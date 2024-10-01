Cloudflare 中國網路

為中國境內的網站提供快速、安全的 Web 瀏覽。
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Cloudflare 和中國的策略合作夥伴聯手提供一個高效能的全球網路，並內建 DDoS 緩解、Web 應用程式防火牆 (WAF) 和 Zero Trust 安全功能，為中國境內外的訪客提供服務。

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中國網路的優勢
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智慧型全球威脅防護

我們的威脅情報向全球網路中的每一項 Web 內容學習，幫助我們的中國客戶抵禦大規模攻擊和單獨的服務中斷。

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有保證的可用性和效能

從 Cloudflare 中國網路提供快取的內容，不僅顯著縮短了終端使用者的載入時間，還避免了在進出中國時出現流量瓶頸。

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簡化的管理

透過統一的控制平面管理您在中國境內外的流量和安全狀態——無需單獨的儀表板、支援或計費。

工作原理

最大限度提高中國使用者的 Web 效能和可用性

中國網路地圖

中國的網際網路架構與世界其他地區不同，中國境內的使用者從境外的資料中心存取內容時可能會發生更多的延遲和封包遺失。

為了最佳化內容傳遞並提供更快速、更安全的使用者體驗，Cloudflare 與京東雲合作，來管理中國大陸的約 30 個資料中心，並與每個地區的大型 ISP 連線。

中國網路地圖

瞭解 Cloudflare 中國網路和 China Express 如何幫助保護數位資產和使用者

觀看網路研討會
分析師認可
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Cloudflare 在 2024 年「Gartner® 單一廠商 SASE Magic Quadrant™」中獲得認可

我們認為，這一認可是對 Cloudflare「輕分支，重雲端」架構的肯定，證明了它能夠幫助有雲端意識的全球企業加速實現網路現代化。

Forrester logo
Cloudflare 獲評為 2024 年第一季度 Forrester Wave™：安全服務邊緣解決方案「卓越表現者」

Cloudflare 在全球網路標準中獲得最高分數。我們認為，這一認可證明了我們致力於以「正確的方法」構建 SASE，進而在可組合且可程式設計的全球連通雲上融合網路和安全服務。

KuppingerCole Analysts logo
Cloudflare 在 2023 年 KuppingerCole Leadership Compass 中獲評為 SASE「領導者」

KuppingerCole Analysts AG 在 2023 年 SASE 市場分析中，列舉了 Cloudflare 的若干優勢，例如，龐大的全球分佈市場和複雜的流量加速、巨大的骨幹網容量、100% 運作時間保證，以及創新的遠端瀏覽器隔離。

客戶評價

「只有 Cloudflare 達到所有條件且符合我們對專屬中國網路的所有絕對要求：品牌穩定性、經證實的可靠性，以及極為以開發營運為導向的方法。」

——Polestar 雲端軟體架構設計師暨技術標準主管 Mikael Vesavuori

CLOUDFLARE 中國網路服務

在整個 Cloudflare 網路中縮短載入時間、保護 Web 內容和部署無伺服器程式碼

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提升 Web 效能

提供靜態內容、大幅減少載入時間，並從中國大陸的資料中心部署無伺服器程式碼。

安全護盾保護圖示
增強安全性

使用非計量、永遠開啟的保護（在保護數百萬個網站的過程中自動整理）封鎖傳入的威脅和 DDoS 攻擊。

安全護盾保護 2
確保資料保護

透過以下方式保護傳輸中的資料：上傳您的自訂 SSL 憑證，使用通用憑證，或讓 Cloudflare 管理針對您企業的專用憑證。

深受數百萬網際網路資產的信賴

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