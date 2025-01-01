Зарегистрироваться
Защита и ускорение приложений с решениями от Cloudflare

Защитите свои приложения и API и доставляйте их с более высокой скоростью и надежностью
Узнайте, как сервисы обеспечения производительности и безопасности работы в Интернете от Cloudflare могут помочь вам блокировать атаки, выявлять уязвимости, ускорять взаимодействие с пользователями, повышать доступность и соответствовать другим важным вариантам использования.

СЛУЧАИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА ДЛЯ ЗАЩИТЫ
Безопасные API

Обнаружьте API, выявите риски, связанные с неправильной конфигурацией, и защитите конечные точки от злоупотреблений с помощью позитивной модели безопасности, используя:

  • Cloudflare API Shield

Предотвращение DDoS атак

Защита от DDoS-атак любого масштаба и вида с помощью многоуровневой системы безопасности с помощью:

  • Cloudflare DDoS

Остановите вредоносное применение ботов не по назначению

Управление «хорошими» и «плохими» ботами — сдерживание «плохих» ботов с помощью масштабного сбора и анализа информации об угрозах (Threat Intelligence), используя:

  • Cloudflare Bot Management

Повышение эффективности средств защиты за счет аналитической информации об угрозах

Сбор и анализ информации об угрозах и операции, направленные на укрепление информационной безопасности и повышение эффективности SOC с помощью:

  • Cloudflare Threat Intelligence

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Ускорение интернет-приложений

Кэширование статического содержимого в сети Cloudflare, оптимизация файлов изображений, сжатие динамического содержимого, маршрутизация запросов по наименее загруженному пути и многое другое:

  • Cloudflare CDN

  • Cloudflare DNS

  • Умная маршрутизация по технологии Argo

Обеспечьте доступность приложений

Повышение доступности приложений с использованием масштабируемой инфраструктурной основы, предотвращающей простои и недоступность с помощью:

  • Cloudflare Availability

Оптимизируйте работу в Интернете

Обеспечение быстрой работы веб-сайтов благодаря оптимизации изображений, сжатию динамического содержимого, маршрутизации запросов по наименее загруженному пути и многим другим функциям с помощью:

  • Cloudflare Browser Insights

  • Cloudflare Image Optimization

Потоковая видеотрансляция по запросу

Потоковое видео — мгновенная загрузка, хранение, кодирование и передача видео в реальном времени и по требованию с помощью одного API с использованием:

  • Cloudflare Stream

Посетители из Китая

Обеспечьте своим пользователям в Китае быстрый и безопасный доступ в Интернет с помощью глобальной сети, предлагающей средства защиты от DDoS, межсетевой экран веб-приложений (WAF) и другие возможности с помощью:

  • Cloudflare China Network

Почему Cloudflare

Connectivity cloud от Cloudflare оптимизирует безопасность и производительность

Cloudflare объединяет комплексные сервисы веб-безопасности и сервисы обеспечения производительности на единой компонуемой облачно-ориентированной платформе, упрощая блокирование большего количества атак, улучшая удобство использования и повышая возможности мониторинга всего вашего веб-портфолио. Наше решение connectivity cloud предлагает следующие преимущества:

  • Компонуемая архитектура: Удовлетворите любые уникальные потребности благодаря полной программируемости API и настраиваемым функциям протоколирования и маршрутизации
  • Интеграция: Избавьтесь от задержек с помощью проверки в один проход и сети, которая находится в 50 мс от 95 % пользователей Интернета
  • Сбор и анализ информации об угрозах: Блокируйте больше угроз — известных и неизвестных — с помощью аналитики, полученной в результате блокировки ~190 млрд атак ежедневно
  • Унифицированный интерфейс: Сократите количество инструментов и оповещений, объединив все службы безопасности и сервисы обеспечения производительности в одном пользовательском интерфейсе
Mindbody использует Cloudflare для повышения веб-безопасности и производительности с помощью единой платформы

Средства обеспечения веб-безопасности и производительности Mindbody были размещены среди слишком большого количества интерфейсов, платформ и наборов функций.

Компания объединила все эти сервисы на платформе connectivity cloud от Cloudflare. Теперь она может выявлять больше ботов, сокращать количество ложных срабатываний и повышать качество обслуживания клиентов.


«Благодаря Cloudflare мы смогли воспроизвести всю функциональность, которая у нас имелась ранее, с помощью различных инструментов и объединить все компоненты в один, что упрощает задачу».

