Cloudflare China Network

Архитектура Интернета в Китае не такая, как во всем остальном мире, и в случае доступа к контенту, который хранится за пределами страны, могут возникать задержки и теряться пакеты.

Чтобы оптимизировать доставку контента и обеспечить высокую скорость и безопасность работы, Cloudflare сотрудничает с JD Cloud. Это партнерство помогает нам управлять центрами обработки данных в Китае — их уже примерно 35 — и подключаться к сетям ведущих интернет-провайдеров в разных регионах.