由到壅塞程度最輕的路徑等：
Cloudflare CDN
Cloudflare DNS
Argo Smart Routing
利用下列產品，透過可防止發生停機和無法使用情況的可擴展基礎結構骨幹，改進應用程式可用性：
Cloudflare 可用性
利用下列產品，透過影像最佳化、動態內容壓縮、將要求路由至壅塞程度最輕的路徑等提供快速的 Web 體驗：
Cloudflare 瀏覽器深入解析
Cloudflare 影像最佳化
利用下列產品立即串流視訊——上傳、儲存、編碼及傳遞即時和點播視訊，全都使用一個 API：
Cloudflare Stream
利用下列產品，透過全球網路提供 DDoS 緩解、Web 應用程式防火牆 (WAF) 等，來為位於中國的使用者提供快速安全的線上體驗：
Cloudflare 中國網路
Cloudflare 將全面的 Web 安全性和效能服務統一於單�一、可組合的雲端原生平台上，從而能夠以更簡單的方式封鎖更多攻擊、提升使用者體驗並提高整個 Web 產品組合的可見度。我們的全球連通雲可以提供：
Forrester 發現，我們的��全球連通雲透過提高生產力、安全效率、保護能力等，在三年內實現了 238% 的投資報酬率。