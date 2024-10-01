我們的威脅情報向全球網路中的每一項 Web 內容學習，幫助我們的中國客戶抵禦大規模攻擊和單獨的服務中斷。
從 Cloudflare 中國網路提供快取的內容，不僅顯著縮短了終端使用者的載入時間，還避免了在進出中國時出現流量瓶頸。
透過統一的控制平面管理您在中國境內外的流量和安全狀態——無需單獨的儀表板、支援或計費。
中國的網際網路架構與世界其他地區不同，中國境內的使用者從境外的資料中心存取內容時可能會發生更多的延遲和封包遺失。
為了最佳化內容傳遞並提供更快速、更安全的使用者體驗，Cloudflare 與京東雲合作，來管理中國大陸的約 30 個資料中心，並與每個地區的大型 ISP 連線。
我們認為，這一認可是對 Cloudflare「輕分支，重雲端」架構的肯定，證明了它能夠幫助有雲端意識的全球企業加速實現網路現代化。
Cloudflare 在全球網路標準中獲得最高分數。我們認為，這一認可證明了我們致力於以「正確的方法」構建 SASE，進而在可組合且可程式設計的全球連通雲上融合網路和安全服務。
KuppingerCole Analysts AG 在 2023 年 SASE 市場分析中，列舉了 Cloudflare 的若干優勢，例如，龐大的全球分佈市場和複雜的流量加速、巨大的骨幹網容量、100% 運作時間保證，以及創新的遠端瀏覽器隔離。
「只有 Cloudflare 達到所有條件且符合我們對專屬中國網路的所有絕對要求：品牌穩定性、經證實的可靠性，以及極為以開發營運為導向的方法。」
——Polestar 雲端軟體架構設計師暨技術標準主管 Mikael Vesavuori
提供靜態內容、大幅減少載入時間，並從中國大陸的資料中心部署無伺服器程式碼。
使用非計量、永遠開啟的保護（在保護數百萬個網站的過程中自動整理）封鎖傳入的威脅和 DDoS 攻擊。
透過以下方式保護傳輸中的資料：上傳您的自訂 SSL 憑證，使用通用憑證，或讓 Cloudflare 管理針對您企業的專用憑證。