使用 Cloudflare 保護並加速應用程式

保護應用程式和 API，並實現更快、更可靠的交付
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瞭解 Cloudflare 的 Web 效能和安全服務如何幫助您封鎖攻擊、發現漏洞、加速使用者體驗、提高可用性和滿足其他關鍵使用案例。

比較方案和定價，立即開始使用！

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安全性使用案例
保護網站與 API

利用下列產品，透過我們龐大的全球網路獲取安全的 API 閘道：

  • Cloudflare Gateway

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Shield icon
緩解 DDoS 攻擊

利用下列產品，透過多層級安全性防範任何規模和類型的 DDoS 攻擊：

  • Cloudflare DDoS

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阻止惡意傀儡程式濫用

利用下列產品管理良性/惡意機器人——藉助威脅情報大規模阻止惡意機器人：

  • Cloudflare 機器人管理

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安全護盾保護圖示
使用威脅情報增強安全性

利用下列產品，提供可增強安全狀態和 SOC 有效性的威脅情報與營運：

  • Cloudflare 威脅情報

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效能使用案例
加快您的網際網路應用程式速度

利用下列產品，快取 Cloudflare 網路上的靜態內容、最佳化影像檔案、壓縮動態內容、將要求路由到壅塞程度最輕的路徑等：

  • Cloudflare CDN

  • Cloudflare DNS

  • Argo Smart Routing

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Cloud icon
確保應用程式可用性

利用下列產品，透過可防止發生停機和無法使用情況的可擴展基礎結構骨幹，改進應用程式可用性：

  • Cloudflare 可用性

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最佳化 Web 體驗

利用下列產品，透過影像最佳化、動態內容壓縮、將要求路由至壅塞程度最輕的路徑等提供快速的 Web 體驗：

  • Cloudflare 瀏覽器深入解析

  • Cloudflare 影像最佳化

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隨需視訊串流

利用下列產品立即串流視訊——上傳、儲存、編碼及傳遞即時和點播視訊，全都使用一個 API：

  • Cloudflare Stream

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位於中國的訪客

利用下列產品，透過全球網路提供 DDoS 緩解、Web 應用程式防火牆 (WAF) 等，來為位於中國的使用者提供快速安全的線上體驗：

  • Cloudflare 中國網路

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選擇 Cloudflare 的原因

Cloudflare 的全球連通雲簡化了安全性與效能

Solution hub - Why Cloudflare

Cloudflare 將全面的 Web 安全性和效能服務統一於單一、可組合的雲端原生平台上，從而能夠以更簡單的方式封鎖更多攻擊、提升使用者體驗並提高整個 Web 產品組合的可見度。我們的全球連通雲可以提供：

  • 可組合的架構：使用完整的 API 可程式設計以及可自訂的記錄和路由，滿足任何獨特的使用案例
  • 整合：透過單遍檢查以及一個只需 50 毫秒即可與 95% 的網際網路使用者連線的網路，消除延遲
  • 威脅情報：使用從每日封鎖 ~1580 億次攻擊的過程中收集而來的情報，封鎖更多已知和未知威脅
  • 統一介面：透過將所有安全性和效能服務統一在一個 UI 中，減少工具氾濫和警示倦怠
Solution hub - Why Cloudflare

Forrester 的新研究：Cloudflare 的 Total Economic Impact™

Forrester 發現，我們的全球連通雲透過提高生產力、安全效率、保護能力等，在三年內實現了 238% 的投資報酬率。

詳閱案例研究
Mindbody 使用 Cloudflare 透過單一平台提高 Web 安全性和效能

Mindbody 的 Web 安全性和效能堆疊散佈在太多的介面、平台和功能集中。

該公司將以上服務全部整合到了 Cloudflare 的全球連通雲上。現在，他們能夠攔截更多機器人、減少誤判並提升客戶體驗。

藉助 Cloudflare，我們能夠複製之前透過各種工具而獲得的所有功能，並將其整合到一個產品中，這讓一切變得更加容易了。」

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