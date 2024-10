Das China-Netzwerk von Cloudflare

Die Internetarchitektur Chinas unterscheidet sich von der im Rest der Welt – und chinesische Nutzer müssen unter Umständen mit höherer Latenz und Paketverlusten rechnen, wenn sie auf Inhalte aus Rechenzentren außerhalb des Landes zugreifen.

Cloudflare arbeitet mit JD Cloud zusammen, um rund 30 Rechenzentren in Festlandchina zu verwalten und sich mit den wichtigsten ISP in jeder Region zu verbinden. So kann die Bereitstellung von Inhalten optimiert und ein schnelleres und sichereres Nutzererlebnis geboten werden.