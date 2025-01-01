Cloudflare China Network

Быстрая и безопасная работа сайтов, размещенных в Китае.
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Cloudflare вместе со своими стратегическими партнерами в Китае создала глобальную сеть, которая обеспечивает высокую производительность веб-сайтов для посетителей в Китае и за его пределами — со встроенными сервисами нейтрализации DDoS-атак, межсетевым экраном веб-приложений (WAF) и Zero Trust.

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ПРЕИМУЩЕСТВА CHINA NETWORK
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Интеллектуальная глобальная защита от угроз

Наши средства сбора и анализа информации об угрозах обучаются на данных, полученных от всех веб-ресурсов в нашей глобальной сети. Это позволяет нашим клиентам в Китае противостоять как масштабным атакам, так и изолированным вторжениям.

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Гарантированная доступность и производительность

Доставляйте кэшированное содержимое из Cloudflare China Network, чтобы существенно сократить время загрузки контента для конечных пользователей и избежать узких мест, которые могут возникать, если трафик пересекает границу Китая.

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Упрощенное управление

Управляйте своим трафиком и уровнем безопасности внутри и за пределами Китая через единую плоскость управления — без отдельных информационных панелей, поддержки или биллинга.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Максимальная производительность и доступность веб-ресурсов для пользователей в Китае

Карта China Network, иллюстрация

Архитектура Интернета в Китае не такая, как во всем остальном мире, и в случае доступа к контенту, который хранится за пределами страны, могут возникать задержки и теряться пакеты.

Чтобы оптимизировать доставку контента и обеспечить высокую скорость и безопасность работы, Cloudflare сотрудничает с JD Cloud. Это партнерство помогает нам управлять центрами обработки данных в Китае — их уже примерно 35 — и подключаться к сетям ведущих интернет-провайдеров в разных регионах.

Карта China Network, иллюстрация
ПРИЗНАНИЕ АНАЛИТИКОВ
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Cloudflare отмечена в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2024 года в категории «SASE от одного поставщика»

Мы считаем, что такое признание является свидетельством надежности архитектуры Cloudflare «легкий филиал, тяжелое облако» и ее способности содействовать глобальным предприятиям, ориентированным на облачные технологии, в ускорении модернизации своих сетей.

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Cloudflare названа «Сильным игроком» согласно исследованию Forrester Wave™ в категории «Решения в области периферийного сервиса безопасности», 1-й кв. 2024 г.

Cloudflare получила наивысший балл по критерию «Глобальная сеть». Мы считаем, что это признание подтверждает нашу приверженность созданию SASE «надлежащим образом», объединяя сетевые сервисы и сервисы безопасности в компонуемом, программируемом облаке connectivity cloud.

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Cloudflare названа лидером согласно отчету KuppingerCole Leadership Compass 2023 в категории SASE

В рамках анализа рынка SASE в 2023 году KuppingerCole Analysts AG отметила несколько сильных сторон Cloudflare, таких как широкое распределенное присутствие в мире и высокотехнологичные средства ускорения трафика, большая мощность магистральных сетей, гарантия 100%-ной доступности и инновационный сервис удаленной изоляции браузера.

Что говорят наши клиенты

«Только Cloudflare справилась по всем пунктам и выполнила наше абсолютное требование предоставить выделенную сеть China Network. Стабильность бренда, доказанная надежность и подход, предельно ориентированный на DevOps-операции».

Polestar, главный специалист по облачному ПО и техническим стандартам — Микаэль Весавуори (Mikael Vesavuori)

СЕРВИСЫ CLOUDFLARE CHINA NETWORK

Ускорение загрузки, защита веб-ресурсов и развертывание бессерверного кода во всей сети Cloudflare

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Повышение производительности веб-ресурсов

Доставляйте статический контент, существенно сокращайте время загрузки и развертывайте бессерверный код из центров обработки данных в материковом Китае.

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Повышение безопасности

Блокируйте входящие угрозы и DDoS-атаки с помощью постоянно включенных средств без тарификации трафика, которые автоматически подбираются на основании результатов защиты миллионов веб-сайтов.

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Защита данных

Позаботьтесь о защите данных во время передачи. Загрузите собственный SSL-сертификат, используйте универсальный сертификат или позвольте Cloudflare управлять специальными сертификатами, специфичными для вашего бизнеса.

Нам доверяют миллионы интернет-ресурсов

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