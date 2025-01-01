Узнайте, как сервисы обеспечения производительности и безопасности работы в Интернете от Cloudflare могут помочь вам блокировать атаки, выявлять уязвимости, ускорять взаимодействие с пользователями, повышать доступность и соответствовать другим важным вариантам использования.
Обнаружьте API, выявите риски, связанные с неправильной конфигурацией, и защитите конечные точки от злоупотреблений с помощью позитивной модели безопаснос�ти, используя:
Cloudflare API Shield
Защита от DDoS-атак любого масштаба и вида с помощью многоуровневой системы безопасности с помощью:
Cloudflare DDoS
Управление «хорошими» и «плохими» ботами — сдерживание «плохих» ботов с помощью масштабного сбора и анализа информации об угрозах (Threat Intelligence), используя:
Cloudflare Bot Management
Сбор и анализ информации об угрозах и операции, направленные на укрепление информационной безопасности и повышение эффективности SOC с помощью:
Cloudflare Threat Intelligence
Кэширование статического содержимого в сети Cloudflare, оптимизация файлов изображений, сжатие динамического содержимого, маршрутизация запросов по наименее загруженному пути и многое другое:
Cloudflare CDN
Cloudflare DNS
Умная маршрутизация по технологии Argo
Повышение доступности приложений с использованием масштабируемой инфраструктурной основы, предотвращающей простои и недоступность с помощью:
Cloudflare Availability
Обеспечение быстрой работы веб-сайтов благодаря оптимизации изображений, сжатию динамического содержимого, маршрутизации запросов по наименее загруженному пути и многим другим функциям с помощью:
Cloudflare Browser Insights
Cloudflare Image Optimization
Потоковое видео — мгновенная загрузка, хранение, кодирование и передача видео в реальном времени и по требованию с помощью одного API с использованием:
Cloudflare Stream
Обеспечьте своим пользователям в Китае быстрый и безопасный доступ в Интернет с помощью глобальной сети, предлагающей средства защиты от DDoS, межсетевой экран веб-приложений (WAF) и другие возможности с помощью:
Cloudflare China Network
Cloudflare объединяет комплексные сервисы веб-безопасности и сервисы обеспечения производительности на единой компонуемой облачно-ориентированной платформе, упрощая блокирование большего количества атак, улучшая удобство использования и повышая возможности мониторинга всего вашего веб-портфолио. Наше решение connectivity cloud предлагает следующие преимущества:
Средства обеспечения веб-безопасности и производительности Mindbody были размещены среди слишком большого количества интерфейсов, платформ и наборов функций.
Компания объединила все эти сервисы на платформе connectivity cloud от Cloudflare. Теперь она может выявлять больше ботов, сокращать количество ложных срабатываний и повышать качество обслуживания клиентов.